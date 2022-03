NEDSTENGT: Vladimir Solovjov (t.v.) er en av de viktigste propagandafigurer for Vladimir Putin i russiske media. Etter at Youtube har stengt kanalen hans, opererer han nå på russiske Vkontakte.

Russlands mest populære journalist: − Vesten vurderer en «endelig løsning»

En av Vladimir Putins fremste propaganda-stemmer i russiske media, Vladimir Solovjov (58), hevder at «Vesten vurderer en endelig løsning på «russerspørsmålet»».

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Solovjov var Russlands mest populære journalist i 2021, ifølge en meningsmåling fra VTsIOM-instituttet.

Han er en av medieprofilene som er satt på sanksjonslistene mot Russland.

Siden september 2019 har han ledet et program på hovedkanalen Rossija-1 - som rett og slett har navnet «Moskva. Kreml. Putin» og som handler om presidentens gjøren og laden den siste uken.

I 2020 lanserte han også sin egen YouTube-kanal ved navnet «Solovjov Live». Mandagen ble denne kontoen fjernet av YouTube. Ifølge Solovjov har YouTube «erklært krig» mot ham.

Men Solovjov fortsetter å sende på russiske plattformer, og blant annet redaktør Kevin Rothrock for Meduzas engelske versjon har på Twitter sitert Solovjovs uttalelser i sin første sending siden han ble stoppet av Youtube.

– Vesten vurderer en endelig løsning på «russerspørsmålet», sier Vladimir Solovjov - og fortsetter med at Vesten tenker at «Hitler var inne på noe».

Han antyder at Vestens behandling av russerne nå kan sammenlignes med jødenes skjebne under den andre verdenskrig.

Vladimir Putin sa allerede ved starten på krigen at målet var å «avnazifisere Ukraina», og den profilerte UD-talskvinnen Maria Zakharova skapte røre da hun uttalte følgende etter at det ble klart at Tyskland skulle levere våpen til Ukraina:

– Leveringen av våpen til de ideologiske arvingene til den nazistiske medskyldige Stepan Bandera får oss til å stille et retorisk spørsmål – hvor omfattende og fullstendig var prosessen med avnazifisering i selve Tyskland etter nederlaget i andre verdenskrig?

I sitt program på Rossija-1 sist søndag sa Vladimir Solovjov:

– Vi kjemper ikke mot en ukrainsk hær nå, men mot en veltrente og internasjonalt organiserte nazister. Nazister fra hele verden, hele den uferdige naziflokken kommer for å jakte på russerne.

De siste dagene har Solovjov også anbefalt at Russland bør gå for full isolasjon.

– Jeg vet at noen av dere synes dette er tøft. Vi vil overvinne alt, vi vil tåle alt. Vi vil gjenoppbygge vår egen økonomi fra bunnen av, et uavhengig banksystem, produksjon og industri. Vi vil stole på oss selv.

Men han selv merker han kraftig sanksjonene og isolasjonen: En luksusvilla ved Comosjøen i Italia, eid av Solovjov, er nå blitt beslaglagt av italienske myndigheter, melder Guardian. Ifølge New York Times er villaen verdt nesten 80 millioner kroner.

Professor Jardar N. Østbø ved Institutt for forsvarsstudier blir ikke veldig overrasket over hvordan Solovjov uttrykker seg:

– Han har kommet med flere slike ekstreme uttalelser tidligere. Jeg vil si at Solovjov er en av de verste propagandistene i russisk TV. Om ikke den verste.

Vladimir Solovjov er født inn i en jødisk familie, der begge var lærere, ifølge Wikipedia.

– Det med nazister og russernes bruk av det begrepet er veldig spesielt. Det henspeiler på et generelt hatforhold, og så tar man fram den verste merkelappen man kan finne. I tillegg henspeiler de på noen ukrainske nasjonalisters kollaborasjon med invasjonstroppene fra Hitler-Tyskland i begynnelsen av andre verdenskrig. Samt på ukrainsk høyreekstremisme i dag. Men Russland har også høyreekstremisme, og det er Russland som invaderer Ukraina, sier Jardar N. Østbø.

– Dette samsvarer i stor grad med Solovjovs tidligere uttalelser, men de er kanskje enda litt mer ekstreme enn tidligere. Det er gitt den ekstreme situasjonen.