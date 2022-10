ØVER KJERNEVÅPEN: Å avlyse en lenge planlagt øvelse av Natos atvomvåpen-kapasitet vil sende feil signal, sa Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel.

Nato varsler kjernefysisk øvelse - uaktuelt å avlyse

BRUSSEL (VG) I neste uke vil Nato gjennomføre sin årlige øvelse av alliansens evne til å avskrekke med atomvåpen. Generalsekretær Jens Stoltenberg sier at en avlysning nå vil sende et galt signal.

Publisert: Nå nettopp

Øvelsen «Steadfast Noon» gjennomføres i samarbeid med 14 av Natos medlemsland.

Kampfly som er utstyrt og forberedt til å bære kjernefysiske våpen, skal øve sammen med overvåkningsfly og fly som kan tanke kampfly i luften. Hensikten er ifølge Nato å forsikre seg om at relevant personell og utstyr er forberedt.

Helt siden starten av Russlands invasjon i Ukraina, har president Putin og andre russiske ledere truet med bruk av kjernefysiske våpen.

– Vi følger nøye med på de russiske atomvåpen-kapasiteten. Vi har ikke sett noen endringer i Russlands kjernefysiske oppsett, men vi fortsetter å være årvåkne, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel tirsdag.

Stoltenberg la til at Putins uttalelser om atomvåpen er farlige og uansvarlige.

Nå avviser Stoltenberg enhver tanke om å utsette eller avlyse Nato-øvelsen.

Planlagt

– Dette er tiden til å være tydelig på at Nato er til for å beskytte alliansens medlemsland. Øvelsen ble planlagt lenge før Russlands invasjon, og er en årlig rutine for å teste at vår kjernefysiske avskrekking fungerer som den skal. Om vi skulle avlyse en rutineøvelse, ville det sende gale signaler, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

Onsdag og torsdag møtes alliansens forsvarsministere i Nato-hovedkvarteret. En egen del av møtet torsdag morgen har overskriften «NATO Nuclear Planning Group».

Om hvorfor en avlyst øvelse ville være et galt signal, sa Stoltenberg dette:

– Natos faste opptreden og vår militære styrke er ment for å unngå misforståelser. Om vi skulle skape grunn til usikkerhet om vår vilje til å forsvare medlemslandene, ville det kunne føre til misforståelser. Det ville være det siste vi ønsket oss akkurat nå, sa generalsekretæren.

Kan ikke vinnes

Han kommenterte også de russiske antydninger om å anvende kjernefysiske våpen i krigen i Ukraina:

– Russland vet at en atomkrig ikke kan vinnes, og må derfor ikke bli utkjempet. Det vil ha enorme konsekvenser om de bruker atomvåpen i Ukraina, sa Stoltenberg.

– Ved å sikre at vi har troverdig avskrekking og forsvar, reduserer vi risikoen for eskalering, la han til.