SKUDDSTILLING: Israelske soldater sikter under sammenstøt med palestinske demonstranter på okkuperte Vestbredden tirsdag.

Forsker om uroen mellom Israel og Palestina: − Skal bare en liten dråpe til

Tirsdag har israelske soldater skutt tåregass mot palestinske demonstranter på Vestbredden. Israelske styrker skal også ha avfyrt tåregass ved al-Aqsa-moskeen i Jerusalem.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tirsdag formiddag ble flere tusener israelske ytterliggående nasjonalister busset til en planlagt marsj som skulle gå til den forlatte og ulovlige bosetningen Homesh nord på okkuperte Vestbredden.

Dette førte til sammenstøt mellom israelske soldater og palestinere som bor på Vestbredden, melder israelske og palestinske medier.

Bilder fra Vestbredden viser at palestinske demonstranter, flere væpnet med spretterter, støtte sammen mot den israelske overmakten, som skjøt tåregass mot demonstrantene.

Homesh er i dag å se på som en ulovlig israelsk bosetterutpost.

Det palestinske nyhetsbyrået Wafa siterer Den palestinske Røde halvmåne som sier at minst 50 palestinere er skadet etter at israelske soldater avfyrte tåregass og det som skal være gummibelagte stålkuler mot dem for å sikre ruten for marsjen.

1 / 3 SAMMENSTØT: To palestinske demonstranter søker dekning bak en røyksky under sammenstøt med israelske soldater tirsdag på okkuperte Vestbredden. Det skjedde etter en palestinsk demonstrasjon mot en marsj arrangert av ytterliggående israelske nasjonalister til en ulovlig utpost på Vestbredden. SAMMENSTØT: Israelske soldater skyter tåregass mot palestinere som demonstrerer ved landsbyen Burqa mot en marsj som israelske nasjonalister skal holde på okkuperte Vestbredden tirsdag. STYRKEFORHOLDET: En gruppe palestinere ved landsbyen Burqa på okkuperte Vestbredden gjemmer seg bak en provisorisk vegg i møte med israelske soldater som skyter tåregass. forrige neste fullskjerm SAMMENSTØT: To palestinske demonstranter søker dekning bak en røyksky under sammenstøt med israelske soldater tirsdag på okkuperte Vestbredden. Det skjedde etter en palestinsk demonstrasjon mot en marsj arrangert av ytterliggående israelske nasjonalister til en ulovlig utpost på Vestbredden.

Ifølge israelske medier, deriblant Haaretz og Times of Israel, sa det israelske forsvaret (IDF) først at de ikke ville love beskyttelse for nasjonalistene som planlegger marsjen.

Men så snudde forsvaret og sa de likevel ville sikre ruten etter at landets forsvarsminister Benny Gantz tillot marsjen likevel.

Hele 50 busser skal tirsdag ha skysset minst 10.000 deltagere til startpunktet for marsjen. Herfra skulle deltagerne ta seg nært forbi flere palestinske landsbyer. Det var ifølge Haaretz ventet at flere høyreorienterte medlemmer fra Israels nasjonalforsamling også ville delta i marsjen.

Forsker: – Skal bare en liten dråpe til

I «den hellige» byen Jerusalem markerer nå muslimer ramadan, mens jøder er i slutten av sin påskefeiring.

I fjor utløste de religiøse høytidene den væpnede konflikten mellom Israel og palestinske militante grupper på Gazastripen, der store deler av Gazas sivile infrastruktur ble bombet og minst 256 palestinere ble drept. 13 personer i Israel ble også drept av raketter skutt fra Gaza.

Frykten er nå stor for høytidene igjen kan utløse en ny og tungt væpnet konflikt mellom Israel og islamistgruppen Hamas, som styrer Gaza.

I sentrum av spenningen står fjellpartiet Haram al-Sharif (kjent som Tempelhøyden for jødene) i okkuperte Øst-Jerusalem. Byen er regnet som den tredje helligste i islam, etter Mekka og Medina.

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO), med konflikten mellom Israel og Palestina som spesialfelt.

Hun mener at ytterliggående på begge sider forsøker å utnytte de religiøse høytidene.

– Hvor alvorlig er situasjonen som helhet i dag?

– Den er alvorlig. Den er mest av alt uforutsigbar, det er det som gjør den så alvorlig. Her skal det bare liten dråpe til for å tenne en stor ild. Men vi vet ikke om det kommer en dråpe til. Det kan også roe seg ned, sier hun.

FORSKER: Hilde Henriksen Waage i historie ved UiO.

Skal ha skutt tåregass ved moske

På fjellpartiet Haram al-Sharif i Jerusalem ligger to moskeer som er hellige for muslimer, deriblant al-Aqsa-moskeen. De jødiske templene lå også her, men i dag står bare den såkalte Klagemuren igjen, der jøder samles i bønn.

Israelske sikkerhetsstyrker tok seg langfredag inn i moskeen og minst 152 palestinere ble skadet i sammenstøtene som så oppsto.

Og tirsdag morgen skal israelske sikkerhetsstyrker ha kastet ut palestinere fra al-Aqsa-moskeen, ifølge nettstedet Middle East Eye, som skriver at dette er fjerde gangen det skjer på én uke.

Nettstedet skriver også at de israelske styrkene skjøt tåregass mot bønnerommet Qibili i moskeen, og med makt fjernet kvinner fra det omkringliggende området.

Palestinske Wafa skriver at minst 600 bosettere tirsdag stormet moskeen, og at dette skjedde under beskyttelse fra israelske sikkerhetsstyrker.

– Kan føre til Hamas-svar

Som følge av de siste dagers hendelser på Vestbredden og i Jerusalem, vil FNs sikkerhetsråd bak lukkede dører møtes tirsdag kveld for å diskutere situasjonen.

Waage ved UiO mener at det er tydelig at Hamas fremdeles «slikker sine sår» etter den væpnede konflikten i mai i fjor.

– Det er helt åpenbart at Hamas ikke ønsker en eskalering av konflikten. Problemet er at det hele er litt ute av kontroll, det var visstnok Islamsk hellig krig som påtok seg ansvaret for raketten, men Hamas-mål ble rammet av IDF, sier hun.

Dette er med på å øke spenningen og usikkerheten.

– Det kan igjen føre til at Hamas føler de må svare.

BOMBINGEN I FJOR: En ung palestinsk jente klatrer i ruinene av en ødelagt bygning som følge av israelske bomber mot byen Rafah på Gazastripen i mai 2021.

– Blinker mange varsellamper nå

– Hvordan er håpet for en løsning i konflikten akkurat nå?

– Den muligheten er lik null. Og det er ikke tvil om at for palestinerne gradvis, for hvert år som går, så blir den politiske, sosiale og økonomiske situasjon verre. Det gjør at de bare blir sintere og at flere ikke ser noen håp og derfor tyr til voldelige angrep.

Ifølge Waage er skyldes det også liten interesse fra det verdens ledere.

– Det internasjonale samfunnet kunne ikke bry seg mindre, sier hun og viser til at verdenssamfunnet som tidligere var opptatt av krigen i Syria, nå fokuserer på krigen i Ukraina.

SAMMENSTØT: Palestinske demonstranter løper for etter dekke i det israelske styrker skyter tåregass mot dem i landsbyen Burqa på okkuperte Vestbredden.

– Dette er en glemt konflikt som har kommet helt i bakleksen, og det er også bistandstørke her, sier Waage.

Hun mener at palestinske terrorangrepene inne i Israel er et uttrykk for frustrasjonen som i økende grad har kommet til syne blant palestinere som bor i landet.

– De har gjennom de 60 til 70 årene som denne konflikten har vart, forholdt seg rolige, mens deres brødre og søstre på Gaza og Vestbredden har slåss. Men man har i det siste sett at disse også har begynt å få nok. Og dette er israelske myndigheter veldig redde for, sier Waage og legger til:

– Det blinker mange røde varsellamper nå.

Bombet Gazastripen

Natt til tirsdag bombet Israel Gazastripen etter at det tidligere mandag ble skutt en rakett fra det palestinske området og inn i Israel.

Ifølge vitner og Hamas angrep israelske kampfly den sørlige delen av Gazastripen, og Hamas hevder å ha skutt mot flere fly.

Det israelske forsvaret (IDF) sa målet var en plass der det produseres våpen for Hamas. Det er ikke meldt om skadede eller drepte i angrepet.

BOMBET: Et mål på Gazastripen ble natt til tirsdag bombet i israelske luftangrep.

Mandag kveld sa IDF at de hadde skutt ned en rakett avfyrt fra Gaza. Det er den første raketten fra Gaza mot Israel i år.

Sist gang det ble avfyrt raketter fra Gazastripen svarte det israelske forsvaret med å angripe Hamas-mål.

Hamas har tidligere sagt at enhver hendelse ved al-Aqsa-moskeen vil være å gå over en grense.

Det israelske militæret holder Hamas ansvarlig for alle angrep fra Gaza, skriver Haaretz.