Jakten på krigsforbrytelsene

Jakten­ på krigsfor­brytelsene

Publisert: Oppdatert nå nettopp

BUTSJA (VG) I et idyllisk område under høye furutrær, ligger det som ble brukt som sommerleir for barn av militærforeldre.

I februar ble det gjort om til ett av tre hovedkvarter for russerne som invaderte Butsja.

Russerne etterlot stedet fullt av miner, både i bakken og festet til dokumenter og inventar, forteller en soldat som har vært med å rydde området.

Inne i den gule mursteinsbygningen de brukte som hovedkvarter, går seks etterforskere nå tause omkring. En koffert med spesialutstyr til bevisinnsamling står åpen. På vinduer og vegger henger fortsatt noen barnetegninger som ikke er revet ned eller skutt i stykker.

– Vi leter etter bevis, fingeravtrykk, alt som kan identifisere dem som var her, sier en av etterforskerne, som vil være anonym.

Det er han som tar oss med til kjelleren i et av de andre husene, og viser oss hvor de fant fem døde menn.

– Fire henrettet med skudd i hodet, en fikk knust skallen med spade, forteller etterforskeren.

Tre andre døde ble funnet på leirområdet, og en grav er ennå ikke åpnet fordi de ikke har fått sjekket den for miner.

På en krakk ved utgangen av hovedhuset står en eske fylt av titalls hvite konvolutter med sirlig håndskrift på. Det er bevisene som hittil er funnet i huset, og som skal videresendes til både nasjonale og internasjonale etterforskere.

De russiske soldatene har revet madrassen ut av sengene i hovedbygget, og lagt dem tett i tett inne på et rom. Der sov de sammen. Hele huset er griset ned med matrester som knapt har rukket å få mugg på seg, ekskrementer, hermetikk og skitne klær.

I annen etasje oppbevarte de skatten sin.

På en grønnmønstret sofa ligger det smykker og gull strødd utover, noen har falt på gulvet.

– Dette er ting de stjal fra folk i Butsja, forteller etterforskeren.

Mange av de vi har snakket med i byen, forteller at russerne gikk fra dør til dør og tvang til seg verdisaker.

Russerne innførte et terrorregime mot innbyggerne i Butsja.

Det er utallige beretninger om vilkårlig drepte sivile, grufulle voldtekter av kvinner og barn, rene henrettelser og tortur.

Nå jobber politi og spesialetterforskere med å kartlegge og samle så mange bevis og vitnesbyrd de kan. Målet er å stille de ansvarlige for retten.

Den internasjonale strafferettsdomstolen i Haag har startet etterforskning av mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Også FN har innledet sin etterforskning av mulige krigsforbrytelser i Ukraina, med nordmannen Erik Møse som leder.

Organisasjonen Human Rights Watch har allerede dokumentert flere tilfeller der russiske soldater har begått krigsforbytelser mot sivile under invasjonen av Ukraina.

I kjelleren til et hvitt mursteinshus midt i sentrum ble en kvinne voldtatt og fikk deretter skåret strupen over.

– Hun kom hit fra Kyiv av og til for å få frisk luft og slappe av, forteller Vladimir (69) som bor to hus bortenfor.

I følge Vladimir og politiet ble hun holdt fanget i to-tre døgn og voldtatt før de drepte henne.

– Vi leter etter eier av huset hun leide, men har ikke klart å finne ham ennå, sier en politimann. Han går fra dør til dør i området for å sanke informasjon og bevis.

Vladimir selv mistet datteren sin. Hun var ute for å hente mat da hun ble skutt.

Noen fant henne og begravde henne.

– Vi har lett etter henne, men visste ikke noe før for to dager siden.

Noen naboer fortalte ham at hun var blitt gravd opp for å bli identifisert, undersøkt og registrert.

– Vår viktigste oppgave nå er å lage en database for de døde vi finner. Fortsatt kan det ligge døde i hus og leiligheter vi ikke har funnet, så vi går fra dør til dør med alt mannskap vi har, opplyser politisjef Volodomyr Barabash i Butsja.

Han forteller at fortvilte pårørende kommer dit hver dag og spør om noen av dere kjære er funnet i massegravene eller andre steder.

– Jeg har aldri sett eller opplevd noe som ligner på de forbrytelsene som er begått her, og jeg har vært politimann i mange år, sier han.

Ved siden av å hjelpe de sivile, handler alt om å samle bevis for de forbrytelsene som er begått under den russiske okkupasjonen av byen.

Hver dag graver de opp titalls nye døde fra massegravene for å identifisere og registrere. Hver dag får noen svar på hvor den eller de de savnet, er.

– Torturen og ødeleggelsene i Butsja er blitt et symbol på russernes grusomhet, sier Anton Gerashchenko, rådgiver for Innenriksdepartementet.

Han forteller at antallet voldtektssaker som er rapportert antagelig bare er toppen av isfjellet.

– Mange kvinner velger å ikke anmelde, de orker ikke snakke om det som har skjedd, sier han.

Utenfor huset til en kvinne i Makariv, sør-vest for Butsja, ligger hunden Rini og en mørkegrå katt side om side i hundekurven og venter forgjeves på eieren sin.

Det er spor av stridsvogner eller annet tungt kjøretøy som har meid ned gjerde og port. I den velstelte hagen er det fullt av tomme spritflasker, en militær jakke og pilleesker.

7. mars hadde hun pakket bilen og var klar til å flykte, da soldatene kom og tok henne.

De skal ha dratt henne med seg til en nabohus der de holdt henne fanget og voldtok henne i flere i dager. Til slutt kuttet de strupen hennes.

– Se her, sier en opprørt Anton, og viser oss videoen med blodflekker fra sengen der hun ble drept.

Han mener det er stor forskjell på hvordan byene Butsja og Bordijanka ble angrepet. Bordijanka ble bombet sønder og sammen fra luften og minelagt.

– I Butsja og områdene rundt innførte soldatene et terrorvelde mot sivilbefolkningen, sier Anton Gerashchenko.

Naboene var hjelpeløse vitner til grusomhetene som rammet vilkårlige. De som våget seg utenfor ble skutt. Det skal angivelig være en tsjetsjensk soldat som voldtok og drepte kvinnen, som ble enke for to år siden da mannen døde av covid.

– Etter at han hadde voldtatt og drept vår nabo, gikk han videre til han som bodde ved siden av meg, og skjøt ham. Vi pleiet ham i to dager før han døde, forteller Oksana Smolenska.

Russerne kom senere og fortalte Oksana at de hadde drept han som voldtok naboen, og sa også hvor de hadde begravet henne slike at familien kunne finne henne.

– Det er helt grusomt det som skjedde med vår nabo, sier Volentyna og Eduard Nemyrsoryck, som bor like ved kvinnen som voldtatt og drept. De er opptatt med å brenne alt de eier på et jorde like ved huset sitt.

– Russerne tok over huset vårt, og har brukt og ødelagt alt de fant. Nå brenner vi det som er igjen så vi kan komme videre med livet, sier de.

Rini bjeffer ikke når vi kommer, og orker ikke reise seg fra kurven når vi nærmer oss. I over en måned har han ligget der og ventet. Snille naboer passer på ham og sørger for at han har mat og vann. Nå har de også sørget for at han får et nytt hjem.