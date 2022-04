DØDE LANGS VEIEN: Fire omkomne personer ble lørdag funnet og dekket til på siden av hovedveien mellom Zjytomyr og Kyiv. Kroppene er delvis dekket av sot og bærer preg av å ha ligget ute.

Skrekkfunn i Kyiv-forstedene: Likene lå strødd langs motorveien

For første gang på omtrent en måned viser bilder hva Russlands styrker har forlatt i forstedene rundt Kyiv.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg ber den Internasjonale straffedomstolen og internasjonale organisasjoner om å sende deres folk til Butsja og andre frigjorte bygder og byer i Kyiv, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba i en uttalelse.

Han ber om at de, i samarbeid med ukrainsk politi, samler bevis for russiske krigsforbrytelser.

Det ukrainske utenriksdepartementet skriver at de allerede har sendt en formell henvendelse til den Internasjonale straffedomstolen.

– Vi jobber fremdeles med å finne og samle kropper, men det er allerede snakk om hundrevis. Døde ligger i gatene. De drepte sivile på vei inn og ut, hevder Kuleba videre.

TAP: Døde kropper fraktes bort fra en ødelagt bro nær Irpin den 2. april.

Et bilde han har delt på sosiale medier viser det som skal være døde i en massegrav. Fire døde kropper stikker delvis ut av sanden i bildet, og en av de døde har hendene bundet bak ryggen.

– Butsja-massakren beviser at russisk hat mot ukrainere overstiger alt Europa har sett siden andre verdenskrig. Den eneste måten å stoppe dette på er ved å hjelpe Ukraina med å sparke Russland ut så snart som mulig, skriver han.

Russland nekter for å ha drept sivile

Etter russernes tilbaketrekning fra Butsja lå det flere døde personer i gatene. Nyhetsbyrået AFP, som var i byen, skriver at de har sett flere liggende døde langs en og samme gate, og at en av dem skal ha hatt hendene bundet sammen på ryggen.

Ukrainas Kuleba hevder søndag på Twitter at «massakren var gjennomført med vilje», og anklager Russland for å «eliminere» så mange ukrainere de kan.

Russland hevder på sin side at rapportene om drepte sivile er «falske nyheter» og at det hele er propaganda.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder i en melding på Telegram at ukrainske styrker har bombet området etter at russerne trakk seg ut – og at det var dette som tok sivile liv.

16 av de 20 døde som AFP telte, lå enten på veien eller i veikanten. BBC skriver at det skal ha blitt funnet et ukrainsk pass liggende ved siden av personen som hadde hendene bundet bak ryggen.

Borgermesteren i byen, Anatolij Fedoruk, sa til AFP at det ligger flere døde i gatene, og at 280 personer så langt er begravet i massegraver i byen.

Søndag kom det meldinger om en ny massegrav i Busja, der 57 personer skal ligge begravet.

Det er uklart hvem de døde – som er kledd i sivile klær – er, og hvordan eller på hvilke måte de er blitt drept.

forrige



fullskjerm neste DØDE: Mange drepte i byen Butsja nord-vest for Kyiv er lagt i store massegraver. 1 av 3 Foto: Rodrigo Abd / AP

Hevder det er begått krigsforbrytelser

I en fersk rapport fra den ideelle organisasjonen Human Rights Watch (HRW) kommer det frem at de mener det har foregått krigsforbrytelser i russisk-kontrollerte områder av Ukraina.

De skriver at russiske styrker samlet fem menn i Butsja den 4. mars og henrettet en av dem.

Et vitne skal ha fortalt til Human Rights Watch at soldatene tvang mennene til å knele langs veien og dra T-skjortene over hodene før de skjøt en av dem i hodet.

VG spesial: Se hva som har skjedd i krigen i Ukraina – dag for dag

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skriver søndag på Twitter at det er stort behov for en uavhengig gransking av det som har skjedd i Ukraina.

– Forskrekket over meldingene om ubeskrivelige grusomheter i områder der Russland trekker seg ut, skriver hun.

ØDELAGT: Den 27. mars kom beskjeden om at det historiske Antonov-flyet AN-225 Mriya var ødelagt som følge av kampene på Hostomel. Dette bildet er tatt 2. april.

Den 4. mars skal russiske styrker også ha truet med å henrette en mann og hans sønn i tettstedet Zabutsjya utenfor Irpin, ifølge Human Rights Watch.

– Soldatene ba om å få møte min 34 år gamle sønn som er medlem av de territorielle styrkene. Han kom ut for å møte dem. De spurte hvem som var i huset før de ransaket det. I hagen fant de en rifle og drivstoff, og da klikket det helt for dem, hevder et vitne til HRW, og fortsetter:

– Kommandanten ga ordre til de andre om å ta oss utenfor til et tre og skyte oss. De tok oss ut. En av soldatene nektet. Da tok de oss tilbake inn og beordret sønnen min til å kle av seg fordi de sa de ville se om han hadde nasjonalistiske tatoveringer.

Under de russiske angrepene har ukrainere i flukt blitt tvunget til å gå i dekning. Noen av dem rakk aldri så langt: Som familien på fire som døde sammen på gaten i Irpin, da en russisk artillerigranat skal ha landet ved dem.

UNDERSØKER: En soldat lå på bakken i Butsja lørdag 2. april foran rester av treverk for å se om det ligger en skjult mine der.

– Det som har skjedd i Butsja og andre forsteder rundt Kyiv kan bare beskrives som et folkemord. Dette er grusomme krigsforbrytelser som Putin er ansvarlig for, sier Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko til den tyske avisen Bild.

Bilder fra områdene som inntil nylig har vært under russisk kontroll viser flere titalls døde. Langs motorveien mellom Zjytomyr og Butsja ligger lik mellom utbrente biler.

Flere av dem skal ha blitt drept mens de forsøkte å flykte over elven Butsja til ukrainsk-kontrollerte områder.

– Putin har endret strategien for øyeblikket fordi han ikke klarte å ta Kyiv. Vår motstand var for sterk for det. Nå kommer den russiske hæren til å fortsette frem i øst først. Faren for Kyiv står fortsatt, fordi det var og er Putins mål å erobre hovedstaden. Han har nå utsatt dette målet av taktiske grunner. Vi trenger mer støtte fra Vesten for å klare å forsvare oss selv, sier Klitsjko.

forrige

fullskjerm neste FLYKTER: Med hvite flagg i hendene beveget folk seg mellom Butsja og Irpin den 11. mars. 1 av 2 Foto: SERHII NUZHNENKO / Reuters

«Mislykket militært angrep»

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, Tom Røseth, sier til VG at det fortsatt er russiske styrker i området, men at det er indikasjoner på at de minker styrkene på bakken.

– Russland vil fokusere på de områdene der de har fremgang, kjernefokuset er Donbas og den sørlige kyststripen. Russerne har ikke gitt opp på Kyiv, men de vil midlertidig fokusere på andre områder. Hvis russerne klarer å ta Mariupol og opplever fremgang vil de få motivasjon og forsøke å erobre flere områder. Da kan det bli aktuelt å forsøke på Kyiv igjen, sier Røseth.

Han omtaler Russlands forsøk på å ta Kyiv som et mislykket militært angrep.

– De klarte ikke å fylle på med nok bakkestyrker og våpen for å opprettholde et effektivt angrep. I tillegg er den ukrainske motstandskraften sterk.

Røseth tror likevel de kommer til å fortsette å bombe Kyiv med missiler.

– Så lenge de ikke kommer seg inn i byene med bakkestyrker, vil de fortsette å bombe dem så lenge det er krig. Dette vil være utmattende for befolkningen.

VG er i Kyiv – se den siste rapporten her: