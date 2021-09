Vannmassene flommet inn i New York

Bildene fra New York minner om scener fra en katastrofefilm. Folk står i vann til livet og vannmassene flommer inn på T-banen under millionbyen.

Det er også erklært unntakstilstand i New York og New Jersey etter at uværet Ida, som tidligere denne uken rammet det sørlige USA, nå treffer østkysten.

På bildene tatt natt til torsdag norsk tid ser man biler, noen med vann over panseret, som bare er forlatt midt i et veikryss fordi det ikke var mulig å kjøre videre etter at det massive regnværet forvandlet gatene til elver.

Vannmassene rant også ned trappene til undergrunnsbanen, transportnettet som bringer byens mer enn åtte millioner innbyggere på kryss og tvers, og tvang T-banevognene til full stans.

REDDER: Her hjelper brannvesenet i New York en kvinne ut av bilen hennes i bydelen Queens etter at styrtregnet gjorde det umulig å kjøre videre.

Minst åtte personer skal ha mistet livet som følge av uværet, syv i New York. Det melder New York Times.

New York skal, ifølge CNN, ha innført sin første unntakstilstand på grunn av såkalt styrtflom. Onsdag kveld kom det åtte centimeter regn i Central Park på én time, noe som var ny rekord med klar margin og kun nødetatene fikk lov til å ferdes i gatene på ettermiddagen lokal tid.

Også New Jersey, hvor mer 100.000 personer har mistet strømmen som følge av uværet, ifølge The Washington Post, har erklært unntakstilstand. I Louisiana, som Ida raste gjennom tidligere denne uken, er fortsatt mer enn 960 000 husstander uten strøm, melder CNN.

TØFFE TAK: Innbyggerne i New York måtte ikke bare kjempe mot massivt regn, men også kraftig vind. Å gå tørrskodd var plent umulig.

Unntakstilstand

New Jersey-guvernør Phil Murphy har erklært unntakstilstand. I byen Lambertville i New Jersey har innbyggere lagt ut bilder i sosiale medier av store vannmengder i gatene og biler som er under vann.

Stormen fortsatte østover onsdag kveld, og værtjenesten NWS har bekreftet at minst én tornado har oppstått. I sosiale medier er det lagt ut flere bilder og videoer av boliger som er rasert av vinden, samt tak som har løsnet fra bygg sør i New Jersey, like ved grensen mot Pennsylvania.

Vannet trengte også inn i boliger og videoer som ble lagt ut på sosiale medier viser hvordan det presser seg gjennom lukkede dører, fyller kjellere og står langt opp trappetrinnene inne i husene.

– Jeg har mer enn en fot (30,48 cm) vann i den nedre delen av huset mitt og jeg er ikke alene. Uvirkelig, tvitret Rob Marciano, som er meteorolog for ABC’s Good Morning America.