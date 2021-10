FUGLEHELT: Frankrikes ambassadør i De forente arabiske emirater, Xavier Chatel, viser fram fuglen Juji. Den ble reddet fra evakueringskaoset som oppsto etter at Taliban inntok makten i Kabul.

Fugl ble frigjort under evakueringen – gir håp til afghanere

En liten fugl spiller hovedrollen i en uvanlig og rørende fortelling om den farlige og kaotiske evakueringen fra Afghanistans hovedstad Kabul i høst.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mynahfuglen, som ble reddet av en fransk diplomat etter kaoset og frykten som ble utløst da Taliban inntok Kabul i august, befinner seg nå i et fuglebur i en solbelyst stue i en ambassadebolig i Abu Dhabi.

Historien om den snakkesalige, gulnebbede Juji har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier, og er blitt en historie om overlevelse og håp.

Kaos og frykt

Fullstendige kaos og panikk rådet i Kabul da de sterkt religiøse Taliban-soldatene på overraskende kort tid inntok hovedstaden. Ulike lands regjeringer iverksatte en vanskelig evakuering av sine borgere og afghanere som hadde jobbet for dem. Tusenvis av andre afghanere forsøkte også desperat å flykte.

Verden ble forskrekket øyenvitner til dramaet på flyplassen. Ikke minst gjorde det inntrykk da en afghaner falt i døden etter å ha forsøkt å klamre seg fast til hjulene på et militært transportfly, og da selvmordsbombere drepte mange afghanere og 13 amerikanske soldater.

Fransk ambassadør ble redningsmann

Den franske ambassadøren Xavier Chatel jobbet på sin side med å støtte den videre evakueringen fra Al-Dhafra flyplassen i De forente arabiske emirater. Dit ble tusenvis av afghanere fløyet, og det var en stor jobb å finne ut hvor den enkelte skulle videre – enten det var til USA, Frankrike eller andre land.

Rundt 2.600 afghanske tolker, musikere, kunstnere, journalister, aktivister og militære hadde kommet seg med fly fra Kabul til Abu Dhabi med Paris som endelig mål.

Chatel forteller at det var mange gripende historier blant de evakuerte.

– De var så lettet over at de var evakuerte, men samtidig var det så mye stress og mange triste historier blant dem. De som klarte å flykte til nye liv i utlandet, slet også både med forvirring og skyldfølelse, forteller Chatel fra sin bolig med utsikt over det turkisfargede vannet i Persiabukta.

Sett på som sikkerhetstrussel

Men hvor kommer fuglen inn i dramaet?

Midt i kaoset på Al-Dhafra-flyplassen mottok Chatel et sikkerhetsvarsel.

Politibetjenter, på jakt etter trusler og farer fra al-Qaida og IS, hadde oppdaget en mistenkelig pakke.

En ung kvinne – ikke eldre enn 20 år – dukket opp med en mystisk pappeske. Godt beskyttet inne i esken fant de en liten fugl. Det var hennes høyt elskede kjæledyr, med klipte vinger – en chatty mynah. Med sitt sjarmerende utseende og vennlige personlighet er denne stærfuglen en favoritt blant fugleentusiaster. Den kalles den grå papegøye, fordi den også er svært flink til å imitere menneskelig tale.

Selv om betjentene fant ut at det ikke var snakk om noen bombetrussel, kunne ikke kvinnen ta med seg fuglen til Paris – på grunn av strenge forskrifter om transport av dyr.

TOSPRÅKLIG: Juji er en snakkesalig liten fugl. Den har pastho som sitt «morsmål», men nå har den nesten lært seg å si «bonjour»

Var trøstesløs

– Den unge kvinnen gråt så kroppen ristet, forteller Chatel. Hun hadde mistet alt, hun hadde mistet landet sitt, hun hadde mistet huset sitt, livet sitt. Hun ville ikke også miste fuglen sin, sier Chatel, som ikke vil identifisere kvinnen av personvernhensyn.

Chatels historie om det som skjedde etterpå, inntok Twitter i forrige uke. Og umiddelbart ble historien om Juji en hit.

Etter å ha mottatt detaljerte instruksjoner om Jujis diettpreferanser – agurk, druer, brødskiver og av og til en potet – bestemte Chatel seg for å adoptere fuglen. Han lovet at han ville ta godt vare på den.

Etter å ha landet i Frankrike, fant den unge kvinnen Chatel på Twitter. Hennes altoppslukende tanke da hun skulle starte sitt nye liv som flyktning, var nemlig kjæledyret som var strandet på den arabiske halvøy.

Frankrikes ambassadør i De forente arabiske emirater, Xavier Chatel, tar seg av Juiji inntil den kan gjenforenes med eieren.

Ga nytt håp

Chatel svarte med å sende videoer av Juji som spiste frukt, fløy rundt i det hvite buret og til og med hadde lært seg litt fransk. Etter først å ha kvitret på språket pashto de første dagene i Abu Dhabi, klarte nå Juji å si noe som ligner «Bonjour.»

– Den afghanske kvinnen fortalte meg da noe jeg fortsatt tenker på, forteller Chatel.

– Hun sa at det faktum at fuglen fortsatt er i live og at han blir tatt godt vare på, gir henne tro og håp om at hun skal klare å begynne på nytt.

Hvorfor akkurat denne historien tok så voldsomt av i sosiale medier, synes Chatel likevel er rart.

Men han tror kanskje grunnen er at det har kommet så få gode nyheter fra Afghanistan i høst.

Flyferden videre

– På Al-Dhafra flybase kunne du fortsatt se frykten i ansiktet på folk, minnes Chatel. Barn begynte å gråte av lyden av høye smell. En kvinne sa at hun hadde glemt foreldrene under kaoset på Kabul flyplass. Foreldre kom med historier om barn de hadde måttet forlate, sier Chatel.

Og midt oppe i all denne fortvilelsen og tragedien, sto denne jenta med denne fuglen, minnes Chatel.

Den lille, svarte fuglen er blitt et minne om de hektiske dagene og et symbol på motet til alle menneskene som nå må starte på nytt.

Målet er å gjenforene Juji med sin tidligere eier. Chatel må bare finne ut hvordan han kan få sendt fuglen.

les også IS sier de sto bak selvmordsangrep mot moské i Kandahar

les også Mange døde etter kraftig moskeeksplosjon i Afghanistan

les også Slik er Talibans Kabul: Kun småjenter får gå på skolen

les også Ble trent av norske spesialsoldater. Nå frykter han for livet

Se VGTVs intervju med Afghanistan-ekspert: