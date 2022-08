NYE DETALJER: Ny informasjon kan være med på å forklare ransakelsen i Trumps Florida-bolig.

Amerikanske medier: Trump-advokat hevdet alle dokumenter var innlevert

Donald Trumps advokat sa i juni at alle de graderte dokumentene var levert inn fra Mar-A-Lago, ifølge The New York Times og CNN. Drøye to måneder senere banket FBI på døren.

9. august hentet FBI 20 bokser med topp hemmelige dokumenter fra den tidligere presidentens eiendommen i Florida, Mar-A-Lago.

Tidligere i år hentet arkivmyndighetene 15 bokser med dokumenter.

Minst en av Trumps advokater skrev i juni under på en uttalelse som hevdet at Trump hadde levert inn alle boksene med graderte dokumenter, skriver den amerikanske avisen The New York Times lørdag.

De har snakket med fire kilder som kjenner til uttalelsen.

Den amerikanske TV-kanalen CNN har også snakket med to kilder som bekrefter at en Trump-advokat skrev under på en slik uttalelse.

Reiser nye spørsmål

Ifølge The New York Times ble den skriftlige erklæringen avgitt etter at sjefen for kontraetterretning i justisdepartementet, Jay I. Bratt, besøkte Mar-a-Lago 3. juni i år.

Erklæringen, som ikke har vært omtalt tidligere, er en mulig indikasjon på at Trump og hans team ikke har lagt alle kortene på bordet i møte med de føderale etterforskerne, skriver avisen.

Det kan være med å forklare hvorfor justisdepartementet måtte gå til det skrittet og faktisk ransake Trumps eiendom, etter å ha prøvd å løse saken ved å snakke med Trump og teamet hans.

MYE OPPMERKSOMHET: Donald Trump har igjen vært mye i søkelyset de siste dagene.

Uttalelsen reiser nye spørsmål om hvor mange som er involvert i den pågående etterforskningen av Trumps håndtering av gradert materiale, skriver CNN.

Donald Trump og hans støttespillere mener at han har avgradert dokumentene han hadde hjemme hos seg i Mar-a-Lago, ifølge flere amerikanske medier.

Fant «topphemmelige» dokumenter

FBI fant elleve graderte dokumenter under ransakelsen. I tillegg skal noen av dokumentene ha vært klassifisert som «topphemmelig».

I går ble ransakingsordren offentliggjort.

I tillegg melder Reuters at informasjon om Donald Trump sin benådning av Roger Stone skal ha blitt funnet i ransakelsen.

Stone er tidligere Trump-rådgiver og ble blant annet dømt for å ha løyet under ed.

For å få ransakingsordre må påtalemyndigheten sannsynliggjøre at det er begått en forbrytelse. Justisminister Garland har bekreftet at han personlig godkjente FBIs ransaking i Trumps hjem.

Washington Post skriver at det var berettiget mistanke om at Trump oppbevarte graderte dokumenter om atomvåpen som lå til grunn for husransakingen. Dette har Trump selv avfeid.

FBI-agentene skal også ha vært interessert i andre gjenstander og materiale de mente kunne befinne seg i Mar-a-lago.

Langvarig konflikt med myndighetene

Trump har siden i fjor vært i konflikt med Arkivmyndighetene (NARA) over de offentlige dokumentene han skal ha tatt med seg hjem.

Etter mye om og men fikk Arkivmyndighetene 15 bokser med dokumenter overlevert fra Trump i februar i år. Dette var tilsynelatende alle dokumenter han satt på.

Nå har altså føderalt politi hentet ut enda flere bokser.

– Om man nå legger det sammen, så har Trump tatt med seg 35 bokser med dokumenter fra Det hvite hus, sier USA-ekspert og rettsforsker Sofie Høgestøl til VG.

En del av dokumentene er også graderte.

– Ikke bare har han tatt med seg masse dokumenter, han er heller ikke sannferdig i møte med myndighetene, sier Høgestøl.

USA-EKSPERT: Sofe Høgestøl sier det er «overraskende» at en tidligere president lyver til myndighetene.

Dette er ikke den eneste etterforskningen Donald Trump står i nå.

– Han er den første tidligere presidenten som blir etterforsket av føderalt politi. Det er historisk, sier eksperten.

Trump har allerede vært involvert i mer enn 3500 rettssaker, ifølge en undersøkelse USA Today gjorde i 2016.

I 2017 måtte han blant annet betale 215 millioner kroner i et forlik, etter at han ble anklaget for svindel av personer som har tatt Trump University-kurs som skulle lære folk å tjene penger på eiendom.

– Han er en mann som er vant til å stå i juridiske klinsjer, sier Høgestøl.

Likevel minner Høgestøl om at den tidligere presidenten bare er under etterforskning.

– Ingenting tyder på at Trump har blitt siktet.

Donald Trump vurderer å stille som presidentkandidat

Det ryktes om at Trump vil stille som republikanernes presidentkandidat i 2024. Allerede i september kan det se ut som at vi vil se en annonsering fra Trump.

Det kan også se ut som at Donald Trump har klart å gjenvinne støtten i partiet.

KAN BLI PRESIDENT: Det kan hende at vi allerede i september vet om Donald Trump vil stille til presidentvalget 2024.

Det er ingenting i veien rent juridisk for å stille til presidentvalg om man er straffedømt, og langt ifra om man er under etterforskning.

– Men hva blir de politiske konsekvensene av å være under etterforskning av politiet?

Det er det velgerne som til syvende og sist må bestemme, sier Høgestøl.