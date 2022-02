Stoltenberg: − Det er ikke for sent for Moskva å snu

MÜNCHEN (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg og EU-presidenten Ursula von der Leyen kommer lørdag morgen med en ny appell til Russland om å snu og trekke styrkene tilbake fra grensene mot Ukraina.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi vet ikke hva som vil skje. Men risikoen for konflikt er reell, sier Stoltenberg på scenen til sikkerhetskonferansen i München lørdag morgen.

Han gjentar at Nato fortsatt ikke ser noen tegn til at Russland gjør som de har sagt og trekker tropper tilbake fra grenseområdene.

– Tvert imot opprustingen fortsetter, sier Stoltenberg.

– Vi ber igjen Russland om å gjøre det de sier, og trekker troppene tilbake fra grensen mot Ukraina. Det er ikke for sent for Moskva å snu, sier Stoltenberg.

Han understreker at om Russlands mål nå er å svekke Nato, vil det bare skape et sterkere Nato.

USA anslår at Russland nå har utplassert mellom 169.000 og 190.000 soldater nær Ukraina.

Fredag kveld sa USAs president Joe Biden at han er overbevist om at Russland vil angripe Ukraina i løpet av de neste dagene – og at hovedstaden Kyiv er et mål.

Vil bli energi-uavhengig

EU-president von der Leyen sa at Russland nå forsøker å nekte 44 millioner ukrainere å bestemme selv over sin egen fremtid.

– Kreml forsøker å underminere sikkerhetsarkitekturen i Europa, som har tjent oss alle godt, og også trygger Russland. Vi kan ikke la dette skje, sa hun.

Hun la til at Europa og Nord-Amerika har klar en pakke med sanksjoner som vil ramme Russland hardt, dersom de går til militær aksjon mot Ukraina.

Samtidig trekker hun frem at EU nå jobber for å gjøre seg helt uavhengig av Russland som energileverandør.

– Vi kan ikke være avhengig av en energileverandør som vil starte krig på vårt kontinent. Vi må diversifisere. Vi har tatt kontakt med partnere over hele kloden. Nå er jeg glad for å si at vi er trygge for denne vinteren, sier hun.

Norge er et av landene som har fått forespørsel om å øke gass-leveransene til Europa, men Nordsjøen produserer og eksporterer nå på maksimalt nivå.