UTRYGT: Sivile kaster seg ned på gulvet under et artilleriangrep mot et sykehus i Mariupol.

Ekspert om russisk våpenbruk: − Tar ikke særlig hensyn til sivile tap

Britisk etterretning mener at russerne griper til eldre og mindre presise våpen: – De tar ikke særlig hensyn til sivile tap lenger, sier Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.

Publisert: Nå nettopp

En bombe traff onsdag Donetsk-regionens teater i byen Mariupol, hvor flere hundre innbyggere hadde søkt tilflukt. Storbyen sørøst i Ukraina er beleiret av russiske styrker.

Torsdag melder ukrainske myndigheter at tilfluktsrommet skal være intakt og at overlevende evakueres. Men Russland fordømmes internasjonalt for angrepet.

Etterretningsrapporten fra det britiske forsvarsdepartementet torsdag mener Russland trolig har brukt mer av sitt arsenal av avanserte krysserraketter enn planlagt.

– Russland har antagelig tatt i bruk eldre, mindre presise våpen, som er militært sett er mindre effektive og mer sannsynlig resulterer i sivile ofre, heter det i oppdateringen.

Det kan ha vært en slik bombe som falt på teatret i Mariupol.

– Om det finnes militære mål innenfor en omkrets på noen hundre meter fra teatret, kunne det tenkes at bombingen var et uhell, sier Lars Peder Haga til VG.

Han er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen og forsker på russisk militærmakt.

– Rent terrorangrep

Graden av ødeleggelse får Haga til å tro at teaterbygningen i Mariupol er truffet av en flybombe. Fordi det ikke skal være militærinstallasjoner i nærheten, regner Haga uhell som lite sannsynlig.

– Det kunne tenkes at russerne hadde fått for seg at teatret var et militært mål, sier Haga.

Det russiske forsvarsdepartementet påberoper seg ingen misforståelse, men benekter luftangrepet og hevder at den ukrainske Azov-bataljonen har bombet sine egne.

– Den tredje muligheten som vi ikke lenger kan avskrive, er at det var et rent terrorangrep.

BOMBEFLY: Et russisk Su-34 bombefly på treningstokt 19. januar.

Haga sier at det slår ham hvor likt russerne går frem i Ukraina som de gjorde i Syria.

– Helt i starten så det ut som om de anstrenge seg for å unngå sivile ødeleggelser. Når de møter motstand, skrur de opp voldsspiralen og bruker militærmakt mer hensynsløst.

Han mener at de russiske styrkene som angriper ukrainske byer som Mariupol, Kharkiv og Tsjernihiv, i liten grad skiller mellom militære og sivile mål.

– De bomber sivil infrastruktur og skyter i stykker bygninger for å ødelegge verdier og legge press på ukrainerne. Det er en destruktiv og hensynsløs måte å føre krig på, sier Haga.

RUINER: En ukrainsk soldat går forbi halefinnen til en russisk Su-34 bombefly som ligger i ruinene av en bygning i Kharkiv 8. mars.

– Generelt lovstridig

Etter angrepet mot teatret i Mariupol minner menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch om at vilkårlige angrep mot sivile mål kan være krigsforbrytelser.

– Gitt at de humanitære konsekvensene er godt dokumentert og noe vi vet kommer til å skje, er bruken av våpen med stor arealeffekt i befolkede områder, generelt vilkårlig og lovstridig, sier Bonnie Docherty til VG.

Hun er assisterende direktør for væpnet konflikt og sivil beskyttelse, og foreleser i jus ved Harvard Law School i Massachusetts, USA.

DØDE: En redningsarbeider dekker til de døde etter nye russiske artilleriangrep i Tsjernihiv i Ukraina torsdag.

Docherty sier at sivile har båret støyten av bruken av eksplosive våpen i bebodde områder i Ukraina.

– Russiske styrker har ødelagt ukrainske byer ved bruk av raketter, missiler og bomber som påvirker store områder. Slike eksplosive våpen har stor arealeffekt når de er unøyaktige eller har en bred eksplosjons- eller fragmenteringsradius, sier hun.

Ifølge Docherty er klasevåpen også et eksempel på våpen som kan ha stor arealeffekt. Et klasevåpen består av en beholder som kan inneholde flere hundre småbomber.

– Våpnene har forårsaket et stort antall sivile tap, ført til masseflukt og ødelagte hjem, sykehus, skoler og infrastruktur. Effekten det har på grunnleggende tjenester, som helsevesen og utdanning, er uunngåelig.

– Kompliserte og kostbare

Lars Peder Haga og professor Dag Henriksen ved Luftkrigsskolen har i VG påpekt at det overlegne russiske flyvåpenet ikke har lyktes med å ta kontroll over ukrainsk luftrom.

– De kan ha forbrukt mer av sine langtrekkende presisjonsvåpen enn de hadde tenkt, krysserraketter som kan slippes fra fly trygt inne i russisk luftrom, sier Haga.

Krysserraketter som blir avfyrt fra fly, har egen jetmotor, vinger og satellittnavigasjon. De mest langtrekkende kan fly flere tusen kilometer og treffe innenfor ti meters radius.

– Det er vanlig å anta at russerne har et begrenset antall av de mest langtrekkende våpnene, for de er kompliserte og kostbare, sier forskeren ved Luftkrigsskolen.

Haga sier at russerne også har kostholdsraketter som en pilot nokså presist kan styre – og satellittstyrte bomber som faller rett ned på et forhåndsbestemt mål.

Alle disse er presisjonsvåpen, som betyr at kursen kan korrigeres underveis.

– Maks ti prosent av våpnene Russland brukte i Syria, var presisjonsvåpen.

– Mest dumme bomber

Han tror det mest er «dumme bomber» som regner over Ukraina. Det er bomber som har stabiliseringsfinner og som slippes rett ned fra fly.

– Når russerne angriper bygninger og strukturer i byer, er nok målene utpekt på forhånd. Pilotene blir tildelt koordinater. Om de er brifet på hva målet er, vet jeg ikke.

ANGREP: En ukrainsk kvinne går forbi en brennende boligblokk etter et russisk artilleriangrep mot Mariupol.

Haga forklarer at piloten har hjelpemidler til å beregne hvor bomben skal slippes for å treffe nærmest mulig.

– Dumme bomber kan treffe ganske presist, hvis flyet går lavt nok. Er han tvunget til å fly høyt på grunn av bakkebasert luftvern, blir presisjonen dårligere.

Russiske kampfly og helikopter har også utstyrte raketter og maskinkanoner som piloten sikter mot målet og avfyrer. Treffsikkerheten avhenger av pilotens ferdigheter.

– Fordi russerne flyr såpass lite, benyttes mest rakettartilleri, kanoner og haubitsere avfyrt fra bakken mot mål i de beleirede byene, sier Lars Peder Haga.