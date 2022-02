Yaras kontor i Kyiv ble truffet av en rakett lørdag

Sjefen i det norskbaserte selskapet Yara, Svein Tore Hoelsether, bekrefter på LinkedIn at selskapets kontorer i Kyiv ble truffet av et rakettangrep lørdag.

– Selv om vi er utrolig takknemlige for at alle våre ansatte er gjort rede for, er det ødeleggende å være vitne til det som skjer nå, skriver Yara-sjefen.

Selskapet jobber blant annet med å utvikle plantenæring som brukes av bønder, opplyser de på sine nettsider. Yaras kontor i Kyiv ligger i det samme boligbygget som ble truffet av et rakettangrep i Kyiv lørdag.

Byens ordfører opplyste da til Interfax at ingen ble drept, men at 35 personer ble skadet i angrepet.

Til VG bekrefter kommunikasjonsrådgiver Kristin Nordal at alle Yaras ansatte er gjort rede for. Hun vil ikke svare på om noen av dem er skadet.

– Vi har jevnlig kontakt med våre ansatte og vi gjør det vi kan for å støtte dem, og vi sjekker jevnlig inn med dem, sier Nordal.

Av sikkerhetsmessige hensyn, vil hun ikke opplyse om hvor mange ansatte Yara har i Kyiv.

Fordømmer angrepet

I innlegget på LinkedIn, skriver Hoelsether at Yara fordømmer den russiske regjeringens ulovlige militære angrep på Ukraina.

– Våre tanker går til alle de berørte – spesielt våre kolleger på bakken i Ukraina og våre ukrainske kolleger andre steder med familie og venner i krigssonen.