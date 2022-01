PCR-TEST: Lancet Laboratory i Johannesburg i Sør-Afrika var en del av det landsomspennende nettverket som oppdaget omikron-varianten.

Sørafrikanske eksperter om omikron: Testing og karantene er bortkastet

JOHANNESBURG/PRETORIA (VG) Mens Norge setter folk i karantene og satser på testing, mener sørafrikanske eksperter at omikron er så smittsomt at det å teste og isolere folk som ikke er syke har null effekt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er absolutt ingen grunn til å ha noen som er asymptomatiske i isolasjon. Og enda mindre grunn til å ha folk som er i kontakt med smittede i karantene, sier den anerkjente epidemiologen og avdelingsdirektør Shabir Madhi ved Witwatersrand-universitetet i Johannesburg til VG.

Asymptomatiske personer er de som testet positivt på coronatest, men som ikke har symptomer.

ENGASJERT: Madhi har hatt en rekke fremtredende posisjoner innen folkehelse og vaksine. Nå leder han fakultetet for helsevitenskap på Witwatersrand-universitetet.

Madhi, og flere andre sørafrikanske eksperter VG snakker med, mener karantene og testing ikke har noe for seg når omikron uansett sprer seg som en skogbrann - og man samtidig ser at varianten ikke overbelaster sykehusene.

– Du må fange opp flertallet for at det skal fungere. Man lurer seg selv hvis man tror at dette fungerer.

Norge vil teste mer

I Norge er assisterende helsedirektør Espen Nakstad bekymret for at sykefraværet kan bli så høyt at man ikke har nok folk på jobb, og begrunnet sykefraværet som hovedårsaken til at man ikke kan åpne samfunnet helt opp nå.

Direktoratet jobber nå med å utvikle et testregime slik at hurtigtester kan registreres på nett i stedet for at alle må få hurtigtesten bekreftet gjennom en PCR-test.

Regjeringen har sagt at de vil bruke fem milliarder på hurtigtester.

Men Madhi, som forrige uke sa til VG at Norge burde hørt på Sør-Afrika før, skjønner ikke hvorfor man tester og setter folk i karantene når smitten uansett er overalt - og det man fanger opp er en promille.

– Hvorfor gjør man så mye testing? I Storbritannia og USA tar folk hurtigtester hjemme. Da kommer man til å finne flere tilfeller. Og da vil du bringe landet til en stillstand. Og det beskytter ikke sykehus, det har bare negative konsekvenser for samfunnet og økonomien, sier Mahdi.

Rapport: Mørketall på 80–90 prosent med omikron

Det anerkjente amerikanske forskningsinstituttet Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) antar i en ny rapport at europeiske land oppdager mellom 10–20 prosent av omikron tilfellene.

Det vil si at antall asymptomatiske, eller mørketall sagt på en annen måte, er på rundt 80–90 prosent.

Forskningsinstituttet konkluderer derfor med at det er så å si umulig å stoppe spredningen av omikron gjennom smittesporing, testing og tiltak. De har basert det på tall fra studier i blant annet Sør-Afrika:

«Hastigheten på smittespredning og det høye antallet asymptomatiske betyr at strategier som har fungert tidligere, som munnbindbruk, avstandskrav, testing og karantene sannsynligvis ikke har noen nytte for å bremse omikron-bølgen», skriver de.

Madhi mener land som Norge nå må ta en fot i bakken og grundig vurdere hvorfor man har tiltak:

– Vi må endre måten vi ser på viruset på, og vi må se på hva vitsen med testing er. Hvis du ikke prøver å eliminere viruset, er det veldig liten grunn til å teste folk.

– I Norge har dere en mer effektivt smittesporing, med denne smitteappen.

– Folk har vært skeptiske til å laste ned den appen. Rundt 1,1 millioner har den.

– Der ser du, da kaster dere bort tiden.

Nærmer seg normalen i Sør-Afrika

Å isolere folk som har fått en positiv test, men ikke har symptomer, mener også Sør-Afrikas coronasjef, dr. Nicholas Crisp, er unødvendig.

– Om du er asymptomatisk, bør du ikke trenge å isolere deg. Fra mitt ståsted, er det ikke noe poeng. Så lenge du er syk, og føler deg skikkelig dårlig kan du være hjemme. Men når du føler deg bra, går det fint.

I Sør-Afrika er regjeringstopper og immunologer enige om at karantene, testing og isolasjon - for de som ikke er syke - bør droppes.

Det som gjenstår er de formelle prosessene for å fjerne reglene, ifølge epidemiolog Michelle Groom, som er ansvarlig for overvåkning av alle smittsomme sykdommer i Sør-Afrika.

– Det finnes ingen andre luftveissykdommer der man tester asymptomatiske, så jeg tror vi må bort fra det rundt covid også. Jeg tror også man smitter mindre hvis du ikke har symptomer, sier hun.

FHI: Vil bremse smitten

Mens Sør-Afrikas eksperter og IHME-rapporten peker på at smitten uansett blir umulig å stanse, har FHI fortsatt tro på at testing og isolasjon kan bremse smitten, til tross for at omikron sprer seg ekstremt raskt:

– Dette mener vi fortsatt har effekt, men omikron har endret spillereglene for TISK-systemet ganske betydelig. Vi har vurdert at karantene kan erstattes med testing, og dette har Helsedirektoratet sendt brev til statsforvaltere og kommuner om at de må forberede at trer i kraft ganske snart, skriver avdelingsdirektør Line Vold i en e-post til VG.

FHI: Avdelingsdirektør Line Vold.

– Hvorfor må asymptomatiske i isolasjon når de som blir fanget opp uansett er en promille av smitten der ute?

– Vi gjør vurderinger av hele TISK-systemet nå i lys av ny kunnskap om omikron. Det er viktig å finne riktig balanse mellom nytten av tiltak og ulempene tiltakene medfører.

– IHME mener mørketallene er på rundt 80/90 prosent. Hvor mye smitte regner FHI nå med at blir fanget opp?

– Vi har ikke gode tall på dette per nå. IHME bruker generelle modeller og gjør modellering for alle verdensdeler og land. Dette kan være nyttig særlig for de land og områder som ikke gjør modellering selv. De tilpasser til hvert land ved bruk av de offentlige datakilder de har tilgang til, men i våre nasjonale modeller har vi brukt data som er enda mer fintilpasset norske forhold.

– Vi har med andre ord mulighet til å lage modeller som er enda bedre tilpasset situasjonen her, og jobber med dette nå i lys av nye justeringer i TISK–systemet.