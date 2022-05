Kommandørene i stålverket: – Å overgi oss er ikke et alternativ

De siste gjenværende ukrainske soldatene i Azovstal orienterer om situasjonen sin. Samtidig faller det russiske bomber utenfor. – Vi holder moralen oppe, sier de til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Om lag 100 journalister, blant dem VG, ble søndag invitert til en digital pressekonferanse med de ukrainske soldatene som fortsatt forsvarer det beleirede stålverket i Mariupol i sørøstlige Ukraina.

De siste dagene har omverdenen, også ukrainske myndigheter, slitt med å opprette kontakt med soldatene, men søndag klarte de igjen å logge seg på nettet.

Russiske styrker fortsetter angrepet på stålverket, mens pressekonferansen finner sted, dypt nede i bomberommene under stålfabrikken.

– Ingen av dem skal overgi seg

Før de to soldatene kom til syne sa arrangøren av nettmøtet: «Ingen av dem skal overgi seg. Dette er ekte ukrainske helter. Vårt mål er at de skal reddes ut i live»

Nestkommandør i Azov-regimentet i det ukrainske forsvaret, Syvatoslav Palamar, deltok sammen med løytnant Illya Samoilenko.

Nest-kommandør Palamar kunne bare være med et par minutter, men sa kort:

– Det er nå massiv bombing av området her. Russisk infanteri forsøker å storme området vi befinner oss. De siste tre dagene har vi evakuert mange sivile, og flere av våre soldater ble drept i prosessen.

Noe senere sier Samoilenko:

– Å overgi oss er ikke et alternativ. De er ikke interessert i å la oss leve. Nå forsøker våre politikere å forhandle med disse dyrene, de russiske soldatene. Men jeg vil bare si at vårt mål fortsatt er å fjerne trusselen, altså å eliminere russerne. Vi trenger hjelp fra verden, fra den frie verden!

HARDE KAMPER: Russiske soldater avfyrer skudd fra en stridsvogn under kamper som pågikk i nærheten av Azovstal 5. mai.

Da Palamar måtte dra, tok løytnant Illya Samoilenko over:

– Vi har så mange skadene soldater her, og vi skriker etter hjelp. De trenger medisinsk hjelp. Vi skal kjempe til får vekk de russiske okkupantene.

Han kommenterer så heltestatusen mange ukrainere nå gir soldatene som fortsatt er der inne.

– Mange tenker at vi er levende helter. Det er mange helter ved min side. Mange har ofret livet sitt for Mariupol. Vi kunne jo trukket oss herfra for flere måneder siden. Vi bestemte oss for å bli.

Samoilenko sier at han er takknemlig for den økonomiske og militære støtten fra Vesten.

– Men jeg vil si at sanksjonene ikke er veldig effektiv. Når det gjelder den finansielle hjelpen – jeg vet ikke mye om økonomi... Han stanser og dveler ved det.

– Min jobb er å eliminere trusler, legger han til og ber om mer våpen.

På spørsmål fra VG om hvordan moralen er blant de gjenværende soldatene svarer han følgende:

– Moralen er fortsatt overraskende høy blant oss. Vi holder moralen oppe.

Under angrep siden tirsdag

Tirsdag i forrige uke kom de første meldingene om at russiske styrker hadde begynt å storme Azovstal.

– Vi ble bombet hele natten, to sivile kvinner ble drept, og nå blir Azovstal angrepet, sa nestkommandør Sviatoslav Palamar til den ukrainske avisen Pravda tidligere i uken.

Det gamle sovjetiske stålverket har vært en siste skanse for ukrainske sivile og militære etter at russiske styrker 21. april erklærte at de hadde tatt kontroll over Mariupol.

Stålverket har vært utsatt for omfattende artilleri og bombing fra russiske styrker, noe som også har blitt hevdet fra russisk hold.

BOMBET: Røyken stiger fra Azovstal etter at stålverket ble utsatt for russisk bombardement lørdag.

Bakgrunn brukes av Russland

Azov-regimentet, som er en integrert enhet i det nasjonale ukrainske militæret, ble i utgangspunktet opprettet i mai 2014, og het den gangen Azov-bataljonen. De tok navnet etter Azov-havet, havområdet utenfor Mariupol.

Den gang var gruppen kjent for sine høyreekstreme medlemmer, noe som i dag brukes for alt det er verdt av Russland for å legitimere det de hevder er en krig mot fascister og nazister.

På grunn av deres forhistorie har kontroversen rundt regimentet vedvart, selv om store deler av de høyreekstreme elementene nå ikke lenger er en del av deres kampstyrker.

Det er antatt at det fortsatt er om lag 2000 ukrainske militære og flere hundre sivile igjen i stålverket, i et omfattende nettverk av bomberom under bakken.

Situasjonen blir verre og verre for hver dag som går. Mangel på mat og vann og medisiner blir stadig mer akutt.

Noen av soldatene skal ha oppholdt seg der nede siden 1. mars.