Se dokumentar: «Viral Dreams»

Syv unge youtubere har store planer for 2020, men så endrer coronaviruset alt for dem. Alt de brenner for og livene de lever må plutselig ta plass i baksetet nå som alles oppmerksomhet er rettet mot én enkelt sak. Via deres perspektiv blir vi med på innsiden og ser hvordan viruset har endret livene til unge mennesker verden over for alltid.

VG har kun rettigheter til å vise «Viral Dreams» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Dokumentaren er tillatt for alle aldersgrupper.