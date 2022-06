Amerikansk høyesterett fjerner retten til selvbestemt abort på nasjonalt nivå

«Roe mot Wade»-avgjørelsen har falt i USA: Retten til selvbestemt abort er nå borte på nasjonalt nivå.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Høyesteretten i USA har avgjort at de setter til side kjennelsen fra 1973 som sikret en føderal rett til abort .

Det er altså ikke en egen abortlov i USA på nasjonalt nivå, men Høyesteretts avgjørelse fra 1973 har betydd at delstatene ikke har kunnet lover som forbyr abort. Den nye avgjørelsen fra Høyesterett betyr at retten til selvbestemt abort er borte på nasjonalt nivå, og at det er opp til hver enkelt stat å bestemme.

Les hele avgjørelsen her

I mai sendte et lekket utkast fra Høyesterett sjokkbølger gjennom USA. Det avslørte at flertallet av høyesterettsdommerne ville gå inn for å forby retten til selvbestemt abort.

En rekke delstater har såkalte «trigger laws» klare. Dette er en lov som ikke kan håndheves, men som trer i kraft nå som «Roe v. Wade» opphører.

Ikke lenge etter at avgjørelsen ble klar kom delstaten Missouri med et abortforbud, som første stat ut med et forbud.

STEILE FRONTER: Abortforkjempere og abortmotstandere under en demonstrasjon utenfor høyesterettsbygget i USAs hovedstad 3. mai i år.

Statsadvokaten i New York, Letitia James, har uttalt at delstaten vil utvide tilgangen til å utføre abort også for dem som bor i delstater der abort kan bli forbudt.

New York utførte i 2019 7. 000 aborter i året fra kvinner som bor i andre delstater, ifølge en uttalelse fra statsadvokatens kontor.

Nå som «Roe mot Wade» er forkastet forventer delstaten at tallet på antall aborter utført vil øke til mer enn 32.000 i året.

FORDØMMER: Speaker Nancy Pelosi går hardt ut mot Høyesteretts avgjørelse.

Lederen i Representantenes hus i USA, demokraten Nancy Pelosi, fordømmer Høyesteretts avgjørelse om at retten til selvbestemt abort er nå borte på nasjonalt nivå.

Hun kaller avgjørelsen for ondskapsfull, ifølge Reuters.

– I dag har den republikansk-kontrollerte høyesterett oppnådd republikanernes mørke og ekstreme mål om å rive vekk kvinners rett til å ta sine egne helsevalg, sier Pelosi i en uttalelse.

Info Hva er «Roe mot Wade»? Retten til abort i USA ble gitt ved en høyesterettsdom tilbake i 1973, også kjent som «Roe v. Wade». Saken handlet om en kvinne i Texas som ville ta abort, men ikke kunne da abort var forbudt i Texas på det tidspunktet. Kvinnen gikk under navnet «Jane Roe», mens hennes egentlig navn var Norma McCorvey. Høyesterett kom fram til at abort var en grunnleggende rettighet for kvinner, på grunn av retten til privatliv. Det er ikke en egen abortlov i USA på nasjonalt nivå, men Høyesteretts avgjørelse fra 1973 betyr at delstatene ikke kan lage lover som forbyr abort. Vis mer

Strid om tidsrammen

Saken Høyesterett har behandlet er Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, som VG besøkte i oktober i fjor.

Den handler om hvorvidt alle abortforbud før fosterets levedyktighet – typisk rundt uke 22 – er grunnlovsstridige eller ikke.

JWHOs motpart, Mississippis helsemyndigheter, vil at abort etter uke 15 skal forbys.

Det var i begynnelsen av mai et utkast til avgjørelsen lekket til Politico. Utkastet avslørte at et flertall i Høyesterett ville sette til side retten til selvbestemt abort. Det er senere bekreftet som ekte av en av dommerne, som samtidig sa at det ikke representerte et endelig standpunkt.

Les også Kamala Harris hardt ut mot republikanere: – Ekstremistiske En historisk avgjørelse som ga kvinner i USA retten til abort står i fare.

Allerede er minst 26 delstater mer eller mindre klare til å stramme inn på tilgangen til abort.

I flere delstater gjør lovgivere seg klare til å innføre abortlover som tidligere har blitt stoppet av Høyesterett, skriver The Guardian.

Flere delstater, deriblant Georgia, Sør Carolina og Ohio, har forsøkt å innføre en såkalt «heartbeat bill». En lov som forbyr abort om man kan oppdage hjerteslag på fosteret, som ofte er etter seks uker.

I sørstaten Louisiana har Republikanere fremmet et lovforslag som vil omklassifisere abort til drap, og som i tillegg vil utvide straffen til å ramme den gravide.

En historisk kamp

Tilgang til fri abort i USA har vært behandlet av Høyesterett ved to sentrale anledninger - Roe v. Wade i 1973, som garanterte retten til abort på et føderalt nivå, samt Planned Parenthood v. Casey fra 1992 som i det store og hele fastholdt den retten.

Beslutningen fra 1992 endte opp i Høyesterett da guvernøren i Pennsylvania Robert Casey, innførte flere innstramninger i lovverket i delstaten.

Blant annet måtte mindreårige som ønsket en abort få foreldrenes tillatelse, gifte kvinner måtte varsle ektemannen sin om at hun ønsket en abort, og det ble innført en venteperiode på 24 timer før man fikk utført aborten.

Les historien om den ekte kvinnen bak pseudonymet Jane Roe her:

Les også – De ville alltid knekke henne

I forkant av innføringen av lovene tok organisasjonen Planned Parenthood guvernøren til retten, da de mente innstramningene var grunnlovsstridige.

Høyesterett fastslo at hovedprinsippet i Roe v. Wade, at kvinner har en rett til abort, men endret det slik at abortavgrensingen ikke lenger handlet om hvor langt på vei man var, men hvorvidt fosteret var levedyktig.

De fastslo også at lover som forbyr abort vil være lovstridige, dersom «hensikten eller effekten er å innføre betydelige hindringer i veien for kvinner som søker abort før fosteret er levedyktig», gjengir Encyclopædia Britannica.

Høyesterett opprettholdt de fleste av guvernørens nye lover, men slo ned på kravet om at ektemenn måtte varsles i forkant av en abort.