FLYKTET: Shamshullah Shams (51) sammen med sønnen sin i leiligheten i San Antonio i Texas.

Jobbet for USA i Afghanistan: Nå flykter de til Texas

SAN ANTONIO (VG) I løpet av kort tid vil tusener av evakuerte afghanere havne i Texas. De som allerede er på plass, frykter for slektningene i hjemlandet.

Publisert: Nå nettopp

Unge jenter med hijab og koran under armen tusler gjennom svalgangen mens småguttene herjer mellom leilighetene i afghanske nabolaget i San Antonio.

San Antonio i sentrale Texas har med 300 til 400 afghanske familier blitt den fremste destinasjonen for afghanske flyktninger i USA, ifølge den lokale hjelpeorganisasjonen VetStrong.

– Gjennom mine kontakter har jeg fått vite at rundt 500 tidligere ansatte for amerikanske myndigheter med sine familier vil komme hit i løpet av de tre neste ukene, sier VetStrong-leder James Pobanz til VG.

22.000 plasser ved en militærbase i El Paso sørvest i Texas gjøres også klare til å ta imot evakuerte flyktninger fra Afghanistan den nærmeste tiden, ifølge NPR.

Byer som Austin, Houston og Dallas gjør seg også klare til å bosette hundrevis.

FORTVILET: 15 år gamle Helal Mohammad følger nøye med på hva som skjer i hjemlandet. For seks år siden kom han til sitt nye liv i Texas og har siden ikke vært tilbake.

Fra tolking til lastebiler

Helal Mohammad (15) er eldst i en søskenflokk på seks barn, som kom til USA fra Afghanistan i 2016.

Faren, som ønsker å være anonym, jobbet for amerikanske styrker som tolk fra 2005 til 2014, forteller han. Etter jobber på blant annet bensinstasjon, er han i dag lastebilsjåfør.

Familien bor i offentlig tildelte boliger i San Antonio sammen med mange andre afghanske familier.

ENGASJERT: Helal Mohammad (15) er bekymret for besteforeldrene i Afghanistan. På fritiden er han engasjert i veteranorganisasjon VetStrong, som deler ut møbler til hjemløse veteraner og afghanske flyktninger i San Antonio-området.

– Fryktelig situasjon

– Det har vært trist og følelsesmessig sterkt å se landet vårt bli ødelagt rett foran øynene våre. Vi kunne aldri i vårt verste mareritt forestille oss at dette her kunne skje med vårt elskede land. Men nå skjer det, folk prøver å flykte, mange blir drept, folk er ikke trygge. Det er en fryktelig situasjon akkurat nå, sier Helal.

15-åringen Helal forteller om besteforeldrene sine som fortsatt er i hjemlandet.

– Sønnen deres jobbet for amerikanske styrker som tolk. Det er vanskelig for dem, de har ikke vært utendørs på flere uker. Vi prøver å få dem hit, men det er ingenting vi kan gjøre. For de har ikke jobbet for amerikanske myndigheter, sier han.

EVAKUERING: Amerikansk flypersonell tok affære og evakuerte 640 afghanere på søndag til Qatar i et C-17-fly, ifølge Defense One News.

Biden i trøbbel

Gjennom august fosset den islamistiske opprørsgruppen Taliban gjennom landet, erobret provinshovedstad etter provinshovedstad, før Kabul falt uten kamp på søndag.

Frykten er at de skal innføre sitt tyranniske styre som rammer kvinner og de som hjalp amerikanerne og NATO spesielt hardt. Foreløpig har Taliban vært opptatt av å skape et inntrykk av moderasjon.

President Joe Biden har møtt kraftig kritikk for håndteringen av USAs uttrekning gjennom sommeren. Han forsvarte seg i en tale mandag.

Det ellers splittede republikanske partiet står nå samlet front mot den demokratiske presidenten, mens menneskerettighetsforkjempere og innvandringsadvokater er frustrerte over at kun 2000 afghanere ble evakuert før landet falt til Taliban.

Ifølge anslag fra New York Times, kan det være snakk om rundt 25.000 afghanere med familier som er kvalifisert for å bli evakuert og gitt opphold i USA.

GRÅT: Shamshulla Shams jobbet som tolk for amerikanerne i Afghanistan. Han gråt da han så tv-bildene av Kabuls fall på søndag.

Gråt

Naboen rett over gangen fra familien Mohammad bor en annen familiefar, Shamshullah Shams.

Han har også med seks barn, og kom til USA i 2015 etter tolking for amerikanske styrker.

– De siste 20 årene har vi prøvd å jobbe for endring. Nå ser det ut som det var for ingenting, sier han.

Da TV-bildene fra hjemlandet kom på søndag gjorde det sterke inntrykk.

– Sønnen min kom hjem fra jobb og gråt, sier Shams.