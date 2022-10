I NORGE: Tesla-gründer Elon Musk Stavanger i august, der han deltok på ONS (Offshore Northern Seas) i oljebyen.

Musk: Kan ikkje lenger betale for satellittar i Ukraina

Forretningsmannen Elon Musk har sidan krigens utbrot i Ukraina hjelpt med avgjerande netteknologi til forsvaret, no kan det vere slutt, ifølgje CNN.

Musk har gitt Ukraina breiband med SpaceX sin Starlink-satellitt over Ukraina. Dette har vore viktig for kommunikasjonen til landets militære, og har gjort det vanskeleg for Russland å fullt ut slå ut mobil- og internett i landet.

Ifølgje CNN har SpaceX no åtvara Pentagon og det amerikanske forsvarsdepartementet at støtta kan ta slutt, om ikkje det amerikanske forsvaret sjølv bidreg med titals millionar dollar pr. månad.

Musk: 80 millionar dollar

Musk tvitra sjølv på fredag og hevdar at 20.000 Starlink-terminalar har kosta SpaceX over 80 millionar dollar og vil overstige 100 millionar ved årsskiftet.

CNN har fått tilgang på eit dokument sendt førre månad, der selskapet seier at dei ikkje lengre har økonomisk evne til å bidra slik dei har gjort til no.

«Vi er ikkje i ein posisjon til å gi ytterlegare terminalar til Ukraina, eller finansiere dei eksisterande terminalane for ei ubestemt periode», skriv SpaceX sin direktør for statleg sal til Pentagon, ifølgje mediehuset.

FREDELEG: Ein Starlink-terminal i byen Lyman, som nyleg er frigjort av ukrainske styrkar i Donetsk-regionen.

CNN: Ber om 8000 fleire terminalar

I brevet ber dei også amerikanske myndigheiter overta kostnadane for militærets bruk av Starlink, som dei hevdar vil koste meir enn 120 millionar dollar resten av året, og nærmare 400 millionar dei neste 12 månadene.

I følgje CNN er det vedlagt eir følgjedokument der Ukrainas militære kommandogeneral, Valerii Zaluzhniy, i juli ber om 8000 fleire Starlink-terminalar.

Henvendelsen frå SpaceX kjem ikkje lenge etter at det er rapportert om omfattande Starlink-brot og straumbrot i det ukrainske troppar har forsøkt å gjenerobre okkupert land i dei austlege og sørlege delane av landet.

Ei anonym kjelde i forsvaret som CNN har snakka med seier at Starlink er det viktigaste dei har for å få kommunisert på slagmarka.

Enkelte har stilt spørsmål om kor vidt Musk har endra syn på konflikten, etter at skreiv ein tweet som kunne tolkast som ei støtte til Russlands folkeavstemmingar i dei okkuperte områda.

I andre tweets påpeikar han at Russland har ei befolkning som er tre gongar større enn Ukraina, og at ein siger for Ukraina derfor vil vere usannsynleg.

Ukrainas president reagerte med ein eigen tweet, der han spør «Kva Elon Musk liker du best? Han som støttar Ukraina, eller han som støttar Russland».

Her svarar Nusk at han framleis «støttar Ukraina veldig, men er overtydd om at ei massiv opptrapping av krigen vil forårsake stor skade for Ukraina og verda».