Russland og Belarus samler troppene: − Urovekkende

Hvis Russland endelig har klart å dra med seg Belarus inn i krigen, lover ikke det bra, mener ekspert.

Publisert: Nå nettopp

Noen timer etter de massive angrepene mot flere byer i Ukraina, sier Belarus-president Aleksandr Lukasjenko at de vil utplassere felles styrker med Russland.

Bakgrunnen er ifølge Lukasjenko at Ukraina forbereder et angrep mot landet.

– Russland har prøvd lenge å få dem inn i krigen. Det nye er at det ser ut som Lukasjenko er litt på gli. Han har motsatt seg det presset over tid, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, til VG.

– Så det er jo litt urovekkende.

Dagens uttalelser har betydning fordi Lukasjenko hittil har vært skeptisk til å ha en aktiv innblanding i Putins krig. De har vært en del av krigen gjennom at deres land er brukt for å ta seg inn til Kyiv helt i starten av krigen. Det har også blitt skutt en del raketter inn i Ukraina fra de sørlige delene av landet, men aldri med tropper.

Hvis de nå faktisk stiller med tropper som går inn i Ukraina fra nord, vil det gi Russland mer å rutte med.

– Hvis han klarer å trykke på knappen og få med Lukasjenko, blir det en ny front for ukrainerne (i nord). For russerne har ikke kapasitet til det alene.

EKSPERT: Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

Upopulært blant belarussere

Belarus’ styrker vil være en klar militær fordel for Russland, som begynner å få manko på personell og generelt taper slag flere steder i Ukraina.

Samtidig understreker Røseth at han vil bli overrasket hvis Belarus faktisk går aktivt inn med tropper i Ukraina. Det vil være upopulært blant folket.

– Lukasjenko har lenge vært negativ til at belarustyrkene skal krysse grensene. så om Putin har lent seg på ham så sterkt at han faktisk gjør det, vil være en veldig ny og negativ utvikling.

– Da vil de formelt sett gjøre seg nødt til å mobilisere og jeg tror sivilbefolkningen er negativt innstilt til det.

SAMLER TROPPENE: Bildet viser belarusiske pansrede personellkjøretøy under en militærøvelse med Russland landene hadde 17. februar i år, før invasjonen av Ukraina. Bildet er tatt av et statelig belarusisk bildebyrå.

Uklar trussel

I slutten av mars, en måned etter Russlands invasjon i Ukraina, sa Lukasjenko uttalte dette:

– Jeg har sagt tusen og tjue ganger at vi ikke har noen planer om å kjempe i Ukraina. Men temaet er hett, sa han, og understreket at de bare kan bli dratt inn i krigen på bare én måte: Hvis aggresjonen starter mot dem.

Lukasjenko har også åpnet for at russiske atomvåpen kan plasseres på sitt territorium.

Spørsmålet er ifølge Røseth hva samlingen av tropper egentlig betyr: Dreier det seg om en felles øvelse langs grensen som de har gjort flere ganger før, eller at de faktisk vil gå inn i Ukraina fra nord?

– Det trenger ikke å bety at de faktisk går inn. Frem til det er jeg egentlig skeptisk til at han lar seg overtale. dette er et scenario han ikke ønsker.

19 februar: I situasjonsrommet til det russiske forsvarsministeriet i Moskva tok Russlands president Vladimir Putin imot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko. Der viste Russland frem atomvåpnene sine.

Lukasjenko helt avhengig av Putin

– Hvorfor har Lukasjenko vært skeptisk til å aktivt bidra?

– Relasjon mellom Belarus og Ukraina har historisk vært godt, selv om det har vært vanskelig de siste årene. Støtten i den belarusiske befolkningen har vært lav for å gå inn i krigen.

Men Lukasjenko er helt avhengig av Putin og Moskva for sin makt, spesielt etter protestene i 2020, som holdt på velte regimet i Belarus. Etter vestlige fordømmelser her, ble Russland stående igjen som den viktigste allierte, forteller Røseth.

– Han har ikke noen støttespillere ellers. Det er godt mulig at Putin har sagt, «hvis dere ikke deltar nå, slutter støtten fra oss og da blir du skiftet ut som statsminister.»

Det kan Putin gjøre ved å støtte en annen kandidat. Det tyder i tilfelle på at Putin i økende grad bruker alle virkemidler tilgjengelig for å vinne krigen.

Kan være avledningsmanøver

Røseth merker seg at Lukasjenkos uttalelser minner veldig om den typiske russiske retorikken, blant annet dette med at Ukraina truer med å angripe.

– Ukraina har selvfølgelig ingen interesse av å angripe Belarus. Så dette er Moskva-styrt rett og slett.

En annen forklaring på at de nå sier de samler troppene, er at det er for å lede oppmerksomheten til ukrainske styrker bort fra områdene de holder på med nå – og der Russland taper land.

– Det kan være en avledningsmanøver for å forstyrre ukrainske styrker nordover og ikke klare å holde momentet sør i Kherson og i øst.