DRAPSTILTALT: Robert Durst, som har blitt 78 år gammel. Foto: GARY CORONADO / POOL / Los Angeles Times POOL

«The Jinx»- Durst avviser drapsanklager i retten

Den drapstiltalte mangemillionæren Robert Durst forklarte seg i retten i California.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Robert Durst, som er tiltalt for drap på vennen Susan Berman i 2000, har forklart seg i retten.

78-åringen, som ble kjent gjennom HBO-dokumentaren «The Jinx», avviser at han drepte Berman, skriver CNN.

Hun ble funnet drept i California kort tid før hun skulle snakke med etterforskere om den mystiske forsvinningen til Robert Dursts første kone, Kathleen McCormack Durst, som ble sett siste gang i 1982.

Robert Durst har alltid hevdet at det siste han så til sin kone var da han satte henne av på en jernbanestasjon.

Durst har også avvist anklagene om drap på Susan Berman, og sier han fikk panikk da han fant vennen død, og stakk av fra åstedet i 2000.

I retten ble han spurt rett ut av sin egen advokat Dick DeGuerin;

– Nei, svarte Durst ifølge Reuters.

Vet du hvem som gjorde det? fulgte advokaten opp.

- Nei, det gjør jeg ikke.

Det er ikke vanlig at drapstiltalte inntar vitneboksen for å forsvare seg, men Durst har lykkes med taktikken tidligere. Han stod tiltalt for å ha drept naboen Morris Black i 2003, men ble frikjent. Han hevdet i retten at han handlet i selvforsvar.

Når Durst nå har inntatt vitneboksen for å forklare seg betyr det også at han skal bli krysseksaminert av aktor i saken.

Robert Dursts liv og de uløste drapsmysteriene rundt ham var temaet i den populære dokumentarserien «The Jinx» på HBO i 2015.

Durst har nektet for å være involvert i noe drap, men det har vært kontrovers rundt slutten av dokumentaren der han blir konfrontert med det som fremstår som uforklarlige bevis.

Han klarer ikke å holde masken lenger og er tydelig stresset. Da intervjuet er ferdig går han på do, uvitende om at mikrofonen ennå står på, og mumler angivelig: «Hva faen var det jeg gjorde? Drepte dem alle, selvsagt.»

I ettertid har Durst forklart at han var ruset under alle intervjuene som ble gjort i forbindelse med «The Jinx».