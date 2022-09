OVERHODE: Dronning Elizabeth i Nigeria i desember 2003. Nigeria er en del av Samveldet av nasjoner.

Kritiserer det britiske kongehuset: − Det er mye følelser

Samtidig som kondolanser og hyllester strømmer inn etter at Storbritannias regent gjennom 70 år gikk bort, kommer også kritikk mot overhodet for det som var en stor kolonimakt.

Både i Norge og utlandet har det dukket opp kritiske røster på sosiale medier etter regentens død.

Kondolanser og hyllester strømmer på, men flere påpeker også den mørke historien knyttet til det britiske imperiet, som dronningen var et symbol på. De siste årene har det vært en økning av folk som mener det britiske monarkiet må konfrontere sin fortid som kolonimakt.

Også reaksjoner i Norge

I Norge er komiker og skuespiller Abubakar Hussain blant dem som reagerer. Han vokste opp på Lørenskog, men ble født i Pakistan.

«Det britiske monarkiet får faen ikke en tåre ut av denne sør-asiateren her, ass. Morna, Elizabeth.» skrev han på Twitter.

Som reaksjon på en kommentar fra en annen Twitter-bruker, utdypet han meldingen.

«Du vet at de koloniserte område mine forfedre er fra? Ødela nasjoner og religioner som levde sammen i fred ved å splitte, drepe og voldta? Og nå hater vi hverandre som idioter.»

Smertefull bakgrunn

Til VG sier Hussain at reaksjonen ikke handler om å være kjip eller å feire at dronningen er død. For ham handler det om en lang historie og følelser.

BERØRT: Abubakar Hussain (t.v.), her med TV-makker Mayoo Indiran på Gullruten i Bergen i år.

– Selv om det er noe i nærheten av oss, betyr ikke det at den personen var en helgen og ikke har gjort noe dritt i livet. Med min bakgrunn som norskpakistaner, vet jeg hvordan besteforeldrene mine så på det britiske imperiet, sier han og legger til:

– Bakgrunnen er at hun var overhodet til et land som robbet andre for sine goder. Det britiske imperiet har egentlig bare tatt og tatt. Det er mye følelser. Hun har ikke vært så bra for folk som meg, eller folk i Afrika eller Asia. Det har vært mye rasisme i monarkiet, og hun kunne ha gjort noe med det for lenge siden, hun ble jo 96 år, påpeker han til VG.

Når er rett tidspunkt?

Enkelte har reagert med at nå er feil tidspunkt for den type kritikk. Det er ikke Abu enig i.

– Det er aldri feil tidspunkt å ta opp reelle problemer som har vart en lang stund. Og når skal man snakke om det? Nå er søkelyset på England, sier han og fortsetter:

– Folk glemmer at England var i India i 300 år og gjorde mye rart, også med naturressursene. Det er ikke så mange i Norge som vet hvor dypt det går inn på oss fra Sør-Asia som mennesker.

– Arvesynd

Eksperter VG har snakket med, mener det er et skille mellom dronning Elizabeths symbolrolle, rollen hennes i institusjonen Kongehuset og dronningen som person.

BESØK: Dronning Elizabeth i Islamabad i Pakistan i oktober 1997.

– Når du fødes inn i toppen av aristokratiet i en kolonimakt, har du en slags arvesynd i den forbindelse, så jeg skjønner at kritikken blir tatt frem. Men man må se på hva er handlingsrommet, og handlingsrommet for en regent uten politisk initiativ, er ganske begrenset, sier professor i filosofi og tidligere førsteamanuensis i britisk kulturkunnskap ved Universitet i Bergen, Ole Martin Skilleås.

Rasismeanklager

– Hennes liv omkranser avkoloniseringen. Det er ikke noe igjen av imperiet, men det handler om arven hun har overtatt, sier førsteamanuensis i engelskspråklig kultur ved NTNU, Astrid Rasch.

Hun påpeker at det de siste årene har vært mye prat om hvorvidt det britiske kongehuset er rasistisk. Både i etterkant av at de aldri kommenterte Black Lives Matter-bevegelsen, og etter mottagelsen av Meghan Markle i kongehuset.

LER: Hertuginne Meghan av Sussex med dronning Elizabeth på oppdrag i Cheshire i juni 2018.

– Meghan Markle har sagt at hun fikk upassende spørsmål om sønnens farge. Det har vært mye kritikk om hvorvidt Kongehuset er rasistisk. Det har også kommet frem at Kongehuset er fritatt for den type diskrimineringslovgivning som gjelder i resten av landet, påpeker Rasch og fortsetter:

– Også er det noe med at dronningens nå avdøde mann ganske åpenlyst har kommet med rasistiske uttalelser. Hun har vært veldig bevisst på sin rolle og ikke sagt samme typen dumme ting offentlig som han gjorde. Men noe tyder i på problemer i hvert fall innad i kongehuset.

Slaveri

Rasch fastslår at Institusjonen Kongehuset, representert ved dronning Elizabeth, er nært knyttet til imperiet. Selv om det nå er gått over til det frivillige Samveldet av nasjoner (Commonwealth), har dronningen arvet historien.

Info Samveldet av nasjoner På engelsk The Commonwealth of Nations eller bare Commonwealth. Samveldet av nasjoner er en organisasjon av stater med tilhørende områder, som anerkjenner den britiske monarken som organisasjonens overhode. Samveldet av nasjoner består av 54 stater med i alt 2,5 milliarder innbyggere. De fleste medlemsland er tidligere britiske kolonier. Grunnlaget for dannelsen av Commonwealth ble lagt midt på 1800-tallet da de britiske kolonier i Australia, Canada, New Zealand og Sør-Afrika fikk internt selvstyre. Disse selvstyrte områder, samt Irland, ble etter hvert kalt dominions. Den britiske monark behøvde ikke anerkjennes som statsoverhode for det enkelte land, bare som Commonwealths overhode. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

– Da hun trådte inn som monark var hun overhode for et helt imperium. Det var bare India som hadde fått uavhengighet på det tidspunktet. Faktisk fikk hun beskjed om farens død da hun var på rundtur i imperiet, i Kenya, som kort tid etter gikk gjennom en voldsom uavhengighetskrig der Storbritannia sto for grusomme menneskerettighetsovergrep mot lokalbefolkningen, påpeker Rasch.

STATSMIDDAG: Dronning Elizabeth omgit av syv statsministre fra Samveldet i Buckingham Palace i desember 1952.

Da prins William i sommer var på tur, ble han ifølge Rasch flere steder møtt av lokale demonstranter som krevde unnskyldning og erstatning for kongehusets rolle i slaveriet.

– Kongehuset har gjennom flere hundre år vært en del av et imperieforetak, som representant for nasjonen som drev med kolonialisme og undertrykking. Men kongehuset også hadde også investeringer i slaveri og ulike koloniale prosjekter slik at de på et personlig plan har profittert av slaveri, sier Rasch.

FERSK DRONNING: Dronning Elizabeth første gang hun ankom Storbritannia som ladets dronning, etter at kong George døde mens hun var på Samvelde-reise i Kenya og hun reiste hjem tidligere enn planlagt. Her på London Airport 7. februar 1952.

Dronning Elizabeth kaller hun en «viktig diplomat» i Samveldet.

– Hun var et overhode for landet, men hun har ikke vært noen politiker, understreker Skilleås.

– Man må huske at monarkiet i Storbritannia stort sett har vært seremonielt i hele hennes tid som regent. I den grad hun har gjort noe aktivt personlig, har det vært for å holde forbindelsene på et vennskapelig plan gjennom Commonwealth, legger han til.

Blandede reaksjoner

I USA har en Twitter-melding fra professor Uju Anya ved et universitet i Pennsylvania fått mye oppmerksomhet i mediene. Den har fredag rundt 60.000 likerklikk og er gjentvitret rundt 17.000 ganger.

«Om noen forventer at jeg skal uttrykke noe annet enn forakt for monarken som tilså en regjering som støttet folkemordet som massakrerte og tvangsforflyttet halve familien min og det de som fremdeles lever jobber med å få bukt med konsekvensene av den dag i dag, kan de fortsette med ønsketenkningen.» skrev hun.

Ifølge NBC News har Anya forklart at moren hennes var født i Trinidad og faren i Nigeria. De møttes i England der de var sendt for å gå på universitet. Hun kaller seg «Et barn av kolonialisering».

The Guardian har også skrevet om den blandede reaksjonen på dronningens bortgang.

«Da de Stillehavslandene våknet til nyheten om dronningens død fredag morgen, var det en blanding av sorg, nostalgi, men også smerte over kolonialismens arv i deres land, hvorav mange har blitt republikker det siste tiåret.» skriver avisen.

The Washington Post skriver at dronningen hovedsakelig har en seremoniell rolle, at hun ikke selv har beveget historiens tidevann. «Men i sin rolle, fremsto det som om hun kroppsliggjorde nasjonens historie.»