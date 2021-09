MØTE: Norges utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og USAs utenriksminister Antony Blinken kom ut i 8. etasje i USAs utenriksdepartement og ga kommentarer i den storslåtte Ben Franklin-salen litt før klokken 21:30 norsk tid.

Søreide møtte Blinken: Vil aldri glemme innsatsen i Kabul

WASHINGTON D.C. (VG) Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide møter USAs Antony Blinken fredag kveld. Han kaller relasjonen til Norge for en av de «aller viktigste og mest vitale».

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det er så godt å ha deg her, startet utenriksminister Antony Blinken sine kommentarer foran fremmøtt presse i USAs utenriksdepartement.

Ved siden av ham stod Norges utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

– Vi har tilbrakt en god del tid sammen i Brussel og NATO, på telefonen og hatt mye kommunikasjon. Det er en refleksjon av at vårt partnerskap med Norge er blant de aller viktigste og mest vitale vi har, sa Blinken om Søreide.

Han løftet spesielt frem Norges bidrag til Afghanistan.

– Vi ser det på mange måter, mange steder, men også i de siste ukene på flyplassen i Kabul hvor Norge ledet feltsykehuset som tok hånd om de som ble såret i terrorangrepet. Det er noe vi aldri vil glemme, sa Blinken.

FELTSYKEHUSET: To kirurger i arbeid ved det norske feltsykehuset i Kabul i fjor.

– Farlig, kaotisk

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide fløy torsdag over til Washington D.C. for å møte sin amerikanske motpart, Antony Blinken.

De to møtes under et kokende utenrikspolitisk klima, hvor situasjonen i Afghanistan og veien videre er det viktigste temaet.

– Møtet var med Blinken var som de pleier å være, godt og substansielt. Vi var gjennom en lang rekke temaer, sier Søreide etter møtet utenfor det amerikanske utenriksdepartement.

– Hvordan beskrev du i møtet hvordan den amerikanske uttrekningen fra Afghanistan skjedde på?

– Det var en farlig, uoversiktelig og kaotisk situasjon som gjorde det farlig å få ut norske borgere og afghanere som trengte beskyttelse, svarer Søreide.

VARMT: Utenriksminister Antony Blinken omtalte Søreide i varme ordelag.

– Åpnet seg en mulighet

Norge var blant de siste nasjonene som stod side om side med amerikanerne på flyplassen i Kabul, og behandlet blant annet en rekke sårede etter terrorangrepet til IS i Khorasan (IS-K) på det norske feltsykehuset 27. august.

Norges nye posisjon i Biden-administrasjonen gjenspeilte også i at visepresident Kamala Harris ringte Erna Solberg fredag ettermiddag for å takke spesielt for innsatsen til det norske feltsykehuset.

– Har dette gjort Norge til en yndling i denne administrasjonen?

– Jeg opplever at det samarbeidet vi har hatt i 20 år i Afghanistan har gjort oss til nære partnere der. Så er det klart at det var en spesiell situasjon i sluttfasen fordi vi hadde feltsykehuset. Feltsykehuset var en viktig trygghet for oss, men også for å gjennomføre evakueringen helt i sluttfasen, svarer Søreide.

– Var feltsykehusets innsats for en uke siden avgjørende for at du er her nå?

– Vi har prøvd å få til dette møtet veldig lenge, men amerikanerne har hatt et veldig strengt smittevernregime og lite besøk inn og generelt lite besøk ut. At det nå åpnet seg en mulighet var veldig positivt, for vi hadde mye å diskutere i tillegg til Afghanistan, svarer Søreide.

AMBASSADEPRAT: Ine Marie Eriksen Søreide møtte også norsk presse til intervjuer fredag morgen amerikansk tid, noen timer før møtet med USAs utenriksminister Antony Blinken.

– Bevare fremskritt

Vesten, USA og Norge, som har direkte diplomatisk kontakt med Taliban, står nå overfor krevende veivalg.

Taliban har tatt makten. Den humanitære situasjonen i Afghanistan er svært utsatt. Rettigheter for kvinner i landet opparbeidet gjennom de siste 20 årene står i fare for å gå tapt. En flyktningekrise er under oppseiling.

Samtidig viste selvmordsangrepet i Kabul 27. august for en hel verden at Afghanistan vil forbli sikkerhetspolitisk utfordring – og igjen kan bli en frihavn for terrorister.

– Er det ikke i Vestens soleklare interesse å sørge for at Taliban klarer å styre best mulig nå?

– Jeg tror alle har interesse i at Afghanistan ikke kollapser fullstendig, men man har også interesse av å bevare de fremskrittene som faktisk har vært oppnådd særlig på rettigheter og at jenter kan gå på skole, svarte Søreide i et intervju på Den norske ambassaden i Washington D.C. noen timer før møtet med Blinken.

MORGENTREFF: Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i midten sammen med Samantha Power (høyre), sjef for USAs bistandsetat USAID og Norges USA-ambassadør Anniken Krutnes.

Prioriteringene

Gjennom internasjonal anerkjennelse og bistand finnes det muligheter til å påvirke Taliban, ifølge utenriksministeren.

VG spør Søreide om hun frykter at de «mykere» prioriteringene, som gjelder menneskerettigheter, kan ryke fordi man samtidig er avhengig av et sikkerhetspolitisk samarbeid med Taliban for å bekjempe IS-K.

– Det er altfor tidlig å si hvordan det vil spille seg ut, de samtalene har ikke begynt enda. Men det blir ikke mye god påvirkning om hvert land skal ha sin egen strategi, svarer Søreide.