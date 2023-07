De hvite gjenstandene dukket opp på taket i løpet av onsdag. Eksperter påpeker at de kan være lysforstyrrelser, men IAEA-eksperter kom likevel på inspeksjon etter bildene. De ble nektet adgang til taket.

Nye satellittbilder fra atomkraftverket vekker oppsikt. – Kan være narresprengstoff, tror etterretningsekspert.

Bildene av reaktor 4, tatt av Planet Labs, ble tatt 5. juli, dagen etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevdet at eksplosiver kunne være plassert i atomkraftverket.

Det er så langt ikke kjent hva gjenstandene er, men bildene viser at gjenstandene kun er synlige når solen treffer bygget fra en gitt vinkel, som kan indikere at flekkene er sollys som reflekteres i noe.

Atomkraftverket har vært under russisk kontroll siden 4. mars 2022 - ikke mange ukene etter at Vladimir Putins invasjon av Ukraina var et faktum.

– Pågående fare

Bildene bekymrer etterretningsekspert Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

– Dette er en pågående fare, og det er bekymringsverdig at IAEA-inspektørene ikke får umiddelbar tilgang til å avkrefte det, sier etterretningsekspert Tom Røseth til VG.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har flere ganger advart mot et mulig russisk angrep på Zaporizjzja.

«Vi har informasjon fra vår etterretning om at russerne har plassert ut gjenstander som skal ligne eksplosiver på taket av Zaporizjzja-atomkraftverket», sa Zelenskyj i en videotale tirsdag denne uken.

Samtidig hevder ukrainsk etterretning at desinformasjon om et mulig ukrainsk angrep på atomkraftverket spres aktivt på Telegram og i russiske medier.

– Jeg syns de ukrainske rapportene er troverdige og urovekkende, sier Røseth.

Etterretningsekspert Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

– I prinsippet kan det være narresprengstoff, utplassert for å spre frykt og simulere russisk vilje til å sprenge deler av atomkraftverket, sier han.

Fikk ikke tilgang til taket

På de første satelittbildene kan man se fem hvite gjenstander. Bare timer etter tas det nye bilder, og da er bare tre hvite gjenstander igjen.

Eksperter fra IAEA IAEA IAEA (International Atomic Energy Agency) er FNs internasjonale atomenergiorgan. De kontrollerer regelmessig kraftverk som Zaporizjzja. inspiserte atomkraftverket onsdag.

De ble eskortert rundt i Zaporizjzja av russiske soldater, men fikk ikke tilgang til å undersøke taket.

Det ble ikke gjort funn av sprengstoff på resten av området.

IAEA-direktør Rafael Mariano Grossi etterlyser at inspektørene får tilgang til hele området for å avkrefte at objektene på taket er sprengstoff.

– Vil først skremme

Røseth sier frykten for at det er eksplosiver på taket vekker bekymring i seg selv.

– Det har vi allerede sett: Det får opp atomfryktspøkelset som Moskva har spilt på flere ganger.

Han utelukker ikke at det kan være russisk vilje til å bruke eksplosiver ved Zaporizjzja, men understreker at det er lite sannsynlig at Russland ønsker store ødeleggelser på atomkraftverket.

– Hvis Ukraina tar tilbake området frykter jeg at Russland ikke vil gi fra seg kraftverket frivillig. Da vil de først skremme, så trolig ødelegge deler av kraftverket, og forsøke å gi skylden til Ukraina.

Ifølge ham er den mest sannsynlige konsekvensen ødelagte bygningsmasser uten radioaktiv lekkasje.

– Dersom det blir en lekkasje, vil den være begrenset. Det er ekstrem tykkelse på betongen som beskytter reaktorkjernene.

Han fortsetter og sier at det er en mulighet for at brukte brenselsstaver og tilgangen til kjølevannet kan bli skadet.

– Da vil kjølingen av reaktorene og brukte brenselsstaver opphøre og lede til en nedsmelting med betydelige lokale konsekvenser.

– Sprenging og åpen eksponering av ødelagte reaktorer er verst tenkelig utfall og lite sannsynlig. Det vil potensielt gi radioaktivt nedfall i Russland. Konsekvensene vil være ukontrollerbare, i tillegg vil vesten reagere.

Har tiltaksplaner klare

Beredskapsdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomkraft Astrid Liland, sier det er liten sannsynlighet for dramatiske konsekvenser i Norden og Skandinavia.

– Bygningsmassen, strøm- og vannforsyninger kan potensielt bli ødelagt. Sprengladningene i seg selv kan antageligvis ikke sprenge seg vei inn til kjernereaktoren.

– De er konstruert for å kunne stå imot høyt trykk og høye temperaturer. Det må veldig mye ytre kraft til for å kunne sprenge vei inn til selve reaktorkjernen, sier hun.

Beredskapsdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomkraft Astrid Liland.

Atomkraftverket har også vært nedstengt i ni måneder. Dermed er utslippspotensialet mye lavere enn da de var i drift. Mange kortlivede radioaktive stoffer har over tid forsvunnet ifølge Liland.

– Konsekvensene ville rammet de som bor i umiddelbar nærhet og landbruket i området.

Hun påpeker at dersom en alvorlig hendelse som nedsmelting av kjernen ved tap av kjølevann inntreffer, kan det ha konsekvenser for landbruk i landene rundt avhengig av vindretning.

– I Norge har vi gode tiltaksplaner sammen med Mattilsynet, dersom en sånn hendelse skulle finne sted. Det inkluderer blant annet å dekke til avlinger for å skjerme dem fra radioaktivt nedfall og tidlig innhøsting.

– Dersom radioaktivt avfall likevel hadde falt på norske landbruksområder, kan vi for eksempel foreta dyppløying og gjødsle med kalium, sier hun.