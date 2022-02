STREIK: Forkvinne i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Alma Tynell (i midten) ved en tidligere streik for bedre seksualundervisning i København tirsdag 5. oktober 2021

Danske elever streiker for bedre seksualundervisning

Elever ved minst ti videregående skoler i Danmark streiket i to timer og direktesendte seksualundervisning til alle landets skoler.

Av Xueqi Pang

Publisert: Nå nettopp

Målet med streiken er å få bedre seksualundervisning inn i den danske pensumplanen.

Danske DR skriver at elevene ved minst ti skoler forlot klasserommene og samlet seg i kantinen i protest fra klokken 12 torsdag i forrige uke.

– Når det ikke er plass i pensum, må vi selv ta plassen, sier Alma Tynell. Hun er forkvinne i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Elevene reagerer på at seksuallundervisning i grunnskolen ikke er nok, og krever at det også bli en del av skoleplanen på videregående.

Under den to timer lange streiken arrangerte dessuten Christanhavns Gymnasium i hovedstaden København en direktestrømming av en seksualundervisning til alle skolene i landet.

Da saken ble meldt torsdag morgen, var minst ti andre skoler sluttet seg til initiativet.

Får støtte og penger

Tidligere leder i Sex og Samfund, Christian Graugaard, er enig i at seksualundervisningen i Danmark er manglende. I dag er han professor i sexologi ved Aarhus universitet.

– Jeg synes det er fint at noen gymnasier går forrest, men det er klart, at det ikke er nok, sier Graugaard til DR.

Elevene får også støtte fra både formann Henrik Nevers i Danske Gymnasier og den danske barne- og undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet).

Men ministeren sier likevel at de ikke ønsker å gjøre om seksualundervisningen til et eget fag i linje med matematikk eller samfunnsfag.

I en pressemelding informerer Rosenkrantz-Theil at den danske regjeringen har satt av to millioner danske kroner som skal prioriteres til blant annet temadager om sex for elevene, skriver DR.

– Elevene skal lære seg å si nei

Lene Stavngaard, nasjonal sjef for danske Sex & Samfund, mener seksualundervisningen i dag kun gir elevene begrenset kompetanse.

Sex & Samfund, sammen med Danske Gymnasielevers Sammenslutning, er to av flere høylytte røster i streiken.

Hun mener at skolen skal lære elevene hvordan de praktiserer sex, unngår kjønnssykdommer, ufrivillig graviditet og samtidig har kunnskap om sekusell grenseoverskridende atferd.

– Det er viktig at de lærer at si nei til de tingene de ikke vil, og at de til gjengjeld tør å si ja til alt det som de rent faktisk har lyst til, sier Christian Graugaard.