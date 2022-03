Russisk TV-kanal med siste beskjed til Putin

Etter at russiske myndigheter stengte ned Russlands siste uavhengige TV-kanal, kom de i sin siste TV-sending med en siste beskjed til Vladimir Putin.

Av Vilde Haugen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den liberale russiske TV-kanalen Dozhd, på engelsk «TV Rain», hadde torsdag sin siste TV-sending på ubestemt tid. Russlands påtalemyndighet beordret denne uken TV-kanalen til å stoppe kringkastingen.

Forbudet stammer fra det myndighetene omtaler som «målrettet og systematisk» publisering av «informasjon som oppfordrer til ekstremistiske og voldelige handlinger», skriver The Moscow Times.

Russiske myndigheter har også tatt radiostasjonen Ekho Moskvy, av luften, av samme grunn. Mediene er anklaget for å spre «falsk» informasjon om handlingene til russiske styrker i Ukraina.

Nyhetsanker Katerina Kotrikadze har tidligere fortalt CNN at TV-stasjonen er under konstant press fra myndighetene.

– Det er konstant sensur, og mange trusler. Det er ikke lett å jobbe under slike forhold. De forsøker å få oss til å levere det samme budskapet som dem, men det er umulig for oss. Vi har millioner av mennesker som følger med.

Fortsatte på YouTube

The Rain har ofte omtalt seg selv som «den optimistiske kanalen». På Telegram fortalte sjefredaktør Tikhon Dzyadko at TV Rain vil anke avgjørelsen fra påtalemyndigheten, og forsette å jobbe «delvis eksternt».

Selv om den populære kanalens nettsted ble stengt 1. mars, har The Rain de siste dagene fortsatt kringkastingen av programmene sine via sosiale medier og YouTube.

– Loven sier at de bare kan blokkere nettsiden vår. Men vi forstår at dette er en politisk avgjørelse om å ødelegge uavhengige medier i Russland, og en politisk avgjørelse om å ikke vise folk sannheten, uttalte Dzyadko til CNN tirsdag

– Vi regner med at dette bare er starten, og at de vil fortsette å komme etter oss på sosiale medier og YouTube også.

Torsdag valgte kanalen å trykke på pauseknappen på ubestemt tid.

– Vi trenger styrke til å puste ut og finne ut av hvordan vi skal fortsette å jobbe videre. Vi håper virkelig at vi vil komme tilbake på lufta og fortsette arbeidet vårt, sier nettverkets CEO, Natalia Sindevyeva.

Ifølge Dzaydko skal Youtube-kanalen ha hatt 24 millioner daglige seere på slutten. Han sa riktignok at mange ansatte fryktet for sin egen og sine familiers sikkerhet.

– Vårt publikum er stort, og vi har et ansvar for dem. Men vi har også et ansvar for våre familier.

Mange av kanalens journalister har forlatt landet, skriver CNN torsdag. Også Dzyadko skal ha forlatt Russland.

Sjefsredaktør for TV Rain (Dozhd), Tikhon Dzyadko, har forlatt landet sammen med familien sin.

Historisk referanse

Under kanalens aller siste sending torsdag, gikk hele crewet samlet av settet. Beskjeden til Putin kunne ikke vært tydeligere:

«Ingen krig».

Deretter gikk sendingen over til et gammelt opptak av balletten «Svanesjøen». Klippet er en historisk referanse til sovietuniones fall.

I august 1991, da et mislykket militærkupp ble starten på slutten for Sovietunionen, viste ikke sovjetiske statskanaler hva som skjedde på TV. I stedet satte de på en kontinuerlig loop av «Svanesjøen» i flere dager.

En uventet TV-sending av den klassiske forestillingen har flere ganger vært et tegn på at en politisk omvelting var nært forestående. Da Lenoid Brezhnev døde i 1982 etter nesten 20 år ved makten, skal sovjetske statskanaler ha vist «Svanesjøen» i stedet for å kunngjøre dødsfallet.

DEN OPTIMISTISKE KANALEN: Dozhd kalte seg den optimistiske kanalen. Nå har de stengt dørene på ubestemt tid etter ordre fra russiske myndigheter.

– Militær sensur

Kremls kamp mot TV-stasjonen har pågått over lengre tid. Sommeren 2021 erklærte det russiske justisdepartementet TV Rain for en «utenlandsk agent».

Regjeringen bruker begrepet for å merke organisasjoner finansiert fra utlandet, som er involvert i politisk aktivitet. Begrepet bærer negative konnotasjoner fra sovjetske tider.

Til CNN uttaler Dzyadko at han ikke er overrasket over at kanalen nå ble stengt ned.

– Det vi opplever er det jeg kaller militær sensur. Det er det eneste ordet jeg kan finne som forklarer hva som foregår.

Dzaydko forteller at Kreml slår hardt ned på alle medier som publiserer informasjon om invasjonen av Ukraina fra andre kilder enn russiske myndigheter.

Blant annet har medier over hele landet blitt advart om at Russlands handlinger i Ukraina ikke kan kalles «krig» eller «en invasjon».

– I stedet bruker Putin ordet militær operasjon, som om det ikke er en stor greie. Det er absurd, sier han.

– Det er derfor de er så sinte. De vil ikke at vi skal spre ekte informasjon om dødstall på sivile, dødstall på soldater, og fakta om denne forferdelige krigen, sier Dzyadko .