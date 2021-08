FORSVAR: Afghanske sikkerhetsstyrker i utkanten av Mazar-E-Sharif tirsdag denne uken. Nå melder lokale myndigheter at Taliban har igangsatt et stort angrep mot byen til nyhetsbyrået AP. Foto: Mirwais Bezhan / AP

Taliban angriper Mazar-e-Sharif og er like utenfor Kabul

Taliban angriper nå fra flere kanter mot den viktige nordafghanske byen, ifølge AP. Nyhetsbyrået skriver også at det foregår kamper mellom Taliban og afghanske regjeringsstyrker kun 11 kilometer sør for Kabul.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Det pågår nå harde kamper på flere sider rundt byen, opplyser en talsperson for provinsguvernøren til AP.

Mazar-e-Sharif har stor strategisk og religiøs betydning i landet. Nordalliansen, som bidro med å slå Taliban tilbake i 2001, hadde sitt hovedkvarter her.

Norske styrker har i tillegg vært stasjonert i byen mellom 2006–2014.

Minst 18 provinshovedsteder i Afghanistan er nå under Talibans kontroll. Lørdag morgen kom det også inn meldinger om at gruppen har inntatt provinshovedstaden i Logar, som befinner seg bare åtte mil sør for hovedstaden.

Ifølge AP skal det også foregå kamper mellom regjeringsstyrker og Taliban i Char Asiab-distriktet, som ligger 11 kilometer sør for Kabu.

I et intervju med Forsvarets Forum uttaler Norges forsvarsattaché i Afghanistan, Arne Kristian Sørnes, at sjansen er stor for at Taliban vil prøve å ta hovedstaden i høst.

– Det er vanskelig å si noe om hva Taliban vil gjøre videre. Men mye tyder på at de nå posisjonerer seg til å gå mot Kabul. Slik det ser ut nå er sjansen stor for at Taliban vil prøve å ta Kabul allerede i høst, sier Sørnes til Forsvarets Forum.

I en TV-sendt tale til befolkningen lørdag sier President Ashraf Ghani at det pågår samtaler lokalt og internasjonalt for å få slutt på volden. Han understreker også at remobilisering av regjeringsstyrkene har øverste prioritet.

Dette er samtidig som det pågår fredsforhandlinger med lederne i Taliban i Doha. Det har på den andre siden vært lite fremgang i samtalene foreløpig, og representanter fra både USA og Kina har bedt om at partene inngår en avtale så raskt som mulig.

Talen lørdag er første gang på flere dager presidenten uttaler seg offentlig siden onsdag, da han selv besøkte Mazar-e Sharif for å oppmuntre forsvaret av byen.

Fakta om Talibans framrykking: * USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai. * Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet. Opplysninger om hvor mange distrikter de kontrollerer, spriker. * I juli tok opprørerne kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan. * Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur. * Taliban har siden 6. august tatt kontroll over 18 provinshovedsteder: Zaranj i Nimroz, Sheberghan i Jowzjan, Sar-e-Pol i Sar-e-Pol, Taloqan i Takhar, Kunduz i Kunduz, Aybak i Samangan, Farah i Farah, Pul-e-Khumri i Baghlan, Faizabad i Badakshan, Ghazni i Ghazni, Qale-e Naw i Badghis, samt storbyene Herat og Kandahar, som er hovedsteder i provinsene med samme navn, Lashkar Gah i Helmand, Feroz Koh (også kalt Chaghcharan) i Ghor, Zabul i Qalat og Tirin Kot i Uruzgan og Pul-e Alam i Logar. * Opprørerne har også gått til angrep på flere andre beleirede provinshovedsteder, blant dem Mazar-e-Sharif i Balkh. (Kilde: NTB) Vis mer

Evakuerer ambassadene

Samtidig som Taliban rykker frem med stormskritt i landet foregår det nå storstilt evakuering av flere lands ambassader i landets hovedstad Kabul.

Fredag kveld annonserte Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at Norges ambassade i Kabul vil bli evakuert.

– Det er en erkjennelse at forverring i sikkerhetssituasjonen går raskere enn noen hadde forutsett, sa hun under en pressekonferanse fredag.

Personell fra det norske forsvaret blir værende i landet. USA, Danmark og Tyskland evakuerer også sine ambassader i Kabul.

EVAKUERER AMBASSADEN: – Det haster å gjøre dette i den forstand at vi ser at situasjonen forverrer seg raskt, og selv om ikke Kabul er under angrep, er det klart at det er en situasjon der Taliban rykker nærmere, sa Ine Eriksen Søreide under en pressekonferanse. Foto: Berit Roald

I løpet av helgen vil amerikanske styrker bidra til å sikre evakuering fra Kabul. USA planlegger å stasjonere omkring 3000 soldater i byen, opplyste Pentagons pressesekretær John F. Kirby på et pressemøte.

– Dette er en spesifikk, smalt fokusert, og skreddersydd operasjon for å hjelpe med den trygge forflytningen av sivilt personell i Kabul, sa Kirby til pressen.

Ifølge CNN skal den amerikanske ambassaden i Kabul ha instruert ansatte om å destruere sensitivt materiale.

En rapport fra den amerikanske sikkerhetstjenesten, som er gjengitt av blant annet Reuters, vurderer at Taliban kan være i stand til å isolere Kabul i løpet av 30 dager, og at hovedstaden kan bli overtatt i løpet av 90 dager.