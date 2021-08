VIL HJEM: Svenske Farit Krasniqi jobbet på en plastfabrikk i Sverige før han ble med i Den islamske staten. Nå er han fengslet på ubestemt tid.

Svenske (50) og danske (29) sluttet seg til IS. Nå vil de hentes hjem

RUMILAN, SYRIA (VG) 10.000 IS-krigere sitter fengslet i Syria, blant dem svensker og dansker. Ingen vet hva de skal gjøre med dem.

Av Kyrre Lien

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En 29 år gammel mann er nettopp blitt ført inn i et rom i Nord-Syria av kurdiske fangevoktere. Han myser etter noen timer med en hette over hodet.

De kurdiske fangevokterne sier at den danske mannen vi treffer, er en terrorist fra Den islamske staten (IS), at han er farlig og kommer til å lyve.

VG kjenner hans virkelige identitet, men mannen ønsker at vi bare kaller ham «dansken».

Skjegget til 29-åringen er begynt å gråne og vikene kryper oppover.

Han sier han frivillig ønsker å la seg intervjue fordi han vil at folk skal få vite at kalifatet ikke var slik alle tror.

Etter det VG kjenner til, er dette første gangen den danske mannen lar seg intervjue.

DANSKEN: Denne 29-år gamle danske statsborgeren er fengslet i Syria. Etter at den såkalte islamske staten (IS) ble nedkjempet i Syria og Irak, ble deres krigere satt i fengsel.

Fra Århus til IS

– Jeg kom hit i 2013 fordi jeg så at Bashar al-Assad-regimet undertrykte folket. Jeg reiste for å bli med i revolusjonen mot regimet, forteller han.

– Etter hvert som IS kom, så jeg hvordan de kjempet mot regimet, og at det var mange europeere der. Derfor ønsket jeg å bli med dem.

VG har ikke hatt mulighet til å kontrollere alle påstandene dansken kommer med i denne saken.

Det danske sikkerhetspolitiet, PET, skriver i en e-post til VG at de «ikke kommenterer konkrete saker». Utenriksdepartementet har henvist til Justisdepartementet i Danmark, som til nå ikke har til nå ikke besvart VGs henvendelse.

Dansken forteller at han vokste opp i den brosteinsbelagte byen Århus, Danmarks nest største by med sine drøye 300 000 innbyggere.

Men han slet med å finne sin utdanningsvei. Først studerte han til å bli ingeniør, så business, så dataprogrammering.

Til slutt ble han IS-kriger.

– Jeg var en kriger

– Hva var rollen din under IS?

– Jeg kan bare si at jeg var en kriger.

– Jeg har hørt at du var emir – altså en militær kommandør?

Dansken forblir taus, men smiler, og ser ned i betonggulvet.

– IS var en brutal terrororganisasjon som sto bak grusomme handlinger. Hvorfor støttet du dem?

– Jeg var stort sett bare opptatt av å krige mot det syriske regimet. Jeg så ikke så mye av hva annet som skjedde.

– Blant annet henrettet de folk på Paradisplassen i Raqqa. Du visste ikke om det?

– Jeg har hørt om det og sett videoer av det, men jeg var ikke der da det skjedde.

– De sto bak store terrorangrep i Vesten. Støtter du det?

– Nei.

Mannen ble arrestert etter de siste blodige kampene om Baghouz i 2019, da IS ble territorielt nedkjempet. IS-kvinnene og barna deres ble sendt i interneringsleirer, mens IS-krigerne ble satt i fengsel.

Selv om IS ikke lenger kontrollerer landområder i Syria, er de fremdeles en stor trussel for sivilbefolkningen og kurdiske styrker, og utfører stadig sovecelleangrep, slik VG har skrevet om tidligere.

Frykten er at de igjen kan få makt.

RAQQA: Det var engang hovedstaden i den såkalte islamske stat. I dag ligger byen i ruiner.

USA: Hent dem hjem

Det sitter omkring 10.000 fengslede IS-krigere i kurdiskstyrte fengsler i Nord-Syria. De er fra hele verden, og flere av dem er svenske og danske.

Etter det VG kjenner til, er det ingen norske statsborgere som sitter fengslet mistenkt for å være IS-krigere. De som reiste til Syria fra Norge, er enten savnet, døde eller hjemvendte.

Der danske, svenske og norske myndigheter har hentet hjem noen, men ikke alle, av sine kvinner og barn, er spørsmålet om hva som skal skje med de fengslede mennene, fremdeles ubesvart.

USA er blant landene som kommer med en tydelig beskjed:

– Vi kommer med en sterk oppfordring til alle land om å hente hjem sine fremmedkrigere. Fra et sikkerhetsperspektiv er hvert minutt IS tilbringer i leirer og fengsler, en ny mulighet for dem til å spre sin ideologi og radikalisere fremtidige krigere, skriver Jennifer Cruz fra US Central Command til VG.

INTERNERT: Her sitter IS-kvinner og deres barn, i en teltleir i Al-Hol. De har ikke mulighet til å forlate.

Også kurdiske sikkerhetsstyrker kommer med en innstendig bønn om å hente hjem kvinner, barn og IS-krigere.

– I fengslene våre sitter noen av verdens farligste mennesker, forteller general Nori Mahmood i Syriske demokratiske styrker (SDF) i et intervju med VG.

– Vi trenger hjelp til en internasjonal domstol som kan dømme dem, men aller helst ønsker vi at land henter borgerne sine hjem. Det virker som det internasjonale samfunnet har glemt oss, forteller han.

FENGSLET: Det er omkring 10.000 fengslede menn som mistenkes å være del av IS i kurdiskstyrte fengsler. På grunn av coronapandemien kunne ikke VG besøke fengslene.

Fakta om krigen i Syria * Konflikten i Syria begynte i mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd. * Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig. * En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre. * Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og den libanesiske Hizbollah-bevegelsen. * Den ytterliggående islamistgruppen IS (Den islamske staten) tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete. * IS har sine røtter i sunnimuslimske opprørsgrupper som oppsto i Irak etter den USA-ledede invasjonen i 2003. * IS kontrollerte på det meste rundt en tredel av Irak, blant annet landets nest største by Mosul, samt rundt halvparten av Syria, deriblant store ubebodde ørkenområder. * En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria, mens tyrkiske regjeringsstyrker har kriget mot både IS og kurdisk milits. * I oktober 2019 trakk USA ut de fleste av sine styrker fra Nord-Syria. Få dager senere innledet Tyrkia en militæroffensiv mot de kurdiske styrkene. * Krigen i Syria har ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) trolig kostet hele 586.000 mennesker livet. * Syria hadde før krigen 23 millioner innbyggere. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,6 millioner er på flukt inne i Syria. * FNs forsøk på å få i stand en politisk løsning har så langt ikke ført fram. (NTB) Vis mer

Angrer ikke

Den danske IS-krigeren har hendene foldet under hele intervjuet. Han snakker lavt, nesten hviskende, og veksler mellom dansk, arabisk og engelsk.

– Støtter du fremdeles IS?

– Noen ting støtter jeg, andre ting ikke. Jeg likte at de kriget mot regimet, men likte ikke deres problemer på innsiden.

– Som hva?

– Ideologien.

– Hvordan ser du på valget du gjorde? Angrer du?

– Jeg angrer ikke, for jeg så at jeg gjorde en endring til det bedre for mange av de sivile der.

Det er en påstand mange sivile sterkt benekter. IS har stått bak systematiske krigsforbrytelser, påført innbyggerne sine en streng sharialov, utført massehenrettelser og behandlet slavene sine grusomt, slik VG har skrevet utfyllende om.

FENGSLER: De fengslede mennene som mistenkes å være IS-krigere skal være fra 54 forskjellige nasjoner.

Vil hjem

Til vanlig har dansken på seg en oransje fangedrakt og sitter i en fengselscelle med flere titalls andre. «Det er for mange i ett rom der. Mange får klaustrofobi», sier han.

Han håper at de danske myndighetene kommer og henter ham slik at han kan bli dømt hjemme.

Han sier han liker Danmark fordi det var et godt system, og fordi det ikke var kaos der.

– Hvordan ser du på fremtiden din nå?

– Jeg har vært her i to år. Jeg aner ikke hva som vil skje. Jeg tror jeg vil slippe ut av fengsel, men jeg vet ikke når.

Den tilmålte tiden vi har fått med ham, er ute, og han føres ut av rommet av de samme bevæpnede, maskerte sikkerhetsvaktene.

Inn skal en ny skandinaver, svenske Farit Krasniqi.

SVENSKEN: Farit Krasniqi (50) er fra Malmö, men har røtter fra Albania og skal ha vært en del av IS.

– De tror jeg er terrorist

Veggene i det lille betongrommet er nakne. Gardinene er trukket for og en enslig lyspære lyser opp.

En mann i hvit linskjorte føres inn og han hilser på svensk.

– Hvorfor er du her?

– Du vet hvorfor jeg er her, forteller svenske Farit Krasniqi (50).

– Jeg er i fengsel fordi de tror jeg er en terrorist.

Fengselsbetjentene hevder etterforskningen deres viser at han har hatt en viktig stilling i terrororganisasjonen IS, og at de har et vitne som bekrefter dette.

De hevder han også tidligere har tilstått å være en del av IS.

VIL HJEM: Farit håper at svenske myndigheter henter han hjem og dømmer han i Sverige.

– Du vet, Islam

Til VG forteller Farit at han bare jobbet som taxisjåfør i den islamske stat, og skal ha kommet dit i 2014. Han hevder han kun kjørte sivile og levde et tilbaketrukket liv.

Også den svenske avisen Expressen har truffet Farit. I deres intervju forteller han en annen historie, og der skal han ha bekreftet at han jobbet i en IS-avdeling som tvang mennesker til å følge deres ekstremistiske tolkning av koranen.

– Jeg kjørte fra sted til sted der de tok ID-kort fra folk. De gjorde det fordi folk kledde seg feil og sånn. Du vet, islam, fortalte han til den svenske avisen.

Farit er fra Malmö, men har røtter fra Albania. I årene før han ble med i den bestialske terrororganisasjonen IS, skal han ha jobbet på en liten plastfabrikk i Sverige.

IS: På sitt sterkeste kontrollerte terrorgruppen IS store områder i Syria og Irak.

– Hent meg hjem

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, og henviser til Utenriksdepartementet i Sverige, som så henviser til Justisdepartementet. De har til nå ikke har svart på VGs spørsmål.

Til VG hevder Farit å ikke ha vært en del av IS, og at det ikke finnes noen beviser som bekrefter dette.

– Har de sett meg med våpen eller at jeg har drept noen? Mange sivile har levd under den islamske staten, men det betyr ikke at alle er terrorister.

– Hva synes du om IS? Støtter du det de har gjort?

– Jeg har aldri blandet meg i det de har gjort. Jeg har styrt mitt eget liv.

– Hva håper du skal skje med deg?

– Jeg håper jeg skal få slippe fri, og at svenske myndigheter henter meg hjem.

– Hvorfor skal de hente deg hjem?

– Hele Europa har ødelagt den staten jeg bodde i, og nå er jeg i fengsel på grunn av det de har gjort. Hvis de mener jeg har gjort noe, så hent meg hjem til en domstol og døm meg.

VGs Midtøsten-kontor Kyrre Lien er VGs reporter med base i Midtøsten. Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra regionen, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal: Ta kontakt for nummer Vis mer

VG I SYRIA: VGs Midtøstenkorrespondent Kyrre Lien rapporterer fra nord-Syria.

Les gjerne også disse sakene om Syria:

les også Raqqa sliter etter IS-terroren: Solgte kebab ved «dødens rundkjøring»

les også Jakten på IS-krigerne

les også «Døden venter på oss her»: Inne i Idlibs mareritt

les også IS-kvinnenes ofre forteller: De torturerte og drepte. Nå lyver de

les også 10 år med krig i Syria: Må plukke søppel for å overleve

les også Kryptert melding i IS-rettssaken: Ble varslet om militærtrening