MÅTTE GI OPP: Marfa Smirnova (t.v.) og Vladimir Romenskij er lei seg for at Russlands siste uavhengige TV-kanal måtte stenge. Her er de fotografert på Nobels fredssenter.

De måtte stenge den siste frie TV-kanalen

Marfa Smirnova (35) og Vladimir Romenskij (34) ville fortelle russerne sannheten om krigen i Ukraina. Det kan de ikke lengre. Myndighetene stengte ned Russlands siste uavhengige TV-kanal.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

De to er ikke helt enige om hvor optimistiske de er på at TV-kanalen Dozjd («Regn») skal komme opp og sende igjen.

Mens de Kreml-kontrollerte TV-kanalene spydde ut sin propaganda, var Dozjd en av de få medier som fortalte faktum om det som Vladimir Putin kaller den «militære spesialoperasjonen» i Ukraina. Brått var det slutt.

Måten Dozjd-journalistene sa takk for seg, vakte stor oppmerksomhet:

På nettsiden deres står det at Dozjd er bare midlertidig stengt. Vi møter de to profilerte Dozjd-journalistene på Nobels fredssenter i Oslo, der de denne uken har vært med på et seminar om russiske media, i samarbeid med Helsingforskomiteen og norske PEN.

– Jeg var i Ukraina og dekket krigen da vi fikk beskjed om å stenge kanalen. Mange forlot Russland allerede den natten, men vi holdt på to døgn til. Jeg tok toget til Polen sammen med flyktningene. Jeg hadde min siste direktesending fra Warszawa, forteller Marfa Smirnova.

– Det var en delt følelse. Jeg ville gjerne dra hjem til Moskva, men det var ikke mulig lengre. Alle sa det var farlig. At vi ville bli arrestert.

Vladimir Romenskij hadde jobbet i TV-kanalen siden 2011. For han skulle slutten bli veldig spesiell:

– Jeg hadde hatt tre måneder ferie og skulle begynne igjen den 1. mars. På vei tilbake fra Georgia til Moskva fikk jeg greie på at påtalemyndighetene hadde bestemt at TV-kanalen Dozjd og radiokanalen Ekho Moskva. Men jeg dro videre til Moskva, der det var full panikk.

– Hvorfor?

– Fordi mange allerede hadde dratt. Det var veldig få ansatte igjen, men vi samlet folk - selv om det ikke var noen anker på jobb. Jeg var ansvarlig for det som skulle bli den siste sendingene vi hadde.

Ga ikke opp

Romenskij forteller oss historien om hvordan Dozjd en gang var en kabelkanal, men etter at de fortalte om revolusjonen på Maidan-plassen i Kyiv og om den russiske annekteringen av Krim på våren 2014, ble kanalen utestengt fra kabelnettet - og har siden det bare vært mulig å se på nettet.

– De fratok oss 80 prosent av seerne, sier Romenskij - og legger til:

– Men vi ga ikke opp.

– Denne gang gikk det ikke. De innførte egne krigslover - til tross for at det offisielt i Russland ikke er noen krig. Det var forbudt å bruke ordet «krig». En ny lov om «fake news» om de væpnede styrker kan gi opptil 15 års fengsel.

Til slutt gikk det ikke lengre. Myndighetene beordret stengning av både Dozjd og Ekho Moskva fordi de hadde bedrevet «målrettet og systematisk» publisering av «informasjon som oppfordrer til ekstremistiske og voldelige handlinger».

– Det var vondt å si til seerne at vi måtte stoppe. Inntil videre. Vi nektet å si at det var slutt for alltid. At vi etter hvert kan starte sendingene igjen.

– Er det mulig? VG spør hans kollega Smirnova:

– Jeg er mer pessimistisk av type. Det er en veldig vanskelig periode. Vi er spredd overalt. Alle har familier og trenger å tjene noe. Kanskje kan det endre seg i løpet av noen måneder. Det skal mye styrke for å kunne begynne igjen.

– Er det mulig at det kan skje under Putin?

Vi spør Marfa Smirnova, men det er Vladimir Romenskij som svarer:

– Nei!

Hun er mer usikker:

– Jeg vet ikke! Kanskje han står opp med det andre beinet i morgen, smiler hun.

– Nei, nei, det har han ikke gjort de siste 20 årene, så hvorfor skulle han gjøre det nå, sier Romenskij.

– Kan ikke bli verre

– Det kan ikke bli verre. Gå til krig mot våre brødre i nabolandet. Vi har kjempet for ytringsfrihet, rettferdige valg, uavhengige domstoler, frie medier ... Nå har selv Nobelpris-vinner Muratov måttet stenge sin avis Novaja Gazeta.

Marfa Smirnova sier:

– Ja, vi har kjempet. Men taxisjåførene i Ukraina fortalte meg at vi russere ikke har gjort nok for å hindre at det skulle bli en slik krig. Jeg er ikke overbevist om at vi har gjort nok. At vi har gått nok på gatene. Jeg er ikke overbevist om at vi er uskyldige i at dette kunne skje.

– Alle journalistene jobbet i Dozjd jobbet der av idealistiske årsaker. De kunne tjene to-tre ganger mer i de statlige TV-kanalene.

Romenskij viser oss t-skjorten sin der det står på russisk «superagent» - og kanalens logo. Den ble laget som en tragikomisk vri etter at Dojzd sommeren 2021 ble erklært såkalt «utenlandsk agent» av russiske myndigheter, en skjebne som så å si alle uavhengige medier har lidd.

På plass i Oslo er også en annen russisk journalist, Jegor Skovoroda, som jobber for uavhengige Mediazona, men som også har måttet flykte utenlands. Redaksjonen lager fortsatt sin nettavis, men journalistene sitter utenfor Russland.

– Vi hadde ikke noe annet valg enn å forlate landet, det var for farlig å bli værende, sier han.

– Myndighetene har tatt livet av alle uavhengige media. Vi jobber fortsatt, men vi er blokkert så det ikke er mulig å se oss i Russland.

Den russiske journalisten som har vakt mest oppmerksomhet, er Marina Ovsjannikova, som avbrøt sendingen på en av de store statlige kanalene, Pjervyj, for å vise motstand mot krigen og fortelle at hennes TV-kanal drev med løgn:

Jegor Skovoroda mener hennes vågale handling var viktig:

– Det gjorde at journalistene i propagandakanalene måtte tenke over hva de driver med.

– Mange har sluttet. Jeg vil tro at 300–400 russiske journalister har forlatt Russland siden krigen startet.