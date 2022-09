BEGRAVELSE: En politimann står vakt ved begravelsen av tidligere Sovjet-president Mikhail Gorbatsjov på Novodevitsjnyj-kirkegården lørdag.

Putin ikke i Gorbatsjov-begravelse: − Redd for sine egne

Russerne sto i kø for å ta et siste farvel med Mikhail Gorbatsjov. Vladimir Putin (69) var derimot ikke med i minnemarkeringen.

Publisert: Nå nettopp

Putins talsmann Dmitrij Peskov fortalte at Putin ikke hadde tid til å delta, men at presidenten i stedet besøkte Gorbatsjov båre alene torsdag.

– Det er flott at det var så lange køer for å vise Gorbatsjov den siste ære. Ikke minst at det var så mange unge. Det antyder en stille protest mot dagens regime, tror Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

– Hva tenker du om at Putin ikke var til stede?

– Jeg tror det handler om Putin er redd for egen befolkning, for sine egne. Han ønsker ikke å bli sammenlignet med Gorbatsjov, ønsker ikke å bli tatt bilde av i en slik setting. Kanskje han er redd for provokasjoner.

– Det er også et symbol på at Gorbatsjov åpnet opp for et demokrati som aldri har fått utvikle seg på ordentlig. Jeg håpet at dagen kunne åpne for en mulighet for stille protest, og det fikk vi.

– Anstendighet

Historikeren Andrej Zubov sier det samme som Sangadzhieva i et intervju med Reuters. Han mener også de mange unge som deltok, er et tegn på en stille protest. Samtidig er Zubov skuffet over at det ikke var enda flere til stede.

Tidligere USA-ambassadør til Moskva, Michael McFaul, twitret dette denne uken at det var «patetisk, men ikke overraskende at Putin ikke hadde anstendighet til å delta i Gorbatsjovs begravelse»:

Ungarns Viktor Orban var den eneste statslederen som var til stede. Tidligere Russland-president Dmitrij Medvedev var blant de få politiske lederne i Moskva som var på plass.

Verken statsminister Mikhail Misjustin, utenriksminister Sergej Lavrov eller forsvarsminister Sergej Sjojgu tok et siste farvel med Gorbatsjov, som var Sovjetunionens siste president. Han døde tirsdag, 91 år gammel. Etter en minnemarkering i fagbevegelsens hus, ble han begravet på Novodevitsjnyj-kirkegården, ved siden av sine kone Raisa.

Vladimir Putin tok et siste farvel med Mikhail Gorbatsjov alene på sykehuset torsdag. Ifølge pressetalsmannen i Kreml hadde ikke Putin tid til å delta i lørdagens minnemarkering og begravelse.

– Det virket som regimet ble tatt litt på sengen av Gorbatsjovs død. De visste ikke hvordan de skulle reagere. Dagens maktelite tar jo avstand fra det som Gorbie startet. De beskriver det han som sto for, som kaos, og at det ødela alt, sier Inna Sangadzhieva.

– Turte ikke

– Men hvorfor kom de ikke til minnemarkeringen?

– Jeg tror rett og slett at de ikke turte. Som Putin. De er redde for sitt eget folk. De visste at det kunne bli en form for protest, og den stille markeringen var en form for protest.

Inna Sangadzhieva, som selv er russer, beskriver hva Mikhail Gorbatsjov har betydd for henne:

– Mikhail Gorbatsjov ga mange, inkludert meg selv, muligheten til å oppleve frihet. Og slutte å være redd.

Selv om en del kjente mennesker var til stede lørdag, var det få som er kjente utenfor Russland. Nobelprisvinneren Dmitrij Muratov og opposisjonspolitikeren Grigorij Javlinskij var to unntak.

PS: Vladimir Putin var lørdag i en telefonsamtale med Aserbajdsjans president Ilkham Alijev, melder Kommersant. Ut over det melder ikke russiske medier om at Putin var opptatt med offisielle oppdrag lørdag.