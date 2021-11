ENIGE: Verdens mektigste ledere, her representert av Storbritannias Boris Johnson og USAs Joe Biden, har forpliktet seg til en rekke klimatiltak.

Klimatoppmøtet: Dette lover verdens ledere nå

Verdens statsledere har vært samlet i to dager for å diskutere hva de skal gjøre for å bekjempe klimakrisen. På dag tre er dette det de har blitt enige om.

Både Parisavtalen og slutterklæringen fra det nylig avsluttede G20-møtet har blitt kritisert for å være for lite konkret hva gjelder klimamål.

På klimatoppmøtet COP26 i Glasgow har mange håpet at verdenslederne i større grad vil forplikte seg til å bremse klimaendringene.

Så langt er dette resultatet:

Finansmarkedene forplikter seg til Parisavtalen

Onsdag morgen kom nyheten om at rundt 40 prosent av verdens finansmarkeder slutter opp om Parisavtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 grader Celsius.

Hele 450 firmaer fra finansindustrien, som til sammen kontrollerer svimlende 130 billioner dollar i eiendeler, forplikter seg nå til å tilpasse klimamålene til Parisavtalen.

Private pensjonsfond i Norden og Storbritannia, inkludert Norge, har forpliktet seg til å investere 130 milliarder dollar i grønn omstilling innen 2030. Dette tilsvarer nesten 1100 milliarder norske kroner.

GRØNN FINANS: Finansminister i Storibritannia, Rishi Sunak, var onsdag morgen glad for å kunne annonsere at finansverdenen nå er med på klimasatsingen.

Kutte metanutslipp

Over 80 land har skrevet under på en avtale om å kutte i metanutslipp. Utslippene av denne klimagassen skal reduseres med 30 prosent innen 2030.

USA og EU har ledet denne innsatsen, og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen mener kuttet i metan er en av de mest effektive tiltakene man kan gjøre for å bremse den globale oppvarmingen på kort sikt.

USA har igjen forpliktet seg til 1,5 gradersmålet.

Da Donald Trump var president i USA, trakk han landet ut fra Parisavtalen, men Joe Biden har bestemt at amerikanerne på nytt skal delta i det internasjonale klimasamarbeidet.

I sin tale i FNs hovedforsamling lovte president Joe Biden å doble USAs bidrag til klimafinansiering og å prioritere diplomati fremfor bomber og kuler.

KLIMAFORPLIKTELSER: Joe Biden har reversert Trumps avgjørelse om å treffe USA fra Parisavtalen.

Få slutt på avskoging

Over 100 ledere fra land, som til sammen representerer 85 prosent av verdens skoger, har forpliktet seg til å få slutt på avskoging og utarming av landområder før 2030.

Det er planlagt å bruke 100 milliarder kroner i offentlige midler for å beskytte og gjenoppbygge skog, i tillegg til rundt 60 milliarder kroner i private investeringer, ifølge det britiske utenriksdepartementet.

TØRT OG BART: Amazonasskogen er blant områdene som er hardt rammet av avskoging.

Mer miljøvennlig Afrika

Afrikanske land skal bruke 6 milliarder dollar på å legge om til en mer klimavennlig linje.

Afrikanske ledere ber om at velstående land bidrar med 2,5 milliarder årlig for at landene skal kunne innfri disse målsettingene, ifølge Guardian.

Allerede har Frankrike, Tyskland, Storbritannia, EU og USA lovet 8,5 milliarder dollar til Sør-Afrika for å ta økonomien bort fra kull. Dette tilsvarer drøyt 71 milliarder kroner til landets kullavhengige økonomi.

DOBBELTROLLE: Norges dobbbeltrolle som oljenasjon og klimaambassadør har fått oppmerksomhet i Glasgow.

Norge: Både klimarefs og lederrolle

* Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har tatt over ledelsen av det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi. Han tar over stafettpinnen fra sin forgjenger Erna Solberg.

* Da Støre holdt tale i Glasgow på tirsdag, lovet han at oljefondet skal være «det ledende fondet i verden til å håndtere klimarisiko».

* Samtidig har Norge fått den tvilsomme æren av å motta prisen «dagens fossil» av Climate Action Network (CAN) tirsdag. Prisen deles ut daglig til landene som «gjør mest for å bidra minst» under klimaforhandlingene. Japan kom på annenplass og Australia på tredje.