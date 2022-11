Krigens nye fase: Bak fiendens linjer

Ukrainske soldater i båt

I ly av mørket løfter en gruppe ukrainske soldater en gummibåt fra sanden og over i vannet. En annen gruppe laster våpen og utstyr inn i båt nummer to, mens en tredje båt bruker årer for å gli stille ut i selve Dnipro-elven.

Kort etter forsvinner de inn i mørket.

Soldatene, spesialstyrker fra Bratstvo-bataljonen, er intervjuet i en reportasje i New York Times, og de to øverste bildene i denne saken er derfra.

Spesialstyrkene deltar i en pågående operasjon dypt inne bak fiendens linjer: De skal ut på elven for å krysse til østbredden av Dnipro. Der skal de minelegge en vei og angripe en russisk artilleriposisjon.

– Det er en veldig farlig operasjon, soldatene våre må gå i land der det svermer av russere. De må unngå dem og legge miner, forklarer Oleksej Serediuk, bataljonens leder.

– Vi går til fots. Vi kan bevege oss opp til 35 kilometer og være flere dager i felt, utdyper han.

I Kherson fylke, der regionhovedstaden vest for Dnipro ble frigjort i forrige uke, holder russerne den østlige bredden av elven.

De ukrainske styrkene står fast på vestsiden: Russerne ødela de viktigste broene, for å stenge veien etter seg.

Men de ukrainske spesialstyrkene viser at de kan fortsette krigføringen ved bruk av båter.

– Ukrainske spesialstyrker har de siste månedene operert inne i de russiskkontrollerte områdene på østbredden. De samarbeider med partisansoldater som er stasjonert bak fiendens linjer, forklarer oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, til VG.

I tillegg til sabotasje, kan spesialsoldatene rekognosere, altså peke ut mål som kan treffes med artilleriraketter fra den andre siden av elven, forklarer eksperten.

– Jeg regner med vi vil se flere slike spesialoperasjoner den kommende tiden, når det blir lange, mørke netter, utdyper Ydstebø.

SPRENGT: Satellittbilder fra Maxar viser den ødelagte Antonovskij-broen som krysser Dnipro.

Ukrainske styrker har siden sommeren ført en seig krig mot den russiske okkupasjonen av Kherson, en offensiv som startet med at de angrep broene over elven og isolerte de russiske styrkene i august.

Likevel kom det overraskende da det russiske militæret plutselig kunngjorde en tilbaketrekking fra Kherson by for to uker siden.

Kherson falt så fort at ukrainske soldater først fryktet at de ble lokket i en felle.

På østsiden av elven har russiske soldater den siste tiden gravd skyttergraver og bygd forsvarsverk.

De ønsker å danne seg en buffer inn mot Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014.

Bakgrunn: Utarmer russerne med vestlige våpen

– At russerne befester områdene inn mot Krim-halvøya med skyttergraver er jo ikke et tegn på styrke. Det viser at de ikke har nok offensive manøverstyrker, påpeker Ydstebø.

Han forklarer at de ukrainske styrkene vil benytte muligheten nå som Russland er på defensiven til å vinne tilbake mest mulig land. Angrepene er rettet mot russiske forsyningslinjer.

– Det er sannsynlig at ukrainerne også sender over oppklaringsstyrker, som skal drive etterretning i felt, forklarer Ydstebø.

– Ukraina ønsker å holde trykket opp mot fronten i sør, slik at russerne ikke får gravd seg ned og bygd seg opp gjennom vinteren, forklarer Ydstebø.

VANSKELIG Å FLYTTE: Ukrainske soldater nær frontlinjen i Kherson, på et bilde fra onsdag denne uken.

Han er like fullt i tvil om Ukraina kan klare å flytte store styrker og mekaniserte avdelinger, som stridsvogner og pansrede kjøretøy, over elven så langt ned som Kherson.

– Broene er ødelagte ved Kherson. Ukrainerne har en del pongtong-broer, men det er usikkert hvor mye av disse de vil risikere. Å flytte store styrker over en elv er noe av det vanskeligste man kan gjøre i en krig, forklarer Ydstebø.

Ydstebø mener det er mest sannsynlig at den ukrainske hæren flytter tungt materiell med jernbane fra fronten ved Kherson i sør, og opp mot fronten ved utbryterrepublikken Luhansk i nord.

BOMBARDEMENT: Ukrainske soldater fyrer av artilleriild mot russiske posisjoner, på et bilde fra kampene om Kherson første uken i november.

Spesialsoldatene som New York Times har intervjuet forteller at de driver med nålestikksangrep mot spesifikke mål.

Med droner fra midtveis i elven overvåker de russiske posisjoner. Den siste tiden har de sett mange nye russiske soldater, som ankommer frontlinjen med trillekofferter og fremstår som dårlig opplært.

De ukrainske soldatene har taktiske nattbriller og gevær med kikkertsikter slik at de kan ta ut mål på lang avstand. Like fullt er det svært risikabelt.

– Noe går alltid galt, vedgår bataljonssjef Serediuk, men forteller at de har lyktes å utslette artillerikanoner og skyte ned et russisk kamphelikopter.

Den siste tiden har det kommet flere videoklipp på Twitter (se under) som skal vise ukrainske soldater som krysser Dnipro i små gummibåter, lik bataljonen som New York Times traff.

Men det er ikke geodata i videoklippene eller fysiske verifiseringspunkter synlige i disse, VG har derfor ikke kunnet verifisere dem.

Flere militærbloggere skriver at ukrainske styrker har tatt seg over til den smale halvøya Kinburn, et naturreservat som stikker ut der Dnipro renner ut i Svartehavet. Også velronemerte Institute for the Study of War har ukrainske militærkilder på at ukrainske soldater skal ha krysset med båt til Kinburn.

Ydstebø har også sett videoene av soldater i båt som går i land ved Kinburn.

– Så lenge det ikke er verifisert må man være skeptisk. Men det er mulig at man har ilandsatt soldater der, siden området er relativt skjermet. Foreløpig vet man ikke, sier han.