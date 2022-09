IAEA forteller om atomkraftverket: − Vi har etablert permanent tilstedeværelse

FN-inspektørene i IAEA er etter en dramatisk operasjon nå utstasjonert ved det russisk-okkuperte atomkraftverket i frontlinjen i sørlige Ukraina. Fredag kveld forteller inspektørene hva de har sett - så langt.

– Vi har nå etablert en permanent tilstedeværelse ved Zaporizjzja-kraftverket, sier Rafael Mariano Grossi ved IAEA på en pressekonferanse i kveld.

IAEA ser på det som en stabiliserende effekt å ha egne mannskaper inne på området.

– Det har en enorm verdi og utgjør en viktig forskjell mot hvordan dette har vært fram til nå. Nå er IAEA der - dag og natt, sier Grossi.

Lederen i IAEA holdt pressekonferanse etter at han selv var ute av det russisk-kontrollerte området fredag.

Gjennom fredag har fem inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) fortsatt sitt arbeid ved Europas største atomkraftverk i Zaporizjzja-fylke i sørlige Ukraina.

– Vi fikk se alt vi ba om å få se. Hvis jeg ville inn et sted, så sa jeg det - og vi fikk se det, sier Grossi.

Mens væpnede russiske soldater holder vakt, har inspektørene forsøkt å fastslå:

I hvilken stand er anlegget i generelt?

Hvordan er anlegget rammet av krigshandlinger?

Hvordan er reserveløsningene hvis strøm- og vannforsyningen kuttes? Uten tilgang på strøm og vann vil ikke den nødvendige nedkjølingen av atomreaktorene fungere, noe som kan føre til en svært farlig nedsmelting.

Hvordan behandles de 9000 ukrainske arbeiderne ved anlegget?

De internasjonale inspektørene fra IAEA, som skal sørge for at stater driver atomkraftverk på en forsvarlig måte, har de siste dagene også trådd varsom mellom to ulike narrativer:

Russerne ønsker å formidle til omverden at de ukrainske styrkene angriper anlegget og setter sin egen befolkning i fare.

Ukrainerne på sin side hevder russerne bruker anlegget som en militærbase og mishandler arbeiderne.

TO VERSJONER: En mann som representerer den russiske okkupasjonsstyrken forsøker å vise frem det russerne mener er resultatet av ukrainske angrep ved anlegget. Hva IAEA selv tror er foreløpig uklart.

Fredag bekrefter ukrainske styrker at de utførte målrettede angrep mot Enerhodar og nabofylket Kherson. Ifølge ukrainerne ble tre artillerisystemer og et ammunisjonslager truffet.

Torsdag krysset inspektørene frontlinjen mellom de ukrainske og russiske styrkene, tross pågående krigshandlinger i nærheten av FN-konvoien.

Operasjonen for å nå frem til og inspisere anlegget, beskrives som et de aller mest krevende oppdragene i IAEAs historie.

De siste ukene har frykten for en atomkatastrofe økt i takt med kamphandlingene i området rundt anlegget. En rekke eksperter har i lengre tid påpekt at anlegget ikke er konstruert for å tåle direkte militære angrep.

Etter planen skulle IAEA være der et par dager, men nå skal to ansatte bli værende på atomkraftverket Zaporizjzja på permanent basis.

IAEAs leder Rafael Grossi var selv med på besøket den første dagen. Han sa torsdag at IAEA håpet å kunne ha et permanent nærvær ved kraftverket.

Han fortalte at ekspertene kunne høre lyden av krigshandlinger på vei til atomkraftverket.

– Tunge maskingeværer, artilleri, mortere ved to eller tre anledninger. Det gjorde oss alle veldig bekymret, vil jeg si.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager russerne for å ta ekspertene med på en «rundtur på kraftverket» uten verdi.