PÅ VEI MOT ENDA EN GRENSE: Russiske styrker flyttes mot den hviterussiske grensen til Ukraina. Dermed åpnes en mulig nye frontlinje.

Dette betyr troppeflyttingen: Russland utvider trusselbildet

Ved å flytte styrker inn i Hviterussland, åpner russiske soldater enda en flanke der Ukraina må forberede seg på et mulig angrep. – Det øker sjansen for russisk suksess, forklarer militærekspert.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Både det russiske og det hviterussiske forsvaret har i løpet av de siste dagene sendt ut nye bilder av russiske soldater på plass på bakken i Hviterussland: De står på geledd og hilser på hviterussiske kolleger, de laster av pansrede kjøretøy og de kjører stridsvogner på isete veier.

På vei mot den hviterussiske grensen til Ukraina.

– Det Russland nå gjør er å få plassert sine styrker helt på den vestlige delen av Ukraina. Russerne skaper slik en større frontbredde, hvis de skulle gå inn i Ukraina, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, ekspert i militærstrategi ved Krigsskolen.

LASTER AV: En russisk soldat losser av militære kjøretøy etter ankomst i Hviterussland denne uken.

Etter møter fredag mellom den amerikanske Antony Blinken og hans russiske motpart Sergej Lavrov, hevder sistnevnte at Russland ikke er noen trussel mot det ukrainske folk.

Men Russland har likevel flyttet det som kan se ut som en invasjonsstyrke på rundt 100.000 soldater nær grensen til nabolandet. I tillegg har de varslet en militærøvelse i Hviterussland sammen med hviterussiske styrker i februar.

I frykt for en russisk invasjon, og har Ukraina styrket frontlinjen mot Øst-Ukraina. Der har Russland allerede indirekte kontroll over de to prorussiske utbryterregionene, Donetsk og Luhansk.

HILSER: Russiske soldater står oppstilt for å hilse på hviterussiske kolleger.

Et angrep fra de prorussiske områdene anses som lite sannsynlig, fordi man da må krysse et nettverk av befestede skyttergraver.

Det anses som mer sannsynlig at en eventuell russisk invasjon kommer fra Kharkiv, nord i Ukraina, via den annekterte Krim-halvøya i sør og eventuelt fra Svartehavsflåten, har Ydstebø tidligere forklart til VG.

Og nå fra en ny flanke: Hviterussland i Vest.

– Det tvinger Ukraina til å enten spre sine styrker og dermed tynne ut forsvarslinjen, eller til å konsentrere seg om det området der de tror et angrep vil komme, forklarer oberstløytnanten.

– Men hvis Russland invaderer Ukraina fra et annet lands jord, hva vil det ha å si for Hviterussland?

– Det vil vel bekrefte at Hviterussland er blitt et russisk lydrike. Men med utviklingen der det siste året, så har vel ikke Lukasjenko annet valg enn å gjøre som Putin vil.

KOM MED TOG: Russiske pansrede kjøretøy ble sendt med tog til Hviterussland.

Ydstebø mener Russland uansett vinner på troppeflyttingen. Dersom øvelsene i Hviterussland kun er mer sabelrasling for å presse Ukraina og Nato, så lykkes det. Dersom det faktisk blir en krig, så står russerne sterkere.

– Slike troppeflyttinger avgjør ikke om det blir krig, det avgjøres vel av utfallet av forhandlinger, hvor mye Russland føler de får. Men det øker presset, både diplomatisk og militært, og dermed øker det sjansen for russisk suksess, sier Ydstebø.

STÅR KLARE: Russiske stridsvogner og artilleri står klare i Yelnya.

VG har også sendt skriftlige spørsmål til forsker Karen-Anna Eggen, ved Institutt for forsvarsstudier, om situasjonen rundt troppeforflytninger:

– Hvordan tolker du militærøvelsen i Hviterussland?

– Dette er en ytterligere eskalering av en allerede spent situasjon. Russland og Hviterussland har øvd mye sammen før også, men øvelsen de nå har varslet må sees som en videreføring og utvidelse av den massive styrkeoppbyggingen på grensen til Ukraina, skriver hun.

– Det er også et uttrykk for tettere politisk tilnærming mellom Putin og Lukasjenko. Hviterussland har vært gjenstand for en politisk prosess som har hatt store konsekvenser for landets befolkning og gjort president Lukasjenko prisgitt president Putins nåde. Dette ser Putin ut til å utnytte i dagens situasjon og har gjort Hviterussland til en aktiv brikke i Russlands sikkerhetspolitiske spill overfor Europa.

KRIMHALVØYA: Russiske pansrede kjøretøy avbildet på en av motorveiene på Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014. Foto: AP

– Hva vinner Kreml på å øke presset mot enda en flanke?

Aktivitetene vi nå ser i Hviterussland, inkludert at Russland sender styrker fra sitt østlige militærdistrikt, øker den spente situasjonen, skaper mer usikkerhet og uforutsigbarhet og medfører ytterligere press på Ukraina og Vesten. Det er også en bedre posisjonering skulle Russland gi klarsignal for å gå inn i Ukraina, siden Kiev ligger nærmere grensen til Hviterussland og et angrep fra flere hold vil strekke Ukrainas forsvar utover.

– Men, om de sier seg fornøyd med å true med krig eller faktisk tenker å sende inn styrkene inn i Ukraina vet vi ikke. Russland virker opptatt av at sistnevnte i hvert fall skal virke troverdig, og det vi nå ser er ikke er vanlig militær aktivitet.

– Hvordan er sikkerhetssituasjonen i Svartehavet

– Situasjonen i Svartehavet er spent. Hvis Moskva gir klarsignal for en fullskala invasjon vil den annekterte Krim-halvøyen kunne brukes som springbrett for invasjon via Ukrainas sørlige flanke. Russland har også en betydelig militær tilstedeværelse i Svartehavet og kan blokkere for kommersiell og alliert trafikk hvis vi får en ytterligere konflikteskalering.