ORDRE: Putin har gitt beskjed om at Russlands grenser mot Vesten skal styrkes, fortalte Kremls talsmann Dmitrij Peskov fredag.

Kreml: Russland vil styrke grensene mot vest

Grensene mot vest skal styrkes, slik at det «ikke skal falle noen inn å angripe», sier Putins talsmann Dmitrij Peskov i et TV-intervju.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Russland vil styrke sine vestlige grenser for å opprettholde den «nødvendige likevekten» og for å sikre at «det ikke skal falle noen inn å angripe», sier pressesekretæren til president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, i et intervju med TV-kanalen Belarus 1.

– Vårt forsvarsdepartement jobber med å utvikle en plan for å øke og styrke vårt militære potensial ved de vestlige grensene, sa han ifølge den russiske avisen Izvestia.

Ifølge Peskov skal den angivelige opprustningen forsikre «den nødvendige maktbalansen», men spesifiserte ikke hvordan dette skal gjøres.

«Nato beveget seg mot Russland»

Den 25. mars hevdet Peskov, da han kommenterte opprettelsen av ytterligere Nato-kampgrupper i Europa, at Nato begynte oppbyggingen i øst selv før den offisielle beslutningen om dette ble tatt.

– Det var ikke Russland som beveget seg mot Nato, Nato beveget seg mot Russland, sa Putins talsmann, ifølge den russiske storavisen Izvestia.

Uttalelsen om styrking av grensene er hovedsak i flere russiske nettaviser og nyhetsbyrå fredag kveld.