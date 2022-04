Kvinne funnet i 25 meter dypt gruvehull – hentet opp med helikopter

Svensk politi jakter lørdag på en person som skal ha dyttet en kvinne ned i en 25 meter lang gruvesjakt. Bilder viser en svært dramatisk redningsaksjon.

Takket være at en forbipasserende hørte rop om hjelp, ble en kvinne reddet opp av en gruve i et nedlagt gruveområde ved Norberg i Sverige. Det melder flere svenske medier, blant annet Aftonbladet.

Redningsoperasjonen som startet i 17.30-tiden fredag, tok flere timer. Først senere på kvelden kunne kvinnen heises opp fra det cirka 25 meter dype gruvehullet.

Videoen over viser den dramatiske redningsaksjonen, der redningspersonell heises ned i det 25 meter dype gruvehullet.

Deretter sendte de ned ambulansepersonell og båre. Kvinnen ble så fløyet til sykehus.

DRAMATISK: Her blir kvinnen på båren lempet opp i redningshelikopteret etter å ha blitt heiset opp i line. DRAMATISK: Her har kvinnen på båren kommet seg opp i redningshelikopteret etter å ha blitt heiset opp i line. DRAMATISK: Bildet viser kvinnen som er festet trygt fast i båren som ble brukt til å frakte henne ut av gruven.

– Dypt og mørkt

Redningstjenesten var på plass bare minutter etter alarmen gikk. To av redningsmennene ble først heist ned med helikopter. De så raskt at det ville bli vanskelig å få kvinnen opp fordi hullet var 5–10 meter i diameter og 25 meter dypt, ifølge svenske Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentrals Facebook-side.

– Innsatsen var krevende for våre mannskap fordi gruvehullet var dypt, mørkt og omgitt av høye trær.

Politiet etterforsker hendelsen som et mordforsøk, ifølge Aftonbladets opplysninger.

Lørdag morgen meddelte svensk politi at de mistenkte at kvinnen hadde blitt utsatt for et lovbrudd.

Ifølge Aftonbladet mistenker politiet at kvinnen har blitt dyttet ned i gruvehullet og forlatt der. Hun skal ha befunnet seg i gruvehullet i lengre tid. Ifølge Aftonbladets opplysninger skal kvinnen ha vært kraftig nedkjølt da hun ble funnet.

– Hun var ved bevissthet, men hadde smerter, sier Lars Johansson ved Svenske Sjöfartsverket ifølge Expressen.