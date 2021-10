TALTE TIL TILHENGERNE: Donald Trump på folkemøtet 6. januar, kort tid før hans tilhengere stormet kongressen.

Trump saksøker 6. januar-kommisjonen

Den tidligere presidenten saksøker kommisjonen som etterforsker stormingen av kongressen 6. januar, og det amerikanske riksarkivet.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Kommisjonen som er opprettet for å gjennomgå alt som skjedde 6. januar under stormingen av kongressen har etterspurt dokumenter fra Trumps tid i Det hvite hus.

Komiteen ba om dokumenter som hadde relasjon til Trump-administrasjonens handlinger før, under og etter stormingen av kongressen.

Det har ikke den tidligere presidenten villet dele, og nå har han gått til søksmål for å hindre at det skjer. Han saksøker ifølge NBC både kommisjonen og det amerikanske riksarkivet.

Trump har ment at presidentprivilegier gjør at han kan holde tilbake konfidensiell kommunikasjon, og at dokumentene dermed ikke kan deles. Det har imidlertid president Joe Biden bestemt at ikke skal gjelde i denne saken.

I søksmålet hevder Trump at Bidens beslutning er en politisk manøver, og at forespørselen er nærmest grenseløs i omfang, og på mange områder helt uten sammenheng med hva som skjedde 6. januar.

Adam B. Schiff, Demokrat fra California, er en av medlemmene i komiteen. Han sier de ønsker å vise USA hvordan 6. januar kunne skje.

– Vi vil vise landet hvordan 6. januar kunne skje, ikke bare hva som faktisk skjedde, med deltakelse fra hvit makt-grupper, men heller hvordan de falske fortellingene om presidentvalget førte til at tusener av mennesker angrep sin egen regjering, sier han i et intervju som skal publiseres på C-Span 24. oktober, som Los Angeles Times har fått tilgang til.

– Hva visste presidenten om hvem som kom til møtet hans og hva gjorde han med det da han fant det ut?

Donald Trump arrangerte et stort folkemøte 6. januar, samtidig som kongressen formelt skulle godkjenne Joe Biden som USAs nye president.