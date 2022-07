MASSEVIELSE: Flere tusen par fra hele verden blir viet i en seremoni i Gapyeong i Sør-Korea i dette bildet fra 2020. De tilhører den opprinnelig sørkoreanske Enhetskirken.

Drapet på Abe: Mystisk «organisasjon» skal være bryllups-sekt

Etter drapet på tidligere statsminister Shinzo Abe, sa politiet at gjerningsmannen bar nag mot en «organisasjon» – men ville ikke si hvilken. Nå tyder alt på at målet var et nykristent trossamfunn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tetsuya Yamagami, mannen som fredag drepte Japans tidligere statsminister Shinzo Abe, har ifølge den japanske avisen Yomiuri sagt at drapet var motivert av hans mors engasjement i et trossamfunn – som han også trodde Abe var tilknyttet.

– Moren var troende, ga en stor donasjon til gruppen og ble senere slått konkurs, sa politiet til Yomiuri Shimbun søndag.

Mandag bekrefter den koreanske nykristne bevegelsen Familieforbundet for Verdensfred og Enhet (FVE) at Yamagamis mor var medlem av trossamfunnet.

– Hvis det som har blitt meldt er årsaken til dette sinnet, tar jeg det på største alvor, sier tyreleder for den japanske grenen av kirken, Tomihiro Tanaka, mandag kveld.

Trossamfunnet er bedre kjent som Enhetskirken, og er blant annet kjent for enorme bryllupsseremonier hvor flere tusen par vies samtidig.

Politiet har så langt ikke offisielt gått ut med navnet på organisasjonen.

ALTER: Et minnested for tidligere statsminister Shinzo Abe ved Zojoji-tempelet i Tokyo. Abes familie hadde en privat seremoni i det buddhistiske tempelet mandag.

Det var fredag Yamagami, en tidligere soldat, avfyrte to skudd under Abes tale i byen Nara i Vest-Japan. Det første skuddet bommet, mens det andre traff den tidligere statsministeren i halsen og brystet.

Det ble tidlig kjent at drapet på Abe ikke var politisk motivert. Politiet sa allerede fredag kveld at Yamagami «bar nag til en organisasjon», og at det var snakk om en religiøs gruppe.

Enhetskirken: – Forvirret

Styreleder Tanaka, sier mandag kveld at Yamagamis mor ble medlem i 1998, og gikk personlig konkurs rundt år 2002. Kirken kommenterer ikke størrelsen på hennes donasjoner, og sier de ikke kan fastslå hva årsaken til konkursen var.

– Det er en lang vei fra nag mot en kirke til drapet på herr Abe. Det gjør meg forvirret, sier Tanaka om saken ifølge avisen Asahi på en pressekonferanse.

MINNES ABE: President i Enhetskirkens japanske avdeling, Tomihiro Tanaka, ber om ett minutts stillhet for Shinzo Abe under pressekonferansen mandag kveld.

Moren var først medlem frem til 2009, og kom tilbake til menigheten igjen for to til tre år siden, opplyser Tanaka.

Ifølge Yomiuri Shimbun var det etter å ha sett en video av Abe som talte til en FVE-organisasjon i høst, at Yamagami skal ha fått inntrykk av at den tidligere statsministeren var tilknyttet gruppen – og derfor bestemt seg for å angripe ham.

PÅGRIPELSE: Tetsuya Yamagami pågripes etter skytingen i Nara. Tidligere statsminister Shinzo Abe ble timer senere erklært død av blodtap.

Etterforskere skal ha sagt til avisen at Yamagami først planla et bombeangrep – men deretter bestemte seg for å skyte. Han skal ha ønsket å ikke ramme noen han mente ikke var knyttet til trossamfunnet:

– Fordi en bombe ville ha drept mennesker uten tilknytning til organisasjonen, bestemte han seg for å ikke gjennomføre det, sier etterforskerne ifølge Yomiuri.

DRAPSVÅPEN: Tetsuya Yamagami holder det hjemmelagede våpenet, dekket i tape, idet han pågripes i Nara fredag.

Politiet sier også ifølge avisen Mainichi at Yamagami i morgentimene fredag, testet det hjemmelagede håndvåpenet ved å skyte mot en av kirkens lokaler i Nara.

Timer senere brukte han altså det samme våpenet til å ta livet av Abe.

Kontroversiell «kult»

Yomiuri omtaler deler av Den Forente Families aktivitet i Japan som «spådomssvindel». Nyhetsbyrået Reuters skriver at kirken i årevis har blitt kritisert som en «kult» med «grumsete økonomi».

Trossamfunnet er en videreføring av sekten Den Forente Familie, som ble grunnlagt av sørkoreaneren Sun Myung Moon i 1954. Han hevdet å være Messias som var kommet tilbake til jorden for å gifte seg.

NB! Sterke inntrykk: Video fra åstedet viser angrepet på Shinzo Abe:

Trossamfunnet ble ifølge Store Norske Leksikon tidlig beskrevet i vestlige medier som en «farlig sekt». Den ble blant annet kritisert for sammenblanding av flere religioner, dominerende lederskikkelser, begrenset innsyn i virksomheten og en praksis hvor nye medlemmer ble oppfordret til å bryte med tidligere venner og familie.

Info Dette er Den Forente Familie: Også kjent som Enhetskirken, Enhetsbevegelsen eller Tongil-bevegelsen. Ofte brukes den engelske betegnelsen for enhet, Unification, eller den koreanske, Tongil. På engelsk blir medlemmer av trossamfunnet også tidvis nedsettende kalt Moonies, etter grunnlegger Moon.

Sun Myung Moon ansees som Messias som var kommet til jorden for annen gang for å fullføre det Jesus ikke fikk fullført for 2000 år siden, nemlig å gifte seg. Det er ifølge DFF kun i ekteskapet at mennesket kan leve i samsvar med Guds vilje. Ekteskapet er derfor en vei til frelse, noe som forklarer hvorfor trossamfunnet arrangerer store massebryllup.

Organisasjonen er styrtrik, og eier en mengde selskaper og kommersielle virksomheter, inkludert skoler, universiteter, aviser og andre medier. Den er også en politisk bevegelse, da deler av Moons budskap er preget av en markert antikommunistisk holdning.

Moon døde i 2012, men flere organisasjoner viderefører troen etablert i Den Forente Familie.

Organisasjonen har rundt 2 millioner medlemmer på verdensbasis. De fleste av disse i Sør-Korea og Japan. I Norge fins det rundt 100 registrerte medlemmer. Kilde: Store Norske Leksikon. Vis mer

Mange av parene som gifter seg i Enhetskirkens enorme bryllupsseremonier har bare kjent hverandre i noen få dager, og mange kommer fra ulike land.

Grunnlegger Moon mente at romantisk kjærlighet førte til utroskap, par som ikke egentlig passet sammen, og dysfunksjonelle samfunn.

Koblinger til Abes parti

Tanaka i den japanske grenen sier at hverken Abe eller gjerningsmannen var medlemmer av kirken.

Ifølge Mainichi, sier politiet at Yamagami mener Abes bestefar, daværende statsminister Nobosuke Kishi, i sin tid var ansvarlig for at Enhetskirken fikk spre seg i Japan. De opprettet den første japanske avdelingen i 1959.

HIT, MEN IKKE LENGER: Pressen får ikke komme inn under Enhetskirkens pressekonferanse i Tokyo. Kun enkelte medier, som var invitert på forhånd, fikk slippe til.

New York Times beskriver likevel tette bånd mellom trossamfunnet – som tidlig markerte seg som antikommunistisk i både Sør-Korea og Japan – og Det liberaldemokratiske partiet (LDP), som Abe selv tilhørte.

Enhetskirken har støttet LDP i flere valg, og partiets politikere har deltatt på arrangementer i regi av trossamfunnet. Abe talte selv på en tilstelning i Sør-Korea senest i februar.

Enhetskirken har vært preget av konservative og antikommunistiske holdninger – og har ifølge Tokyo Shimbun bygget relasjoner med politikere i Japan siden sent på 50-tallet.