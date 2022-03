KJERNEKRAFTVERK: Et bilde tatt i 2017 av Tsjernobyl, i horisonten ses kuppelen rundt atomreaktoren i Tsjernobyl som eksploderte i 1986

IAEA mener situasjonen ved Tsjernobyl er forverret: − Dypt bekymret

Etter at Russland tok over det tidligere atomkraftverket i Tsjernobyl har situasjonen blitt verre, ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Rundt 210 teknikere og lokalt ansatte sikkerhetsvakter har vært på jobb i det nedlagte kjernekraftverket i nesten to uker uten stans fordi det ikke har latt seg gjøre å sende inn nye skift etter at Russland grep kontrollen over anlegget 24. februar.

De har mat og vann, men situasjonen deres forverres, ifølge IAEA.

I tillegg har ikke lenger Det internasjonale atomenergibyrået kontakt med overvåkningsutstyr i anlegget.

Slikt utstyr gjør det mulig for IAEA å vite at alt kjernefysisk materiale er på plass.

– Jeg er dypt bekymret over den vanskelige og stressende situasjonen som de ansatte står overfor, og den potensielle risikoen det utgjør for kjernefysisk sikkerhet, sier IAEAs generaldirektør Rafael Grossi.

BEKYMRET: Generaldirektøren i IAEA, Rafael Grossi, er bekymret over situasjonen til de ansatte i kjernekraftverket.

– Jeg ber om at styrkene som har kontrollen på anlegget sikrer at det kan foregå et sikkert bytte av personell, sier Grossi ifølge AFP.

Omringet av russiske soldater

IAEA viser til opplysninger fra den ukrainske reguleringsmyndigheten med ansvar for landets atomkraftverk. Det haster med å få avløsning og få et nytt skift på plass, ifølge reguleringsmyndigheten.

Grossi har tilbudt seg å selv for å se til at sikkerheten blir ivaretatt.

Anlegget er omringet av russiske soldater, ifølge BBC. En slektning av en av de ansatte sier til den britiske kringkasteren at russerne ikke kan garantere sikkerheten til ansatte på vei til og fra kraftverket.

Tsjernobyl-kraftverket var åsted for tidenes verste atomulykke i april 1986.

Tsjernobyl har vært nedlagt etter tidenes verste atomulykke i april 1986, men det er fortsatt oppbevart radioaktivt materiale i anlegget.

Selv om anlegget er nedlagt, krever det fortsatt konstant vedlikehold. I dag jobber det rundt 2 400 mennesker i kjernekraftverket, deriblant forskere, teknikere og kokker.

Etter at reaktor nummer fire eksploderte fortsatte de andre reaktorene å være i drift i noen år, og en hel by, Slavutych, ble bygd for å huse arbeidere, ifølge BBC.

Forrige uke ble Europas største kjernekraftverk, Zaporizjzja, truffet av en russisk prosjektil.

Det ble ikke registrert radioaktivt utslipp etter hendelsen, men Grossi var tydelig på alvoret i situasjonen.

– Vi hadde en situasjon i natt som kunne blitt dramatisk. Vi skal ikke vente på at det skjer. Derfor vil jeg kalle inn partene til forhandlinger. Det skal skje i Tsjernobyl raskt, sa Grossi da.

Hevder ansatte tortureres

Ukrainas energiminister Herman Halushchenko hevder på sin Facebook-profil at russiske styrker holder ansatte ved atomkraftanlegget Zaporizjzja som gisler.

Ifølge ministeren skal de ansatte bli torturert og bli brukt til å lage opptak som skal brukes som russiskvennlig propaganda.

De ansatte skal ha blitt holdt som gisler i fire dager ved anlegget ifølge Halushchenko, som ifølge ministeren nå også huser rundt 500 russiske soldater.