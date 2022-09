HVILKE RÅD FÅR HAN? Russlands president Vladimir Putin hviskes i øret av Valerij Gerasimov, leder for generalstaben, under en militærøvelse i forrige uke. Ytterst til venstre, forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Putin under press: Kan hente inn én million soldater

Vladimir Putin har et mektig våpen i bakhånd. Dersom presset blir for stort, kan den russiske presidenten erklære full krig og tidoble antallet soldater.

Det har vært et skrekkscenario helt siden krigen startet i februar: En russisk mobilisering vil gi russerne et enormt tallmessig overtak.

Putin valgte å kalle angrepskrigen i Ukraina for en «spesialoperasjon», og sendte en invasjonsstyrke som til tross for gruvekkende brutalitet, ble stanset i sitt forsøk på å ta den ukrainske hovedstaden Kyiv.

Potensielt har Russland muligheten til å erklære full krig, og kan da mobilisere en langt større hær enn de anslagsvis 100.000 til 150.000 soldatene som kjemper i Ukraina.

Fiasko i Kharkiv

Etter at russiske styrker er drevet på flukt i Kharkiv i nord, og er blitt utarmet over lang tid i Kherson i sør, kommer det også meldinger om angrep mot russernes viktigste krigsmål: Luhansk og Donetsk.

Den ydmykende retretten fra Kharkiv har ført til at Putin-regimet møter kritikk på statlig TV på en måte som er helt ny.

Det blir satt spørsmål ved om Russland noensinne vil kunne vinne krigen, om hele operasjonen har vært på feil premisser, og det kommer frem at for å få støtte fra den russiske befolkningen, kreves det seier på slagmarken.

Det er også en rekke Kreml-lojale propagandister som ber Putin bruke mye hardere midler i krigen.

– Ingen rett til å tape

Den russiske politikeren Gennady Zyuganov uttalte denne uken at den russiske invasjonen i Ukraina er en reell krig, og ikke en «spesialoperasjon», gjengir The Insider, som er et uavhengig nyhetsnettsted som mottar støtter fra Europakommisjonen.

– Hvordan er en militær spesialoperasjon forskjellig fra en krig? Du kan stoppe den militære operasjonen når som helst. Du kan ikke stoppe krigen, den ender enten med seier eller nederlag, sa lederen for det russiske kommunistpartiet.

Han fortsatte med å be om full mobilisering:

– Jeg leder deg til ideen om at det er en krig på gang, og vi har ingen rett til å tape den. Ikke få panikk nå. Vi trenger en fullstendig mobilisering av landet, skal Zyuganov ha sagt.

– Lite sannsynlig

Men til tross for at presset bygger seg opp, er en full mobilisering fortsatt lite sannsynlig, forklarer eksperter VG har snakket med.

– Den russiske generalstaben har bedt om en mobilisering lenge, men Putin har hele tiden beskrevet invasjonen som en begrenset spesialoperasjon. Å erklære full krig vil føre til et sterkt forklaringsproblem og kritikk av utviklingen, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole.

Eksperten på Russland og russisk krigføring sier hæren i teorien kan kalle inn alle som hadde førstegangstjeneste de fem-seks siste årene, og dermed ikke vil trenge altfor mye opplæring.

– Kaller man inn alle mellom 19–27 vil man fort få opp mot en million soldater. Det vil bety en kraftig mannskapsøkning, men det vil være mindre kampdyktige soldater som trenger ny opplæring.

EKSPERT: Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole.

Rød linje: Krim-halvøya

Røseth tror det er én ting som kan tvinge frem full mobilisering: Dersom Russland føler seg truet på Krim-halvøya, som ble annektert i 2014.

– Krim er så viktig rent militært, med marinebasen som gir Russland kontroll i Svartehavet.

Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt har publisert en rekke studier av russisk og ukrainsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Han reagerer slik på den siste utviklingen:

– Det har vært en svært dårlig helg for Vladimir Putin. Det som har skjedd den siste tiden er et sjokk for mange russere, sier han.

– Denne tilbaketrekkingen er en så stor hendelse at det er vanskelig finne på bortforklaringer, utdyper Bukkvoll.

Tre alternativer

Dersom Putin merker at han ikke lykkes, har han tre radikale alternativer. Det ene er full nasjonal mobilisering.

– Full mobilisering er veldig risikabelt politisk, for da må Putin tvinge folk ut i krig. Det spørs også om det russiske mobiliseringsapparatet kan håndtere det. De militære styrkene er trolig ikke organisert godt nok til å håndtere et så stort innrykk av nye styrker. Det kan bli totalt kaos, som igjen kan føre til enda større intern frustrasjon.

Det andre radikale alternativet er bruk av taktiske atomvåpen.

– Det er ingen tegn til at Putin tenker i de baner nå. Det vil være en helt enorm eskalering av krigen, som kan føre til det drepes enorme mengder sivile ukrainere.

RETRETT: Pansrede kjøretøy, etterlatt i en elv i Kharkiv-regionen.

Redusere målene

Bukkvoll ser på et tredje alternativ, som trolig er mer realistisk:

–Det er en gradvis redusering av krigsmålene, som gjør at de kan konsentrere ressursene bedre, sier han.

Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov, ble mandag spurt om det var aktuelt med mobilisering.

– Dette er et spørsmål for Forsvarsdepartementet, svarte Peskov, ifølge Izvestija.

Senator Andrej Klimov i overhuset Føderasjonsrådet mener at det ikke er behov for mobilisering.

– Jeg ser ikke noe behov for det, og heller ikke for innføring av krigslov, sier han, også ifølge Izvestija.

PS: I det russiske parlamentet er det nå et forslag inne om at foreldre som har tre eller flere barn, skal kunne være en del av mobiliseringsreserven. Det er de ikke nå, melder Interfax.