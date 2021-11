Dronning Elisabeth: − Skap resultater for historiebøkene

Dronning Elisabeth formanet verdens ledere til å vise ekte statsmannstakter på klimatoppmøtet i Glasgow. Også hun er lei av snakk.

– Ord må nå erstattes med handling, sa dronningen. Hun mener tiden er inne for å heve seg over «øyeblikkets politikk».

Etter nesten 70 år som statsoverhode har dronningen en stemme med tyngde.

– Planeten trenger en tryggere og mer stabil fremtid, oppfordret hun.

95-åringen skulle vært med på FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow, men legene har sagt at hun bør hvile etter en sykehusinnleggelse nylig.

TITTER PÅ MOR: Prins Charles, Camilla, prins William og Kate ser på i det dronning Elisabeth sendte en videotale til åpningskvelden på klimatoppmøtet i Glasgow.

Dronningen lot seg ikke målbinde av den grunn. Hun sendte i stedet en videotale fra Windsor Castle til de rundt 120 verdenslederne som er samlet for å redde en kokende klode, med en skarp oppfordring om og forventning til at de viser resultater.

– Mange har et håp om at det som skal stå igjen etter dette toppmøtet, det som skal nedtegnes i historiebøker som ennå ikke er trykket, vil beskrive dere som lederne som ikke lot sjansen gå fra dere; at dere svarte på ropet fra fremtidens generasjoner, sa hun i følge BBC.

Stolt av sine

Hun kom med en ganske personlig betraktning da hun sa:

– Ikke alle vi som er her i dag vil ha gleden av å kunne se de positive resultatene av tiltak som kommer. Men vi gjør ikke dette for oss selv, men for våre barn og barnebarn, og de som skal følge i deres fotspor, sa dronning Elisabeth.

Hun levde hele voksenlivet med en mann som var levende opptatt av å ta vare på kloden. Philip, hertugen av Edinburgh, talte allerede i 1969 på en akademisk samling om farene ved å overse forurensning, sa hun i dag.

– Jeg er svært stolt over at den ledende rollen min mann påtok seg med å oppfordre til å ta vare på vår sårbare planet, nå lever videre gjennom arbeidet til min eldste sønn Charles og hans eldste sønn William. Jeg kunne ikke vært mer stolt av dem.

BLIKK FOR KLIMA: Prins Charles hadde et øye til sin sønn prins William på klimatoppmøtet i Glasgow mandag.

Til tross for strenge ord til verdens statsledere velger den britiske dronningen å være optimistisk.

– Ingen av oss undervurderer utfordringene som ligger foran oss, men historien har vist oss at når landene kommer sammen i en felles sak, så er det alltid rom for håp.

Ut på kjøretur

Selv om den aldrende dronningen er blitt rådet til å ta det med ro, ble hun mandag sett bak rattet på sin grønne jaguar, med solbriller og silkeskaut på hodet nær Windsor Castle.

BAK RATTET: Til tross for at legene sier at hun skal ta det med ro, tok dronningen seg en kjøretur på egenhånd i sin Jaguar mandag.

Hun er kjent for å ta en kjøretur for å komme seg ut med Corgi-gjeterhundene sine. Formen var ikke dårligere enn at hun tok seg en tur ut i naturen.

For vel en uke siden overnattet dronning Elisabeth på sykehus etter en medisinsk sjekk, og nå er hun rådet til ikke å motta noen offisielle besøk de neste fjorten dagene.

Det britiske statsoverhodet hadde et travelt program i oktober, men ble nylig sett med stokk for første gang på et større arrangement.

– Graver vår egen grav

Det manglet ikke på alvorsord fra verdens toppledere under åpningsdagen av klimatoppmøtet COP26.

VISER VEI: De fant alle frem kraftige gloser om klodens dystre fremtid, statsminister Boris Johnson, USAs president Joe Biden og FNs generalsekretær Antonio Guterres.

– Vi er i ferd med å grave vår egen grav. Verden må handle umiddelbart, og det på denne klimakonferansen, sa FNs generalsekretær Antonio Guterres.

– Klokken er «ett minutt på midnatt», og den tikker faretruende fort, fordi vi har ventet med å bekjempe klimaendringene, sa den britiske statsministeren Boris Johnson.

Prins Charles sammenligner klimakampen med krig.

– Dette er siste sjanse. Det er umulig ikke å høre de fortvilte stemmene til unge som ser dere som jordens forvaltere, som holder levedyktigheten til deres fremtid i sine hender, sa Charles til verdenslederne på møtets første dag, søndag.

USAs president benyttet anledningen til å komme med en sterk beklagelse.

SØVNIG OG SNØRRETE: Til tross for noen mindre utfordringer på klimatoppmøtets første dag, så kom president Joe Biden med klar tale til forsamlingen.

– Vi er i trøbbel

– Jeg burde vel kanskje ikke unnskylde, men jeg unnskylder det faktum at USA – den forrige administrasjonen – trakk seg ut av Parisavtalen og satte oss i en vanskelig situasjon, sa Biden i Glasgow.

Noe av det første Biden gjorde som president var å melde landet inn i den juridisk forpliktende avtalen igjen.

– Vi møtes med historiens blikk på oss, sa Joe Biden – og ett vesentlig spørsmål: Greier vi å handle? Vil vi gjøre det som er nødvendig? Vil vi gripe den enorme muligheten som ligger foran oss? Eller vil vi dømme fremtidige generasjoner til å lide? spurte presidenten på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow mandag.

KLODEN I HODET: Statsminister Boris Johnson og naturprogramlederlegende David Attenborough snakket sammen til skolebarn om klimatoppmøtet, allerede i februar.

Mannen som gjennom et halvt århundre har skapt magiske naturprogrammer på BBC, Sir David Attenborough, hadde også et alvorlig budskap.

– Vi er i trøbbel allerede, sa han. Stabiliteten som vi alle sammen er avhengige av er i ferd med å bryte sammen. Det er nå vi har muligheten til å skrive om historien, fra tragedie til triumf, sa han i følge CNN.