Nye bilder tatt denne helgen får La Palma til å fremstå som et maleri. Asken fra vulkanutbruddet har lagt seg som et teppe over store deler av øya. Vulkanen i Cumbre Vieja-fjellkjeden har vært aktiv i over seks uker. Huseieren sørger for at flagget fortsatt står oppreist ved huset som er omringet av lava og dekt av aske.

La Palma begravet i vulkansk aske

Lava fra vulkanutbruddet på den spanske øya La Palma har så langt ødelagt mer enn 2000 bygninger og mange bananplantasjer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder nyhetsbyrået Reuters. Siden utbruddet av vulkanen Cumbre Vieja den 19. september har rundt 7000 mennesker måttet evakuere hjemmene sine og nesten ni kvadratkilometer er nå dekket av lava.

De siste dagene har turistene begynt å komme til øya for å ta vulkanutbruddet i øyesyn og samtidig hjelpe befolkningen økonomisk ved å legge igjen penger på hoteller og restauranter.

En av dem som tok turen Alle helgens dag, som er en offentlig fridag i Spania, var Olga Reinoso.

– Dette er vår passive måte å hjelpe på. Vi kommer hit for å se på vulkanen, som er noe unikt, men vi bidrar med penger ved å bruke penger på hotell, restauranter og leiebil, sier Reinoso, som er fra den nærliggende øya Fuerteventura, til Reuters.

Myndighetene på Kanariøyene har begrenset adgangen til veiene nær vulkanen slik at skuelystne ikke kommer i veien for hjelpearbeiderne. Men de har samtidig satt opp en gratis buss slik at folk kan se vulkanen på trygg avstand.

Hovedstrømmen av lava har rent ut i Atlanterhavet, og hadde i midten av oktober skapt et nytt stykke land på omtrent 36 hektar, noe som gjør at kart over øya må tegnes om.

På bildet under sees stoler og bord på en restaurant langs strandpromenaden fullstendig dekket av aske fra vulkanen.

Spanske soldater er satt inn for å fjerne aske fra hustakene.

Skilpadden er av stein og befant seg som pynt i en hage da vulkanen spydde aske og lava ut over området.

Eksperter sa i midten av forrige måned at de trodde vulkanen i Cumbre Vieja-fjellkjeden ville forbli aktiv en stund fremover.