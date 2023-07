PAKISTAN: Et bilde av fjellet Nanga Parbat fra 2006.

Polsk klatrer døde på ett av verdens høyeste fjell

En polsk klatrer er død etter å ha fått pusteproblemer på vei ned fra det 8126 meter høye fjellet Nanga Parbat i Pakistan, opplyser politiet.

Pawel Tomasz Kopec var sammen med to andre klatrere da han fikk problemer under dårlige værforhold på fjellet, som er et niende høyeste i verden, sier Zahid Hussain i det lokale politiet.

Det er ikke klart om det blir satt i gang noen operasjon for å hente ned den døde klatreren. En beslutning om dette vil bli tatt i samråd med familien.

De to som klatret sammen med Kopec, er i trygghet og gikk ned mot basecamp.

Det er allerede en aksjon i gang for å hente ned en pakistansk klatrer som er blitt stående fast på grunn av snøblindhet.

Nanga Parbat er ett av de 14 fjellene i verden som er høyere enn 8000 meter.

Norske Kristin Harila nådde toppen for en uke siden. Hun har som mål å klatre alle de 14 toppene i løpet av tre måneder. Nanga Parbat var nummer ti i hennes rekordforsøk.

