Var soldat i Afghanistan: − Selvfølgelig ikke forgjeves

Til tross for at Taliban er tilbake ved makten, mener flere tidligere soldater at det kom noe godt ut av Norges innsats i landet.

Etter at det i april i år ble kjent at NATOs styrker skulle trekke seg ut av Afghanistan, har Taliban erobret provins etter provins.

Søndag 15. august tok de over også kontrollen i hovedstaden Kabul, og etter 20 år med NATO-krigføring er dermed Taliban tilbake ved makten, slik de også var frem til invasjonen i 2001.

– Mange snakker om at det ikke var verdt det, men jeg tenker at det absolutt var verdt det. Og selvfølgelig var det ikke forgjeves, sier tidligere Afghanistan-soldat Espen Haugeland.

– Tror det vil bli vanskeligere å være kvinne

17 år har gått siden han tjenestegjorde i Afghanistan og jobbet som lagfører i Kabul. Som lagfører hadde han ansvar for en gruppe på åtte soldater som patruljerte gatene i hovedstaden.

Selv om Taliban igjen har tatt kontrollen, mener han Norges innsats ikke var bortkastet.

– Noe av det vi har oppnådd i de 20 årene er å gjøre situasjonen bedre for kvinner i landet. Etter at Taliban mistet makten har kvinner fått jobbe, mange har tatt utdanning og kvinner har sittet i regjering. Nå tror jeg det vil bli vanskeligere å være kvinne der, sier han.

Det knytter seg stor usikkerhet til hvilke rettigheter kvinner vil ende opp med å ha i et Taliban-kontrollert Afghanistan. Etter at de tok kontrollen, har Taliban kommet med løfter om at kvinner blant annet vil få lov til å jobbe og ta utdanning – noe som har blitt møtt med mistro.

UTMERKELSE: Espen Haugeland gratuleres av kong Harald under overrekkelsen av krigskorset med sverd i 2016. Han mottok utmerkelsen for å ha overmannet en person som bar på en bombe i Kabul i 2004.

Haugeland mener norske styrker har bidratt til å gi håp til en ny generasjon afghanere, blant annet ved å sikre økt tilgang på utdanning. Han tror de kan ha en større vilje til å ville påvirke landet.

– De har vokst opp med en annen frihet, og så man kan håpe til at det fører til noe positivt. Kanskje det finnes en glød hos de unge, sier han.

NATOs tilstedeværelse i Afghanistan har vært gjenstand både for debatt og kritikk de siste 20 årene. I etterkant av at Talibans overtok kontrollen i Kabul har NATOs innsats igjen blitt sterkt kritisert. Denne uken ble den også kalt den største fiaskoen NATO har lidd av en tysk topp-politiker.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har selv erkjent at de ikke lyktes i å bygge opp styrkene i landet.

– Får klump i magen

Elise Toft tjenestegjorde i Afghanistan som 20-åring i 2011. Som stormingeniør hadde hun spisskompetanse på å rydde veibomber, og var blitt trent opp på militærleiren på Rena i Norge før hun dro til Afghanistan.

– Vi var med på å trene opp afghanske stormingeniører som også skulle rydde veibomber, og gikk side om side med dem på oppdrag. Vi så jo fremover og tenkte at de skulle overta når vi trakk oss ut, sier hun.

– Jeg føler at jeg bidro ved å rydde veier, og at min oppgave også hadde noe humanitært over seg, ved at jeg sikret at sivile kunne gå trygt rundt.

I 2013 mottok Toft Forsvarets innsatsmedalje med rosett, etter at hun og andre kollegaer hadde sikret en vei for veibomber mens både de og medsoldater var midt i en skuddveksling.

SØKER: Elise Toft søker etter veibomber i Afghanistan i 2011, der hun var en av Forsvarets stormingeniører.

I likhet med Haugeland trekker hun frem tilgangen på utdanning og kvinners situasjon som noe av det positive som kom ut av den militære tilstedeværelsen i landet.

– Jeg kjenner jeg får en klump i magen når jeg tenker på hva som kan skje med situasjonen til kvinner og barn, og særlig på skolegangen deres, sier hun.

– De siste 20 årene har kvinner i større grad har fått utdanning og lederstillinger, og jeg håper de får fortsette å ha de stillingene og posisjonene selv om Taliban har kommet til makta. Det får tiden vise, legger hun til.

FØRSTE KVINNE: Elise Toft under overrekkelsen av Forsvarets innsatsmedalje med rosett i 2013. Hun var første kvinne siden andre verdenskrig som mottok utmerkelsen.

Ikke samme situasjon

– Som de fleste andre ble jeg også overrasket over hvor fort det gikk før Taliban overtok makten, sier sanitetssoldat Ola Hoel Johannessen.

Dagens situasjon oppleves som fjern fra hans opplevelser i Kabul, forteller han.

Til daglig jobber Johannessen som anestesisykepleier ved Ahus, men tilknytningen til Forsvaret har ført ham til Kabul ved to anledninger – sist gang i slutten av 2020.

Han ønsker ikke å gå inn på den politiske siden av deres tilstedeværelse i Afghanistan.

– Jeg velger å holde meg på en profesjonell linje. I denne jobben stoler vi på de avgjørelsene som blir tatt av myndighetene. Jeg er der for å bistå pasientene, og hvis vi blir innkalt igjen har vi en plikt å stille opp.

OVERRASKET: Sanitetssoldat Ola Hoel Johannessen ble overrasket over hvor fort Taliban tok kontroll over Afghanistan.

Han sikter til at han har en beredskapskontrakt som innebærer at han stiller seg disponibel til å rykke ut dersom det blir nødvendig. Men han erkjenner at det hadde vært en helt annen situasjon dersom de hadde blitt kalt tilbake til Kabul.

– Trusselen vil antageligvis oppleves som langt mer alvorlig nå.

– Føles den jobben dere har gjort i Kabul bortkastet når man ser hva som skjer etter at dere har blitt sendt hjem?

– Det er et komplekst spørsmål der det er vanskelig å si ja eller nei. Det kan oppleves sånn, men vi har gjort mange ting som har bidratt til et bedre samfunn i Afghanistan, sier han.

Bekymret for Norges hjelpere

Fredrik Utnes var en del av et såkalt MOT-lag (Military Observer Team) i byen Meymaneh nord i Afghanistan i fire måneder i årsskiftet 2005–2006.

Han sier han fikk et lite håp om at Taliban hadde endret seg og blitt mer liberale da tidligere denne uken uttalte at de ikke ville straffe afghanere som hadde jobbet for NATO og utenlandske stater.

– Men når jeg leser siste dagers rapporter om at de går fra dør til dør og ser etter folk som har støttet allierte, er det et dårlig tegn, sier han.

En fersk rapport fra FN sier at Taliban nå intensiverer jakten på mennesker som har jobbet for NATO eller den tidligere regjeringen.

– Det er veldig bekymringsfullt når man leser at Taliban går rundt og leter etter de som har bidratt til at Norges styrker skulle kunne være der, sier han.

– Vi fikk ikke bare hjelp fra tolker, men også fra vaktmestere, elektrikere og kontoransatte, for eksempel.

I FELT: Fredrik Utnes tjenestegjorde i Afghanistan fra november 2005 til mars 2006.

Utnes forteller at han opplever Norges innsats som meningsfull, og mener at nordmenn har grunn til å være stolte over Forsvarets innsats.

– Soldatene har behandlet folk der nede med respekt og prøvd å bidra til at det afghanske samfunnet skulle få det bedre, sier han.

– Det er jo heller ikke soldatene som selv har valgt å dra ned, det er politikerne og det norske folk som har valgt å sende dem ned dit, legger han til.

