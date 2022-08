Den evangeliske splittelsen

Donald Trump skapte en avgrunn mellom trosfeller. Hvorfor splitter politikk USAs kristne?

6. januar i fjor sto pastor Greg Locke på trappene til Kongressen med resten av mobben, men gikk ikke inn.

Nå står han i et sommerklamt telt og begynner å bli skikkelig varm.

Nylig sa Locke at demokrater kunne pelle seg ut av kirken hans, fordi de er barnemordere – altså for abort.

– Disse feige pastorene som sier «vel, vår kirke er ikke politisk, så vi snakker ikke om sånt», innleder han.

Stemmen går raskere og raskere, henter kraft i stadig høyere frekvenser.

– Nei, din kirke er mye mer politisk enn min! For du oppdrar en generasjon av feiginger!

Stemmen sprekker.

Folk reiser seg i Global Vision Bible Church. Roper, jubler, klapper.

Samme søndagsmorgen, på andre siden av Nashville, ser pastor Scott Sauls utover forsamlingen sin under det høye taket i Christ Presbyterian Church.

Dagens preken handler om at alle mennesker bøyer seg i tilbedelse for noe. Jobben, barna, skjønnhet – politikk?

Falske guder, alle sammen, ifølge Sauls.

– Om vi ikke gir vårt hjerte og vår energi til Gud, så gir vi det til noe annet. Det du er villig til å ofre alt for, det er din Gud, sier han rolig.

– Hvordan fungerer tilbedelsen av din politiske identitet for deg? spør pastoren forsamlingen sin.

De to kirkene i den samme byen står på hver sin side i en det som nå er blitt en dyp kløft i det evangeliske USA.

De samme spørsmålene som splitter nasjonen etter president Donald Trump, splitter nå amerikanske kristne – tidligere forent mot sekulariseringen på utsiden.

Ble presidentvalget i 2020 stjålet? Abort? Munnbind og vaksiner? Black Lives Matter? Konspirasjonsteorier, klima og nyhetsmediene?

Det er spørsmål som har fått USAs kirker til å revne. Det er også spørsmål som de to Nashville-kirkene nærmer seg på to helt ulike måter.

Mange av USAs kirker er blitt mindre – ikke bare på grunn av pandemien, som fjernet det fysiske, viktige fellesskapet.

Men også fordi store deler av flokken forsvinner til den Trump-radikale kirken lenger ned i gaten.

I november holdes et kritisk mellomvalg hvor demokratene skal forsøke å holde på et tynt flertall i Kongressen.

Evangelikale kristne har de siste tiårene vært en trygg velgerbase for republikanerne.

I år har de fått en spektakulær seier med tilsidesettingen Roe mot Wade-avgjørelsen.

Spørsmålet er likevel i hvilken grad den ekstreme politiseringen av amerikansk kirkeliv vil spilles ut med en pandemi på hell, en falmende Trump under etterforskning mest opptatt av 2020-valget og uten abortrettigheter som en stor rød klut for konservative velgere.

Mye tyder på alvorlig slitasje i kirkene. 42 prosent av landets pastorer vurderer nå å slutte.

Stress, en følelse av isolasjon og politisk splittelse er hovedårsakene, ifølge Barna Group, et evangelisk meningsmålingsbyrå.

Eksperter beskriver kløften mellom kirkene som omfavner Trump og de som velger en annen tilnærming som et «seismisk skifte».

– Om du tror kirkevekst handler om å få flest mulig inn i kirken din, lever vi i en tid hvor den letteste måten å gjøre det på, er å preke slik at du høres mer ut som Fox News eller CNN, fremfor evangeliet, sier Scott Sauls.

Han har akkurat dumpet ned i en myk lenestol på kontoret sitt, rett etter den første av dagens to gudstjenester.

– Kirkene som sliter med vekst i antall, tenderer til å være de som prøver å holde blikket på Jesus og Guds rike, for ikke å bringe amerikansk partipolitikk inn, fortsetter han.

Sauls forteller om en pastorvenn i California som så en femtedel forsvinne da han ikke tok tydelige politiske standpunkt under pandemien.

Mange havnet i en kirke som gjorde det motsatte.

– Som pastor må vel det være fristende?

– Det er ikke fristende. Det er frustrerende. Jeg vil heller være uten kirke enn å bli en kirke som det. De blir lært opp til en politisk form for avgudsdyrkelse, svarer han.

Pastor Greg Locke har et kontor i en liten bygning ved siden av det hvite teltet hvor han holder sine gudstjenester i gammel vekkelsesmøtestil.

– Veksten eksploderte for to år siden da vi holdt åpent under pandemien. Mens andre kirker stengte, fant folk oss på internett og bare begynte å møte opp, forteller han.

Rett før pandemien stengte ned alt i mars 2020, feide en tornado gjennom Mount Juliet, hvor Global Vision Bible Church ligger.

Fordi kirken holdt åpent, var det svært mange som kom til dem for husly og mat, sier Locke.

Da var de rundt 300. Nå er de mellom 1500 og 2000 hver uke.

Parallelt har Locke bygget en plattform på sosiale medier hvor han kan få millioner av treff på videoer.

I Christ Presbyterian Church anslår pastor Sauls at de mistet rundt 40 prosent av medlemmene under pandemien, men at omtrent like mange nye har kommet til den senere tiden.

De vil være en kirke for både nye og gamle Nashville, yngre, mer progressive tilflyttere og det mer tradisjonelle, konservative Tennessee.

– Man kan ikke misforstå at jeg er pro life til et punkt der mange på venstresiden vil mene at jeg er ekstrem. På samme måte som at mange på høyresiden vil mene at jeg er ekstrem når det gjelder immigranter, sier han.

Målet er at ingen skal kunne plassere ham politisk.

– Det miljøet vi prøver å skape, har påvirket forsamlingen vår slik at de for det aller meste har vært nådefulle de siste par årene. Vi har ikke erfart konfliktene andre kirker har gått igjennom, sier pastoren.

Locke mener han har et ansvar for å gi folk «beskjed om å finne ut hvilke side de er på» og vekke dem opp fra «motivasjonspjatt og pop-psykologi».

– Jeg er blitt en stemme for folk fordi jeg sier det de skulle ønske at pastoren deres sa. Det er derfor de reiser hit, sier han.

Locke er helt åpen om at kontroversielle uttalelser har gitt ham en stor plattform.

Det har ført ham sammen med flere ytterliggående miljøer:

Blant annet den Trump-benådede rådgiveren Roger Stone.

Og nasjonalistene i Proud Boys, der en rekke ledere nå straffeforfølges for sine roller 6. januar.

Roger Stone, Greg Locke og hans kone Tai Locke.

– Proud Boys dukket opp på grunn av truslene jeg får på internett. Ingen som ba dem komme, men det plaget meg ikke at de kom, sier han.

– Føler du selv et ansvar for at du bidrar til mer polarisering?

– Jeg har ikke lyst til å se mer splittelse. Jeg tror vi må jobbe med splittelse når det kommer til rase og sånn. Men hva gjelder vår politisk splittede nasjon – den kommer aldri til å bli forent, sier han og skylder på mediene.

Mens europeiske statskirker nærmest fikk servert sin forsamling av myndighetene, måtte USAs lekmannsbevegelser kjempe om folkets oppmerksomhet.

Det mener professor Mark A. Noll ved Notre-Dame University utenfor Chicago.

Han er spesialist på kristendommens historie i USA og forfatter av boken The Scandal of The Evangelical Mind, som han selv kaller en «epistel fra en såret elsker».

Bokens hovedtese er at det ikke finnes noe særlig til et tenkende sinn i det evangeliske USA.

Til dels har det sin forklaring i ideene som formet USA fra begynnelsen, mener Noll:

Demokrati, uavhengighet og anti-institusjonalisme, skillet mellom kirke og stat, patriotisme og troen på et fritt marked.

Utfallet ble en uregulert, demokratisk vekkelseskristendom, hvor de mest karismatiske kommunikatorene vant frem. Veien til populisme var kort.

En anti-intellektualisme sårbar for fundamentalisme krevde stadig mer bokstavtro bekjennelser.

– Trump-fenomenet styrket og utvidet dette, men ting lå allerede klart, sier Noll.

Den amerikanske kristenhetens styrke – den flate, nedenfra-og-opp strukturen – har på den ene siden gjort den mer energisk, handlekraftig og grasrotdrevet.

Dette i motsetning til toppstyrt europeisk kristenhet, som ofte er blitt oppfattet som livløs og intellektuell.

Men det er også dette som har gjort amerikanske, uavhengige kirker til et dyr som kan være krevende å temme for teologer og moderate.

Sosiale medier har drevet tendensene til det ekstreme i kirkene, mener Noll.

– Sosiale medier er hyperdemokratiske, men det er de mest ekstreme stemmene som får oppmerksomhet, sier han.

Det er blitt kveld på campusen til Christ Presbyterian Church.

I en skinnende ny bygning med en imponerende glassfasade, samles noen av medlemmene til en undervisningskveld de kaller «Curious Christianity».

Kveldens tema er de arkeologiske bevisene for Moses og israelfolkets flukt fra slaveriet i Egypt.

Foredragsholderen – en forfatter ved navn Doug Powell – tar de fremmøte gjennom en serie plansjer med ulike kronologier, kart og kriterier.

Han vil ikke dra noen slutninger om hvor det ekte Sinaifjellet kan ligge, og bruker begreper som «bekreftelsestendens» til å advare mot raske konklusjoner.

Tidligere på søndagen møtte vi en kvinne som brukte ordet «antropologi», da hun snakket om menneskesyn.

Om Powell kjenner sitt publikum, later han til å tro at det er velutdannet.

Etterpå, utenfor, er Becka og Jan Richie på vei hjem.

– Selv om vi vet godt hva vi tror på, vil vi ikke at politikken skal være en del av kirken. Det kan bli en snublestein i relasjoner til andre mennesker, sier Becka.

– Hvordan lever man et slikt liv?

– Det viktigste er å elske andre. Vi har nære venner fra et annet politisk parti. Det er noen ting vi rett og slett ikke prater om, svarer Becka, uten å ville si hva slags parti hun stemmer på.

– Hva skjer om jeg vandrer inn i denne kirken, men sier klart og tydelig at valget ble stjålet?

– Kirken som sådan ville elsket deg i Jesu navn, sier Jan, mens Becka tror at «halvparten ville vært enig, og halvparten er uenig».

Et lite, tett rom fylles opp ute ved Global Vision Bible Church. Det er tid for ukens «Iron Men's Bible Study».

Etter å ha hentet seg kyllingvinger og mac & cheese på papptallerkener, setter karene seg på plaststoler for å høre på pastor Danny Bean.

Det er en viss kontrast til den sunne, plastpakkede konferansekosten Christ Presbyterian serverte på Curious Christianity-kvelden.

Bean kaller seg for en «teddybjørn», sammenlignet med «brannfakkelen» hans pastor Greg Locke er.

Det Bean vil få frem i kveld er et budskap om fordommer – om ikke å dømme noen for deres etnisitet, kjønn, alder eller ytre.

Han underbygger det med en rekke bibelvers og eksempler på hans egne fordommer og hvordan de har blitt brutt ned i møte med mennesker som er annerledes i nevnte kategorier.

Hva med fordommer basert på politikk? spør vi Bean da han pakker sammen etterpå.

– Ja, vi er forskjellige, men jeg vil ikke si at det er en splittelse mellom det Greg underviser og meg. Jeg tenker bare at det er annerledes. Jeg har min egen retning og Greg er helt med på det. Han vil ha dette også i kirken, svarer han.

Pastor Greg Locke må snart avslutte intervjuet på kontoret sitt.

Hvor vil det ende? lurer vi på.

– Jeg vet ikke hva slutten er. Jeg vil ikke ha en borgerkrig, men jeg tror at i løpet av de neste fem til ti årene vil du se at delstater trekker seg ut av unionen.

– Det høres litt ut som en borgerkrig?

– Ja, men forhåpentligvis uten våpen og vold. Det er bare å feste setebeltene. Ting kommer til å bli verre før de blir bedre, svarer han.

Medlemmer av høyreekstreme Proud Boys reagerer på et angrep fra venstreorienterte motdemonstranter i Portland, Oregon i august i fjor – på årsdagen for en lignende kamp i 2020.

Selv ønsker pastoren nå å tone ned politikken.

– Kontroverser bygget oss, men jeg vil ikke at kontroverser skal være det som fortsetter å ta oss til det neste nivået. Jeg vil bare ikke bli kjent for de greiene der lenger. Nå skal friheten i Kristus være budskapet vårt, sier han.

Menneskeheten har vært splittet siden Adam og Eva, mener pastor Scott Sauls i Christ Presbyterian.

– Angsten, ensomheten og lidelsen de siste to årene har brakt til overflaten fortvilelse og fordommer vi alltid har hatt. Sånn har menneskehjertet vært siden begynnelsen. Vi lever bare i en mer høylytt tid, sier han.

Han tror på en fremtid der kirkene vil vende seg fra «partipolitikk til fred, enhet og sannhet».

– En død kirke gjenoppstår alltid i en aller annen form, en haltende kirke blir alltid fornyet.

– Jeg kan ta feil. Men jeg vet en ting sikkert: Jesu Kristi kirke vil aldri gå under. Helvetes porter vil ikke lykkes mot den oppstandne frelser, sier han.

Patrick Foster på 73 år står ute på grusen etter Danny Beans undervisning med oppkneppet skjorte, en slitt bibel og et plastbeger med kyllingvinger som ble til overs der inne.

Etter over 50 år som lastebilsjåfør bor han nå i en campingbil på parkeringsplassen til Global Vision Bible Church.

– Gud bryr seg ikke om vi er demokrater eller republikanere. Han vil at du skal være Kristus-lik. Punktum. Strever vi med å komme dit? Det skal jeg love deg, humrer han.

Foster skulle ønske at Locke ikke hadde kalt demokrater for barnemordere. Men for ham er abort uansett ikke et politisk spørsmål.

– Det er et moralsk spørsmål, sier han.

Han vagger nedover mot campingbilen, vel vitende om at det er noe galt med det elektriske anlegget. Det går mot en klam og varm natt uten aircondition i sørstatsluften.

Mannen i nabovognen tilbyr Foster å sove inne i hans bil i natt.

– Nei, jeg er en cowboy. Jeg klarer det. Det blir kjøligere etter midnatt, svarer Foster.