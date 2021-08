Afghanistan-ekspert: − Ser ut som vi unngår et blodig slag

Den fungerende innenriksministeren i Afghanistan sier at Kabul ikke vil bli angrepet og at overføringen av makt vil skje fredelig. Afghanistan-ekspert er overrasket over hvor fort myndighetene ga fra seg makten.

Publisert: Nå nettopp

– Det ser ut som vi unngår et blodig slag om Kabul, men jeg er ikke skråsikker, sier Prio-forsker og Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken til VG.

Den afghanske presidenten, Ashraf Ghani, kommer til å gå av og bli erstattet av en overgangsregjering, ifølge kilder til kanalen Al-Arabiya.

– Det betyr at Taliban har overtatt makten fullt og helt. Taliban er i en sterk forhandlingsposisjon. Det blir interessant å se hvordan overgangsregjeringen blir sammensatt, sier Harpviken.

Ifølge Harpviken har Taliban sagt lite om hvordan de ønsker å styre Afghanistan, men de vil stille sterkt i politiske forhandlinger, gitt posisjonene de har nå.

– Overgangsregjeringer vil si mye om hva Taliban tenker om tiden fremover. Det blir spennende å se hva som skjer med dagens regjering, sier han.

Harpviken synes det er sjokkerende å se hvor fort den afghanske regjeringen har overgitt seg makten.

– De siste dagene har det vært åpenbart at slaget har vært tapt. Taliban har erobret store områder i løpet av en kort periode. Taliban har nok vært godt forberedt før de startet kampene, sier han.

Forsvarssjef Eirik Kristofferen til Aftenposten at det som ser ut til å bli en fredelige maktovertagelse i Kabul, er det beste som kan skje.

– Byen er trygg

Det skal nå foregå forhandlinger om maktoverføringen i presidentpalasset, har en afghansk tjenesteperson bekreftet til nyhetsbyrået AP.

– Folk trenger ikke å bekymre seg, byen er trygg. Sikkerheten er garantert, og enigheten er slik at overføringen av makt vil skje på fredelig vis, sier innenriksministeren i Afghanistan, Abdul Sattar Mirzakwal, ifølge DPA.

Søndag morgen startet amerikanske helikoptre å fly skyttel inn og ut fra det amerikanske ambassadeområdet. Samtidig forlot pansrede diplomatiske kjøretøyer ambassaden – begge deler som del av evakueringen av amerikanske borgere i Afghanistan.

Evakueringen begynte bare timer før meldingen kom om at Taliban hadde startet sitt inntog i Kabul.

Harpviken tror evakueringen av ambassadeansatte vil gå greit. Kilder i UD sier til VG at de jobber intenst med å få ut norsk personell fra Kabul.

Det er foreløpig ikke kjent om ansatte ved den norske ambassaden i Kabul allerede er evakuert.

Usikker tid

Harpviken sier at det ikke er noen tvil om at Taliban har åpnet opp for bruken av teknologi, noe de tok avstand fra tidligere.

Om de grunnleggende holdningene til demokrati, menneskeretter og rettspleie har endret seg, er vanskelig å si.

– Det blir nok et strengt regime. De viderefører nok ikke de demokratiske institusjonene som har vært i landet nå. Skulle det bli et demokratisk valg, vil det nok bli et religiøst råd som sitter på toppen, og som har vetorett, sier han.

– Det er veldig vanskelig å si noe sikkert om fremtiden. Bare for en uke siden var det knapt noen som trodde vi ville være der vi er i dag.

HOVEDSTAD: Her fra Kabul søndag. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

– Ingen forventet at det som skjer skulle skje skjer så raskt. Jeg tror ikke det blir blodbad i Kabuls gater. Det er en av grunnene til at jeg reiser tilbake, sier landdirektør i Afghanistan for Flyktninghjelpen, Astrid Sletten.

Sletten reiser til Kabul på mandag for å bistå lokalbefolkningen. Hun er bekymret for at flyplassen skal stenge, og at hun ikke vil komme seg inn i Afghanistan.

– Vi vil øke vår tilstedeværelse men, vi jobber ikke når det er kamper. Nå må vi operere i Taliban-område. Det har vi gjort i mange år. Vi er nøytrale og hjelper folk der de er, hvis det er i et Taliban-kontrollert område sørger vi for at det er akseptert.