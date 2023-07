SJEF: Først i 2022 innrømmet Jevgenij Prigozjin offentlig at det var han som i 2014 grunnla Wagner-gruppen.

Lukasjenko hevder Wagner-sjef Prigozjin er i Russland

Presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, hevder at Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin er i St. Petersburg i Russland.

Det kommer frem i en uttalelse som russiske Tass og nyhetsbyrået Reuters henviser til.

Siden Wagner-gruppens Wagner-gruppensWagner-gruppen er et privat, militært selskap, og består av leiesoldater som kjemper på Russlands side i Ukraina-krigen. opprør mot Kreml KremlKreml brukes ofte som en betegnelse for den russiske regjeringen., har Prigozjin søkt tilflukt i Belarus.

Nå skal Wagner-sjefen befinne seg i St. Petersburg i Russland.

Kreml har stemplet Prigozjin som en forræder og anklager Wagner-gruppen for mytteri. mytteri.Mytteri betyr lydighetsnektelse og opprør mot overordnede. Begrepet brukes særlig om militære, ifølge Store norske leksikon.

Lukasjenko sier også at medlemmer i Wagner-gruppen er på plass i permanente leirer de har fått i Belarus. Han tror ikke de vil gripe til våpen mot Belarus, skriver Reuters.

Bakgrunn: Dette er Wagner-gruppen

Det var lørdag 24. juni at Wagner-gruppen gikk inn i Russland med full styrke. Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin fikk amnesti etter at han avbrøt opprøret og Wagner-gruppens marsj mot Russland for to uker siden.

200 kilometer unna Moskva stoppet kolonnen for å «forhindre blodbad» – etter at Belarus-president Aleksandr Lukasjenko forhandlet frem en avtale.

Prigozjin har ikke vist seg offentlig siden.

Eksperter mener at Wagner-opprøret viser at det går an å gjøre opprør mot Russlands president Vladimir Putin.

Wagner-gruppen har frem til nå kjempet på russisk side i Ukraina-krigen. I januar anslo Forsvarsdepartementet i Storbritannia at Wagner-gruppen hadde 50.000 soldater i Ukraina.

Rundt 80 prosent av Wagner-gruppens leiesoldater i Ukraina er rekruttert fra russiske fengsler, ifølge USAs nasjonale sikkerhetsråd.