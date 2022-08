UTLEVERT: Chris Dawson ble pågrepet på Gold Coast i Queensland i 2018, og ble utlevert til New South Wales i desember det året for å bli stilt for retten der.

Chris Dawson (74) funnet skyldig i drap på kona for 40 år siden

Tirsdag ble Christopher Dawson funnet skyldig i å ha tatt livet av kona Lynette Dawson i Sydney i 1982. Tobarnsmorens lik er aldri funnet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Chris Dawson var en proff rugbyspiller i Sydney i Australia på 70-tallet og etter hvert en populær lærer. Men i 1982 forsvant kona hans fra hjemmet deres i en finere strand-forstad nord i byen.

Historien har fascinert et stort publikum, spesielt etter at The Australians true crime-podkast «The Teacher’s Pet» tok for seg saken i 2018. Podkasten toppet listene i blant annet Australia, Storbritannia, Canada og New Zealand. På tiden podkasten kom, holdt politiet på å gjennomgå saken på nytt.

UTGRAVING: I september 2018 startet politiet en utgraving ved det tidligere hjemmet til Lynette og Christopher Dawson i Bayview i Sydney på jakt etter hennes levninger. De fant ingenting.

– Ingen tvil om skyld

Først i desember 2018 ble Dawson siktet for drap. Syv uker etter at rettssaken var over, kom dommer Ian Harrison med dommen i Høyesterett i New South Wales tirsdag, melder Sydney Morning Herald. Dommeren er overbevist om at Lynette ikke forlot hjemmet sitt frivillig, og at Dawson hadde «bestemt seg for å drepe kona».

I RETTEN: Chris Dawson (med solbriller) på vei inn i en høring i Sydney i februar 2019.

Etter å ha vurdert alle indisiene samlet, sa dommeren:

– Jeg har ingen tvil. Jeg er overbevist uten rimelig tvil at den eneste rasjonelle logiske slutningen er at Lynette Dawson døde på eller rundt 8. januar 1982 som et resultat av en bevisst eller forsettlig handling begått av Christopher Dawson, sa dommeren ifølge The Guardian.

Det var Dawson selv som ba om en rettssak med kun dommer, ingen jury, på grunn av podkastens popularitet.

Den dømte har under rettssaken medgitt at han og Lyn hadde et anstrengt forhold på tiden hun forsvant, men han har hele tiden fremholdt sin uskyld.

16-årig elskerinne

Chris Dawson møtte Lynette Simms, ofte bare kalt Lyn, i 1965, da de begge var 16 år. De giftet seg i 1970 og fikk to døtre. Lyn jobbet innimellom deltid som sykepleier.

Etter at rugby-karrieren var over, begynte Chris som kroppsøvingslærer i Sydney. I 1981 innledet han et forhold til en da 16-årig elev, JC, som han i en periode også flyttet inn i hjemmet han delte med kona. Han brukte da unnskyldningen at hun skulle være barnevakt.

DØMT: Chris Dawson med sitt juridiske team ankommer NSW Høyesterett i Sydney tirsdag 30. august.

Dette forholdet mente aktor var et av motivene til at Dawson ønsket å ta livet av kona. Dommeren trodde på aktoratets påstand om at han skal ha blitt besatt av tenåringselskeren, ha drept kona og kvittet seg med liket hennes.

JC og Dawson reiste rundt 22. desember 1981 til Queensland. Formålet skal ha vært å starte et nytt liv, men JC ble dårlig og sa hun savnet familien. Da de kom hjem, fortalte hun Chris at hun ønsket å avslutte forholdet, noe han ikke ønsket.

Skal ha truet

Like etter nyttår 1982 reiste JC for å campe. Hun kontaktet Chris daglig via en telefonkiosk.

8. januar forsvant Lyn Dawson, da 33 år, fra hjemmet og de to døtrene på to og fire år. Hun tok ikke med seg noen personlige eiendeler eller klær. Samme dag var Lyn og Chris i parterapi.

ADVOKAT: Chris Dawsons advokat, Greg Walsh, utenfor retten i februar 2019.

Lynettes kollega Annette Leary har i vitneboksen sagt at Lyn på vei til terapi fortalte henne at Chris hadde grepet henne rundt halsen og sagt «Om dette ikke fungerer, kvitter jeg meg med deg.», skriver SMH.

– Lyn er borte, hun kommer ikke tilbake

Chris selv hevder han skysset Lyn til en buss hun skulle ta for å handle 9. januar, men at hun ikke dukket opp på avtalt møtested senere den dagen og i stedet ringte ham og sa hun trengte tid borte.

Mellom 10. og 12. januar hentet Chris JC tilbake til Sydney og fortalte henne «Lyn er borte, hun kommer ikke tilbake. Kom tilbake til Sydney og hjelp meg å ta vare på ungene og bo med meg.»

Forsvarer har hevdet at Dawson mottok flere telefoner fra Lyn etter 8. januar. Dommeren har ikke trodd på dette, eller påstander om at Lyn skal ha blitt observert andre steder etter 8. januar.

Mener podkasten påvirket

JC, som Dawson giftet seg med i 1984 og fikk barn med før de separerte seg i 1990, vitnet under rettssaken. Dawsons forsvarer hevdet hun var ute etter å sverte ham etter en stygg barnefordelingskrangel etter skilsmissen.

Chris selv vitnet ikke. Forsvaret har argumentert for at podkasten, som ble kjent verden over, har påvirket flere av vitnene i rettssaken og gjort dem forutinntatt.

– Hun elsket familien sin

Utenfor retten, etter at dommen var klar, oppfordret Lyns bror, Greg Sims, Chris om å avsløre hvor levningene befinner seg.

– Denne dommen er for Lyn. I dag er navnet hennes renvasket – hun elsket familien sin og ville aldri reist fra dem av egen vilje. I stedet ble hun forrådt av en mann hun elsket, sa broren ifølge Guardian.

BROR: Lynettes bror, Greg Simms, uttaler seg til pressen tirsdag.

Dawsons advokat Greg Walsh sa til pressen at det er sannsynlig at klienten vil anke dommen. Det er ennå ikke satt noen dato for straffeutmålingen.

– Dawson har alltid bedyret, og fremholder fremdeles, at han er helt og holdent uskyldig i lovbruddet han er dømt for, sa Walsh.