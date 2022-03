KJERNEKRAFTVERK: Et bilde tatt i 2017 av Tsjernobyl, i horisonten ses kuppelen rundt atomreaktoren i Tsjernobyl som eksploderte i 1986

Det internasjonale atomenergibyrået om Tsjernobyl-strømbrudd: Ikke kritisk for sikkerheten

Det nedlagte atomkraftverket Tsjernobyl er rammet av et strømbrudd, opplyser operatøren for kraftverket. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sier de foreløpig ikke har sett en kritisk innvirkning på sikkerheten.

Ukrainske myndigheter opplyste tidligere onsdag at Tsjernobyl er frakoblet kraftnettet, og det statlig eide kjernekraftselskapet Energoatom meldte at dette kunne øke risikoen for utslipp av radioaktive stoffer fra Tsjernobyl.

Mangelen på strøm kan føre til at kraftverket ikke kan kjøle ned brukt kjernebrensel etter at strømforbindelsen er brutt, sa de i en uttalelse på Telegram.

Pågående kamper gjør det også umulig å reparere og gjenopprette strømforbindelsen, meldte de.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) melder timer senere at strømbruddet bryter med grunnleggende sikkerhetsprinsipper for det nedlagte kjernekraftverket. De skriver likevel at de foreløpig ikke har sett en kritisk innvirkning på sikkerheten.

Tsjernobyl har reservegeneratorer, som nå forsyner kjernekraftverket med strøm.

– Hvis det er tilfelle at det er problemer med levering av strøm, så vil det være en alvorlig situasjon, sier Ingar Amundsen, fungerende avdelingsdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba, sier at reservegeneratorene vil holde i 48 timer.

Etter det vil nedkjølingen av brukt kjernebrensel stoppes. Han ber Russland innføre våpenhvile slik at man kan jobbe for å få strømmen tilbake igjen så fort som mulig.

Det russiske utenriksdepartementet hevder samtidig at Tsjernobyl nå er under «felles kontroll» av russiske styrker, nasjonalgarden og ukrainske spesialister.

– Som eieren av en utviklet kjerneindustri er Russland klar over den potensielle risikoen for kjernefysisk infrastruktur, og gjør alt i vår makt for at sikre riktig sikkerhet for Ukrainas atomanlegg, sa Maria Zakharova, en representant fra russisk UD, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

Forverret situasjon

Rundt 210 teknikere og lokalt ansatte sikkerhetsvakter har vært på jobb i det nedlagte kjernekraftverket i nesten to uker uten stans fordi det ikke har latt seg gjøre å sende inn nye skift etter at Russland grep kontrollen over anlegget 24. februar.

De har mat og vann, men situasjonen deres forverres, ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). I en uttalelse natt til onsdag sa byrået også at de ikke lenger har kontakt med overvåkningsutstyr i anlegget.

Slikt utstyr gjør det mulig for IAEA å vite at alt kjernefysisk materiale er på plass.

– Jeg er dypt bekymret over den vanskelige og stressende situasjonen som de ansatte står overfor, og den potensielle risikoen det utgjør for kjernefysisk sikkerhet, sier IAEAs generaldirektør Rafael Grossi.

BEKYMRET: Generaldirektøren i IAEA, Rafael Grossi, er bekymret over situasjonen til de ansatte i kjernekraftverket.

– Jeg ber om at styrkene som har kontrollen på anlegget sikrer at det kan foregå et sikkert bytte av personell, sier Grossi ifølge AFP.

Omringet av russiske soldater

IAEA viser til opplysninger fra den ukrainske reguleringsmyndigheten med ansvar for landets atomkraftverk. Det haster med å få avløsning og få et nytt skift på plass, ifølge reguleringsmyndigheten.

Grossi har tilbudt seg å selv dra for å se til at sikkerheten blir ivaretatt.

Anlegget er omringet av russiske soldater, ifølge BBC. En slektning av en av de ansatte sier til den britiske kringkasteren at russerne ikke kan garantere sikkerheten til ansatte på vei til og fra kraftverket.

Tsjernobyl-kraftverket var åsted for tidenes verste atomulykke i april 1986.

Etter ulykken var kjernekraftverket fortsatt i drift fram til 2000 da den siste enheten ble stengt, men det er fortsatt oppbevart radioaktivt materiale i anlegget.

ATOMULYKKE: Tsjernobyl-ulykken er kjent som tidenes verste atomulykke. Dette er en skjermdump fra en film publisert av det russiske forsvarsdepartementet 7. mars.

Selv om anlegget er nedlagt, krever det fortsatt konstant vedlikehold. Til vanlig jobber det rundt 2 400 mennesker i kjernekraftverket, deriblant forskere, teknikere og kokker.

Etter at reaktor nummer fire eksploderte, fortsatte de andre reaktorene å være i drift i noen år, og en hel by, Slavutych, ble bygd for å huse arbeidere, ifølge BBC.

Under normale omstendigheter drar de ansatte på jobb i kjernekraftverket, og drar hjem til Slavutych etterpå, men etter at russiske styrker tok over endret alt seg.

De ansatte som var på jobb da det skjedde ble tvunget til å bli værende i kjernekraftverket.

Krigsrammede Ukraina har fire operative atomkraftverk med til sammen 15 reaktorer i drift:

Zaporizjzja med seks reaktorer ligger i byen Enerhodar.

Rivne med fire reaktorer ligger i byen Varash.

Sør-Ukraina med tre reaktorer ligger i byen Yuzhnoukrainsk.

Khmelnytskyj med to reaktorer ligger i byen Netishyn.

– Ikke gode betingelser

– Vår største bekymring er kjernekraftverkene som er i drift, sier Amundsen ved irektoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) om situasjonen i Ukraina.

Forrige uke ble Europas største kjernekraftverk, Zaporizjzja, truffet av en russisk prosjektil. Det ble ikke registrert radioaktivt utslipp etter hendelsen.

Det er likevel svært bekymringsverdig at ansatte ved det nedlagte kjernekraftverket i Tsjernobyl har vært der i snart to uker, mener Amundsen.

– Drift av nukleære anlegg krever kompetanse og årvåkenhet av personell. Når vi hører at det ikke har vært rotasjon på Tsjernobyl siden 24. februar, er det stor grunn til bekymring. Det er ikke gode betingelser for å jobbe der.

Det er fortsatt store mengder kjernebrensel og radioaktive kilder i Tsjernobyl.

– Anlegget er under dekommisjonering, forklarer Amundsen.

Dekommisjonering betyr at det er et system for hvordan man skal legge ned reaktorene i et kjernekraftverk. Det er lang prosess som tar flere titalls år.

– Rundt 50 år fra du skrur av en reaktor til den er fullt dekommisjonert. Reaktorene og brenselet vil trenge kjøling i lang lang tid, og så er det svært omfattende avfallshåndtering det etterpå.

Hevder ansatte tortureres

Russiske styrker hevder å ha full kontroll over kjernekraftverket, skriver BBC.

Ukrainas energiminister Herman Halushchenko hevder på sin Facebook-profil at russiske styrker holder ansatte ved atomkraftanlegget Zaporizjzja som gisler.

Ifølge ministeren skal de ansatte bli torturert og bli brukt til å lage opptak som skal brukes som russiskvennlig propaganda.

De ansatte skal ha blitt holdt som gisler i fire dager ved anlegget ifølge Halushchenko, som ifølge ministeren nå også huser rundt 500 russiske soldater.

Russland hevder på sin side at de ansatte jobber som normalt, og at ukrainske soldater som forsvaret anlegget ga fra seg våpnene sine og ble satt fri.

Påstandene fra Russland og Ukraina har ikke blitt uavhengig bekreftet.