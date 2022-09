PRESIDENT: Vladimir Putin taler ved Moskvas byjubileum sist søndag.

Nå kritiseres Putins krig i russisk TV: − Løgnen er ikke lenger nok

Markante skikkelser i Russland tør nå å snakke om sin bekymring for krigen i Ukraina på statlig TV.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge ukrainsk etterretning trakk russerne ytterligere tropper tilbake fra Kharkov-regionen mandag, og ukrainerne er på fremmarsj også i Luhansk. Den siste uken har ukrainske styrker klart å gjenerobre store områder.

Den offisielle russiske versjonen er at styrkene deres trekker seg tilbake for å «omgruppere», derfor er det oppsiktsvekkende at det nå kommer frem kritikk og bekymring i russiske medier.

Selv noen av Vladimir Putins fremste propagandister, må nå innrømme at det er trøbbel.

– En undrer seg om han snart blir arrestert, skriver Guardian-journalisten og Russland-eksperten Shaun Walker på Twitter.

Han snakker om Boris Nadezjdin, tidligere parlamentsmedlem, som på tv-kanalen NTV i helgen sa det som ingen har turt å si til nå: Russland kan ikke vinne krigen.

– Vi er nå på det punktet hvor vi må forstå at det er absolutt umulig å beseire Ukraina ved å bruke de ressursene og krigsmetodene som Russland prøver å kjempe med, sier Nadezjdin, som foreslår fredsforhandlinger.

Påskudd

– Den russiske hæren kjemper mot en sterk hær som er fullt støttet av de mektigste landene i økonomisk og teknologisk forstand, fortsetter han på NTV, som er kontrollert av det statlige gass-selskapet Gazprom.

Også på de to største tv-kanalene kom det i helgen frem kritikk. På Rossija-1 stilte en statsviter spørsmål ved om Putins påskudd for invasjonen var riktig: At russere og ukrainere er én nasjon.

– Vi kan ikke forvente deres kjærlighet hvis vi forteller ukrainerne at de ikke eksisterer som en etnisitet, at det ikke finnes et ukrainsk språk, sier Viktor Olevitsj.

Aleksej Fenenko fra Moskvas statsuniversitet sier på samme tv-kanal at Russland må innrømme at de står overfor en formidabel motstander i Ukraina.

– Vi må innrømme at Ukraina har samlet seg mot oss, sier Fenenko ifølge New York Times.

Selv en av Putins fremste støttespillere i media, Dmitrij Kiseljov, som er programleder for et ukentlig nyhetsmagasin på Rossija-1, innrømmer at sist uke var «en av de vanskeligste» for de russiske styrkene i Ukraina.

DIGITALT MØTE: Vladimir Putin diskuterte mandag utviklingen i økonomien med blant andre statsminister Mikhail Misjutin.

– Det var spesielt vanskelig i Kharkiv-retningen, der russiske styrker var under angrep av overlegne fiendtlige styrker og ble tvunget til å forlate de tidligere frigjorte bosetningene, sier Kiseljov ifølge Meduza.

Samme Kiseljov gjentar likevel at den ukrainske hæren «lider store tap» og at «nynazister» i de nylig frigjorte områdene truet med å drepe sivile, særlig de som hadde skaffet seg russisk pass.

Den andre store TV-kanalen, Pjervyj, har fortalt særdeles lite om «omgrupperingen», og har mandag i stedet en stor reportasje om «heltemotet som blir vist under spesialoperasjonen for å beskytte Donbas» og en hyllest av FSB-operasjoner i Kherson og på Krim.

Sosial uro

Derimot advarte en statsviter, professor Vitalij Tretjakov ved Moskvas statsuniversitet, mot sosial uro. Det skjedde på TV-kanalen Rossija-1, nærmere bestemt i programmet til en av Putins fremste propagandister, Vladimir Solovjov.

– Det er en enorm tillit til at det blir seier, men denne selvtilliten må støttes av reelle fremskritt, sier han.

– Sosial uro vil ikke oppstå fordi befolkningen er mot spesialoperasjonen, men fordi de spør hvorfor det ikke skjer mer. Hvorfor er det ikke seier? Hvorfor er det ingen fremskritt? sier Tretjakov i klippet som finnes på Newsweek.

I dette bildet, som er sendt ut fra det russiske forsvarsdepartementet, fyrer en russisk soldat av et anti-tank prosjektil.

Inna Sangadzhieva i den norske Helsingforskomiteen mener at det tidligere har vært bare «små drypp» av kritikk og bekymring, men at det nå har «startet å regne».

– Det er en sakte, men sikker forandring i retorikken, der den kunstige propagandaen fra regimet ikke lenger er nok. Den rene løgnen er ikke lenger nok, sier hun.

Gap

– Det gjelder særlig etter nyhetene om russiske tap. Gapet mellom propagandaen og sannheten er for stor. Vladimir Putin er selv mye ute i det offentlige for tiden, men det som Putin sier, holder ikke mål. Mange skjønner at det er propaganda.

Ukrainske brannfolk prøver å slukke en brann etter at en russisk rakett har truffet en boligblokk i Kharkiv.

Sangadzhieva trekker også fram at det har kommet en henstilling til Vladimir Putin om å gå av. Denne har kommet fra lokale politikere i Moskva og St. Petersburg.

Putin blir bedt om å gå av, og hans handlinger blir beskrevet som «ødeleggende for Russlands fremtid og dets innbyggere».

– At flere folkevalgte går sammen om en slik henstilling, er noe helt nytt, sier Sangadzhieva, som mener at stadig flere russere forstår at Putins plan for krigen ikke har blitt gjennomført og at tapene er store.