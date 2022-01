Klikk for å aktivere kartet

Tyskland: To politibetjenter skutt og drept under trafikkontroll

Tysk politi jakter minst én gjerningsperson etter to politibetjenter ble skutt og drept under en trafikkontroll natt til mandag.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert nå nettopp

To politibetjenter ble omkring klokken 04.20 beskutt av minst én gjeringensperson under en trafikkontroll i delstaten Rheinland-Pfalz, skriver tysk politi på Twitter.

Det er en mannlig betjent på 29 år og en kvinnelig betjent på 24 år som har mistet livet. Ifølge det tyske politiets fagforening var den 24 år gamle politikvinnen student, skriver Focus.

Talsperson for politiet Bernhard Christian Erfort opplyser til avisen Bild at de selv klarte å varsle nødetatene.

Ifølge opplysninger til Bild skal de to betjentene ha opplyst over radioen at de ville stoppe et kjøretøy for rutinemessig kontroll. Avisen skriver at politibetjentene skal ha meldt at de gjorde funn av dødt vilt og ville foreta nærmere undersøkelser.

– De skyter på oss, skal betjentene ha varslet over radio, før kontakten ble brukt.

Foranledningen til skytingen er ikke kjent og gjerningspersonen er på frifot. Veien sperret av og politiet jobber med å sikre spor på åstedet, men opplyser at de ikke har noen beskrivelse av gjerningsperson, fluktbil eller -rute.

opplyser at de to politibetjentene opplyste over radio at de sjekket et kjøretøy. Kort tid etter meldte de at det var avfyrt skudd. Han opplyser også at politiet går ut fra at det er flere gjerningspersoner.

Politiet ber personer i området om å ikke plukke opp haikere.

Saken oppdateres!