TALIBAN I DOHA: Toppledere fra Taliban, Shahabuddin Delawar, Amir Khan Muttaqi, og Khairullah Khairkhwa under en forhandlingsrunde i Doha som fant sted i oktober.

Taliban kommer til Norge for å forhandle

For første gang siden de tok makten, sender Taliban en delegasjon til et vestlig land for å forhandle med aktivister og diplomater. Det sensitive møtet finner sted i Norge.

Av Nilas Johnsen

Møtet skal vare i tre dager, førstkommende søndag, mandag og tirsdag, får VG bekreftet av sentralt plasserte kilder i Utenriksdepartementet (UD).

Etter at Taliban vant makten i Afghanistan i fjor høst, har det pågått forhandlinger i blant annet Doha, hovedstaden i Qatar. Men den ytterliggående islamistgruppen har ikke tidligere kommet til et vestlig land.

Den viktigste enkeltsaken blir den enorme humanitære krisen som er under oppseiling i Afghanistan.

Det blir også første gang at Taliban møter aktivister og forkjempere for menneskerettigheter fra det sivile samfunnet i Afghanistan. Disse flys inn både fra Afghanistan, men også fra andre land der de lever i eksil.

I tillegg skal Taliban-toppene ha møter med vestlige og norske diplomater.

UTENRIKSMINISTER: Anniken Huitfeldt

Huitfeldt bekrefter

VG har fått følgende skriftlige bekreftelse fra UD:

«Norge har invitert representanter for Taliban til Oslo 23. til 25. januar 2022 for møter med norske myndigheter, representanter for det internasjonale samfunn og andre afghanere med bakgrunn fra det sivile samfunn».

– Vi er ekstremt bekymret for den alvorlige situasjonen i Afghanistan. Det er en fullskala humanitær katastrofe for millioner av mennesker. For å hjelpe de sivile i Afghanistan må det internasjonale samfunn, så vel som afghanere fra ulike deler av samfunnet ha dialog med Taliban. Vi vil være tydelige i våre forventninger til Taliban, særlig når det gjelder jenters skolegang og menneskerettigheter som kvinners deltagelse i samfunnet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Dette er ikke en legitimering eller anerkjennelse av Taliban. Men vi må snakke med de som i praksis styrer landet i dag. Vi kan ikke la den politiske situasjonen føre til en enda verre humanitær katastrofe, sier Huitfeldt.

MØTE I OKTOBER: Dette bildet er fra et møte mellom Taliban-ledere og vestlige diplomater i Doha i Qatar i oktober. Norsk UD bekrefter til VG at de deltok på dette møtet.

Dette skal drøftes

VG er kjent med at dette skal stå på agendaen under det tre dager lange besøket til Norge:

Møter med representanter for menneskerettighetsorganisasjoner, kvinnerettsforkjempere og representanter for afghanske medier. Møter med spesialrepresentanter for Afghanistan fra Norge, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, EU og USA. Bi-laterale møter med norske diplomater, der rettigheter og utdannelse for jenter og kvinner, og minoritetsrettigheter, står på programmet.

NORGE I DOHA: VG får bekreftet fra UD at Norge var representert ved det samme møtet, av spesialrepresentant Kjell-Gunnar Eriksen, til høyre i bildet med munnbind, på vei inn til møtet med Taliban sammen med andre vestlige diplomater i oktober.

Disse deltar fra Norge

UD har i hemmelighet jobbet lenge for å få planen på plass. Sentral i planleggingen har vært Norges ambassadør til Afghanistan, Ole A. Lindeman, som er plassert i Doha, men som har vært i Kabul de siste dagene.

Også Per Albert Ilsaas, tidligere spesialutsending til Afghanistan og nåværende ambassadør i Pakistan, har spilt en viktig rolle.

Men hverken Lindeman eller Ilsaas deltar under møtene for Norge, det gjør derimot spesialrepresentant for Afghanistan Kjell-Gunnar Eriksen, som allerede har hatt møter med Taliban i Doha. Ekspedisjonssjef i UD, Vebjørn Dysvik, er også med i den norske delegasjonen, er VG kjent med.

Hvem som deltar fra Taliban og fra det afghanske sivilmiljøet, er ikke bekreftet.

Bakgrunnen for at disse sensitive møtene finner sted i akkurat Norge er at norske diplomater i lang tid har hatt en fremtredende rolle i Taliban-forhandlingene.

I oktober i fjor fikk VG den første bekreftelsen på at ett avgjørende slikt møte fant sted i Oslo våren 2015, der Taliban for første gang satte seg rundt bordet med fremtredende, kvinnelige aktivister.

Det møtet la grunnlaget for at Taliban i juni 2015 kom tilbake til Norge for å delta i møter under Oslo Forum.

Eksil-afghanere splittet

VG er kjent med at Norge ikke vil stille et umiddelbart krav om at Taliban går med på demokratiske valg, slik den afghanske ambassadøren til Norge, som ikke anerkjenner Taliban, har tatt til orde for i VG.

Synet på forhandlinger med Taliban er delt blant aktivister fra det sivile samfunnet i Afghanistan:

Det internasjonale samfunnet har ikke noe annet valg enn å samarbeide med Taliban, forklarte aktivisten Jamila Afghani, som selv måtte flykte fra Kabul da den ekstreme gruppen tok makten, til VG i fjor høst.

Hun er dermed enig med norske Terje Watterdal, som i høst returnerte til Kabul, og som oppfordrer Vesten til å fortsette å gi støtte til Talibans Afghanistan, siden alternativet er så mye verre.

Men å støtte forsøk på dialog med Taliban er omstridt, også blant afghanske menneskerettsaktivister som er blitt evakuert.

En gruppe på fire afghanske aktivister som traff statsminister Erna Solberg i høst, hadde et helt annet budskap: – Man kan ikke stole på Taliban, sa aktivistene.

Mina A. Rafiq, leder for foreningen Norsk-Afghanere for Opplysning og Fremgang, har i avisen Utrop gått ut med sterk kritikk mot helgens planlagte møte.

Dette skriver UD om møtene:

«I Oslo skal Taliban møte representanter for norske myndigheter og flere allierte land. Det vil også finne sted møter mellom Taliban-delegasjonen og andre afghanere. Disse har bakgrunn fra ulike felt og inkluderer kvinnelige ledere, journalister, og personer som arbeider med blant annet menneskerettigheter og humanitære, økonomiske, sosiale og politiske spørsmål.

Afghanistan gjennomlever tørke, pandemi, økonomisk kollaps og virkninger av mangeårig konflikt. 24 millioner mennesker opplever akutt matusikkerhet og er usikre på hvordan de skal få tak i nok mat. Det rapporteres at én million barn kan dø av sult. FN anslår at hungersnød rammer over halve befolkningen i vinter og at 97 prosent av befolkningen kan falle under fattigdomsgrensen i år.

Norge fortsetter å ha dialog med Taliban for å fremme menneskerettigheter, kvinners deltagelse i samfunnslivet, og for å styrke humanitær og økonomisk innsats i Afghanistan til støtte for det afghanske folket. Tidligere denne uken besøkte en norsk delegasjon Kabul for samtaler om den prekære humanitære situasjonen i landet.

– Humanitær bistand er helt nødvendig, men det er ikke nok. Vi må unngå at grunnleggende tjenester som helse og utdanning kollapser. Vi må støtte levebrødet til familier og lokalsamfunn. Det kan begrense antallet som trenger humanitær bistand, sier utenriksministeren.

Et kjennetegn i Norges freds- og forsoningsarbeid er vår vilje til å snakke med alle parter. Norge har vært i dialog med Taliban i mange år.»